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Одессит Михаил Павлович — полузабытый отец советской геополитики

Одессит Михаил Павлович — полузабытый отец советской геополитики - 20.06.2024 Украина.ру

Одессит Михаил Павлович — полузабытый отец советской геополитики

Михаил Павлович скончался 19 июня 1927 года и был погребён на Новодевичьем кладбище. Сейчас его имя мало кому что-то говорит, а ведь он был одним из отцов советской геополитики и геоэкономики, пусть прямое использование геополитической терминологии и системы координат большую часть советского времени считалось делом реакционным и идейно вредным…

2024-06-20T07:59

2024-06-20T07:59

2024-06-20T08:00

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Михаил Пáвлович (Лазаревич) Павлóвич (Вельтман) родился в Одессе 25 марта 1871 года. Он был одним из двенадцати детей в малообеспеченной еврейской семье (в живых осталось только семь братьев и две сестры). В этой семье процветал культ чтения, особой же эрудицией и образованностью отличалась мать.Поначалу Михаил учился в Елизаветграде (сов. Кировоград, укр. Кропивницкий. — Ред.), в местной гимназии, откуда после двух лет учебы перевёлся в Одессу. Под влиянием русской и зарубежной классики, а также ряда запрещенных в России книг у него появилось страстное желание стать великим писателем. Также он проникся серьезным интересом к марксизму.Далее Павлович поступил на юридический факультет Новороссийского (совр. Одесского. — Ред.) университета, но учёба не заладилась: учиться дальше Павлович не стал, а приступил к пропаганде марксистских идей в рабочей среде. В 1892 году последовал первый арест. Михаил Павлович полтора года просидел в тюрьме, а затем был сослан на 5 лет в Верхоянск.После ссылки он вернулся домой и обосновался в Кишинёве. Там он сделал свой первый политический доклад, посвящённый англо-бурской войне 1899-1902 годов.Из Кишинёва Павлович перебрался в Париж. Здесь он стал сотрудничать с ленинской "Искрой".В 1905 году он был уже в Питере, где стал вести пропагандистскую работу среди военных. В 1906-м он в Москве, где арестовывается (шесть месяцев провел в Таганке), потом отпущен на свободу. В 1907 году Павлович снова в Питере. И снова арест — Кресты, но он сумел бежать в Финляндию, а оттуда снова перебрался в Париж.С 1901 году Павлович принимал участие в пленарных заседаниях ЦК РСДРП. Тогда же завел множество знакомств с самыми разными общественными и политическими деятелями, выходцами с Востока. Помогая им и сотрудничая в их газетах и журналах, он еще больше проникся востоковедческой проблематикой. В 1911 году читал лекции по национальному вопросу в партийной школе в Болонье.При расколе партии Павлович остался с меньшевиками.После Февраля 1917 года был избран генеральным секретарём организации по отправке в Россию всех политэмигрантов. Отправил на родину на судах "Царица" и "Двина" свыше 500 человек, а летом вернулся в Россию и сам.После октябрьского переворота, буквально на следующий же день, Павлович оказался в Наркоминделе, где активно работал со старой (царской) документацией. Он в роли эксперта участвовал в мирных переговорах в Бресте.В РКП(б) Павлович вступил в 1918 году. В годы Гражданской войны он выполнял по поручению Реввоенсовета функции уполномоченного по строительным работам на Южном фронте.В 1920 году Павлович был одно время также заместителем наркома просвещения Украины.В преддверии Первой мировой и революции 1917 года Михаил Павлович предпринял попытку серьезной концептуализации проблем и перспектив развития транспортно-коммуникационного потенциала России.Главный его труд дореволюционного периода — "Великие железнодорожные и морские пути будущего". Работа вышла отдельным изданием, сразу же получив широкую известность.Как считал Павлович, в тот момент времени для великих (читай: империалистических) держав в плане их естественного экспансионизма наиболее значимыми оказывались четыре проблемы:1) малоазиатская (или проблема окончательного раздела наследства Османской империи),2) среднеазиатская (она затрагивала интересы России и Англии в зоне их прямого соприкосновения — от Проливов до Памира, плюс логистику, связанную с прокладкой Багдадского ж/д-пути — любимого детища Берлина).3) африканская, в которой были заинтересованы почти все европейские страны (включая сильно ослабленные Португалию и Бельгию)4) тихоокеанская (она ставила в "повестку дня" вопрос о гегемонии на всем побережье "Великого океана" и в тихоокеанском бассейне в целом, что напрямую задевало интересы не только США или Японии, но и многих европейских государств).Именно в "рельсовой политике", которая во всей своей остроте проявлялась в колониях и полуколониях, Павлович усматривал причины грядущей мировой войны; видел неизбежное столкновение интересов западных держав в глобальной борьбе за инфраструктуру.Из всех исследователей империализма начала века Павлович одним из первых (если не первым) обосновал тезис, согласно которому обострение борьбы за мировые транспортные магистрали индустриального типа и гонка вооружений стали следствием перемещения центра тяжести в металлургическую промышленность. Именно эта отрасль более других приспособлена к созданию картелей и синдикатов, плюс к этому более других заинтересована в военных заказах.Правильно заключив, что если XIX век был веком паровой машины и угля, то ХХ столетие становится веком двигателей внутреннего сгорания и нефти, он прогнозировал сохранение статус-кво, т.е. господства металлопромышленности и, стало быть, "воспроизводство" именно военно-империалистического характера капитализма.Павлович предложил собственную интерпретацию истории "Великого Багдадского пути". Как любимое детище германского империализма, "путь из Берлина в Багдад" в случае своего завершения должен был возродить всю хозяйственно-экономическую жизнь Турции, хотя и под бдительным немецким оком.Вместе с тем, по мысли Павловича, "путь из Берлина в Багдад" преобразил бы весь геополитический ландшафт Ближнего и Среднего Востока. Ведь подходя к границам Персии, он превращался в столбовую дорогу, по которой германский империализм неминуемо направился бы свои "стопы" на завоевание Ирана и Индии, что напрямую задевало интересы Британской империи.Наконец, включая разоренную Месопотамию в экономическую орбиту Берлина, "Багдадский путь" подготавливал бы и "свержение" хлопковой монополии США.Вклад, который внес Михаил Павлович в отечественную мысль, стал вполне ощутим спустя много лет после того, как была написана его главная работа по международным делам и геополитике. Особенно актуально книга 1913 года звучит в наши дни — в контексте тех сложных и интересных процессов, которые разворачиваются на просторах Евразии, где активно формируются новые транспортные коридоры и вообще кардинально перестраивается ее транспортно-коммуникационный "каркас".В 1920-е годы Павлович развернулся во всю свою интеллектуальную мощь.Поражает его продуктивность на научной стезе. Прежде всего –четырёхтомник "РСФСР в капиталистическом окружении" (1923 год), где ярко проявился синтетический ум автора и его тонкое владение текущей политической "фактурой", а также новое издание его главной и основной работы о железнодорожных и морских путях.В третьем издании автор дописал две новые главы: в одной из них автор разбирает вопрос о Палестине — актуальный вплоть до нашего времени. Ситуацию на Святой Земле он анализирует в связи с планами сионистов устроить там "национальный очаг" евреев на Ближнем Востоке.Павлович стремился доказать утопичность мечты сионистов об образовании еврейского государства, мотивируя это тем, что вековечная мечта еврейского народа является не более чем орудием геостратегии Лондона в региональных делах и желанием любой ценой сохранить свои позиции в Леванте, даже если здесь придется разжечь конфликт между арабами и евреями.Павлович обратил внимание на ту роль, которую в условиях победы Антанты и обостряющейся борьбы за нефть приобретает вопрос о "Багдадской железной дороге".Опираясь на многочисленные статистические данные, ученый убедительно показывает, почему борьба за доступ к нефтяным ресурсам получает все большее значение в мировой политике. И в этом смысле борьба за Багдадскую ж/д превращается в борьбу за доступ к нефтяным источникам в Месопотамии и Персии и за контроль над ними.Павлович очень четко улавливал именно геополитический контекст анализируемых явлений процессов; как историк империализма, умело анализировал проблемы Востока как одного из важнейших на тот момент "театров мировой борьбы" великих держав; не стесняясь, снимал флер в виде всевозможных фикций ("культуртрегерства", "цивилизационной миссии Запада", "борьбы креста с полумесяцем" и т.д.) с агрессивной и экспансионистской политики англосаксов на периферии тогдашнего мира.Свои изыскания на стыке геополитики и геоэкономики Павлович осуществлял в марксистской парадигме, но осмысливал её гибко и творчески, а не догматично.Михаил Павлович, много внимания уделял также работе на идеологическом фронте. И надо сказать, что большевистское руководство очень ценило глашатая своих идей и свое "боевое перо".Весьма показателен, например, такой факт: Ленин, который придавал большое значение пропаганде востоковедческих знаний, торопил одного из создателей российской индологической школы, маститого востоковеда С.Ф. Ольденбурга (1863-1934) с подготовкой в Петрограде учебного атласа.Ознакомившись с присланными ему материалами, Ленин предложил существенно дополнить атлас, в частности, картами, "раскрывающими колонизаторскую политику империалистических держав".Уповая в этом вопросе на М.П. Павловича, лидер большевиков писал ему 31 мая 1921 года: "Мной условлено об издании (в Питере) учебного атласа. Крайне важно было бы приложить карты империализма. He возьметесь ли Вы за это?"В 1920 году Павлович стал главным организатором прошедшего в Баку Первого съезда народов Востока, на котором был избран в Совет действия и пропаганды. Год спустя — избран руководителем Всероссийской научной ассоциации востоковедов, которая выпускала журнал "Новый Восток" (его первым редактором стал опять-таки Павлович). Был он и активным сотрудником журнала "Жизнь национальностей".В 1921-23 годах он – член коллегии Наркомнаца, который тогда возглавлял Сталин. Павлович вошел в число создателей Института востоковедения, ректором которого стал в 1923 году. Параллельно с этим он выполнял обязанности председателя Всесоюзной восточной торговой палаты и состоял профессором Военной академии им. Фрунзе. В 1926 году Павлович вошел в первую редколлегию журнала "Историк-марксист", где был соредактором и ведал отделом истории Востока.Все 1920-е годы он, говоря его собственными словами, "нёс партийные обязанности лектора и агитатора, выполнял литературные задания". Но главное — все эти годы, вплоть до смерти он активно работал над своим трудом "СССР в капиталистическом окружении".Работа написана в соавторстве и с основной долей участия Владимира Рябцева, ростовского ученого и эксперта по геополитике, автора множества трудов по геополитической истории, теории и практике.

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