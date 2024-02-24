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Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия

Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия - 24.02.2024 Украина.ру

Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия

Сейчас, на фоне вступления Финляндии в НАТО, вновь актуальным становится вопрос о попытке решения "финляндского вопроса" перед Великой Отечественной войной. Тогда планировался "освободительный поход", по типу польского, но реализован был вариант Халхин-Гола - военная победа с весьма скромными политическими результатами

2024-02-24T09:18

2024-02-24T09:18

2024-02-24T09:18

история

ссср

история

история ссср

иосиф сталин

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Решительное наступление Красной армии на Карельском перешейке началось 11 февраля 1940 года. В течении нескольких дней войска 7-й армии прорвали оборону финнов на главной полосе линии Маннергейма и решительно продвинулись вперёд. 26 февраля финны предприняли попытку контрнаступления – в бой были брошены целых 13 танков. Закончилась попытка немного предсказуемо.12 марта в Москве был подписан мирный договор, но финские войска своевременно оповещены не были и 13 марта Выборг был взят штурмом. Так завершилась длившаяся менее 3,5 месяцев "Зимняя война", итоги которой до сих пор вызывают дискуссии – ведь первоначально предполагалось установить в Финляндии Советскую власть и присоединить её к СССР в качестве 16-й союзной республики (кстати, по итогам войны она была создана – Карело-Финская; её отменили в 1956 году, потому что, как гласила народная молва, в ней "остался единственный финн — фининспектор Финкельштейн"), закончилось же всё территориальными уступками.ПредпосылкиСоветская Россия признала независимость Финляндии в 1917 году, но финны успели принять участие в Гражданской войне, и в 1920 году был заключён Тартуский мирный договор, по которому Финляндия получала территорию Выборгского наместничества, но не получила Карелию. Последнее обстоятельство вызвало сильное недовольство в Хельсинки: там считали, что Карелия — это Финляндия… Впрочем, с возвращением своей территории финны не спешили, рассчитывая на крах советской власти.В 1939 году Сталин занялся обеспечением безопасности границ путём их отодвигания от стратегически важных пунктов СССР в условиях разгоравшейся мировой войны. Естественным образом под раздачу попала Финляндия. Мало того, что её граница проходила слишком близко к Ленинграду, но на финское правительство оказывали большое влияние националисты, а сама Финляндия сближалась с Германией.Начались переговоры, в ходе которых СССР требовал от Финляндии нейтралитета. Предлагались и территориальные изменения — СССР получал в аренду острова в Финском заливе (самый большой — Гогланд), а в ответ передавались территории в Карелии. Кстати, глава Совета обороны Карл Маннергейм против этого не возражал, но правительство не согласилось.В октябре 1939 года начался новый этап переговоров. Финляндии было предложено отодвинуть границу от Ленинграда на 90 км, разоружить укрепления на Карельском перешейке, передать острова и позволить аренду военной базы на полуострове Ханко. Взамен СССР передавал значительную часть Карелии. Стороны обязывались не вступать во враждебные друг другу коалиции.Германия советовала финнам согласиться. Финны не соглашались — общественное мнение было против. 30 ноября началась война.Первая советско-финляндскаяФормальным поводом для начала боевых действий стал инцидент в Майниле — советский пограничный пост был обстрелян из артиллерии. Сейчас принято считать, что это была советская провокация, но источник уж очень ненадёжный — мемуары Никиты Хрущёва. Впрочем, эта мелочь значения не имела.30 ноября группировка РККА начала наступление. Финляндии была объявлена война. Основной удар наносился на выборгском направлении, вспомогательный — в Карелии. Формально целью операции было обеспечение безопасности Ленинграда, но уже 1 декабря 1939 года в газете "Правда" было напечатано сообщение, о создании правительства "Финляндской народной республики", во главе которого встал Отто Куусинен. Началось формирование новой финской армии.На первом этапе действия РККА напоминали "освободительный поход" (в советской историографии бытовало название "финский поход") — войска Ленинградского особого военного округа ("особыми" назывались приграничные округа) колоннами двинулись вглубь Финляндии. Расчёт был на то, что финны сразу разбегутся.Нельзя сказать, что ожидания эти были совсем уж беспочвенными.С одной стороны, СССР явно имел подавляющее военно-экономическое превосходство. Потенциалы сторон были несравнимы. Кстати, финны это отлично понимали, планировали только удержать позиции на протяжении нескольких месяцев и дождаться военной помощи Запада для организации контрнаступления.С другой стороны, финская армия состояла из рабочих и крестьян, а СССР — государство рабочих и крестьян. Ржать над глупыми коммунистами не возбраняется, но Красную армию встречали с цветами и в Польше, и в Румынии, и в Прибалтике. Почему не в Финляндии?Колонны втянулись в узкие дороги между лесами и болотами и, естественно, были там окружены. Воевать в лесах и снегу красноармейцы не умели, командование оказалось не на высоте положения. Частью войска авангарда были разгромлены, частью сумели прорваться к своим. Даже ВМФ ухитрился понести потери — по неизвестным причинам затонула подводная лодка С-2.Командиров двух дивизий пришлось на всякий случай расстрелять. Командующего ЛОВО Кирилла Мерецкова чуть не расстреляли позже — в 1941 году (по другому делу, но с учётом опыта финской кампании).На втором этапе война из частной операции ЛОВО стала главным направлением всей РККА. Был сформирован Северо-Западный фронт во главе с Семёном Тимошенко (он отличился в сентябре 1939 года, командуя "польским походом").1 февраля начался второй этап наступления, который сводился к прорыву линии финских укреплений на Карельском перешейке ("Линии Маннергейма"). Задача была непростой, хотя бы потому, что само существование линии установить удалось далеко не сразу. Нет, колючая проволока, надолбы и эскарпы были налицо, а вот ДОТы и ДЗОТы, по правилам фортификации того времени, было повёрнуты амбразурами в тыл, и о том, что это не холм, а ДОТ, пехота узнавала уже когда было поздно… К тому же, у РККА не было танков с противоснарядным бронированием — их пришлось создавать и испытывать в ходе войны (так появился КВ).Международная составляющаяФинляндия, оказавшаяся "жертвой советской агрессии", получила масштабную помощь, а СССР оказался в международной изоляции.В СМИ стоял большой шум по поводу "зверств советских оккупантов", при этом зверства финнов старательно игнорировались. А они таки были. Смертность в финских концлагерях ничем не уступала таковой же в немецких…Советский Союз был исключён из Лиги наций — организации ещё более бессмысленной, чем ООН и ОБСЕ, но всё же бывшей хоть какой-то переговорной площадкой.Против СССР вводились санкции. Франклин Рузвельт, например, объявил "моральное эмбарго". "Моральное" — потому что никакого эмбарго не было. Просто Госдеп вежливо порекомендовал промышленникам наплевать на свои прибыли, и они… послушались. Рыночек порешал, так сказать… Это мероприятие болезненно ударило по советскому авиапрому.Финляндия старательно накачивалась вооружениями. Только Великобритания поставила 75 самолётов, 214 орудий, 185 тыс. снарядов, 17 700 авиабомб, 10 тыс. противотанковых мин. Причём среди поставленного вооружения были новейшие образцы. Например, истребители "Харрикейн" позже поставлялись по ленд-лизу в СССР.Более того, Великобритания и Франция совершенно серьёзно обсуждали планы прямого вмешательства в конфликт. Правда, договориться они между собой не смогли — французы предлагали бомбить нефтяные прииски Баку с британских баз на Ближнем Востоке, а англичане собирались высадиться в Норвегии и наступать на Мурманск. Финны, впрочем, сочли, что это всё трёп и никто им на помощь не спешит. Зря, кстати — в апреле англичане в Норвегии высадились, но воевали они там с немцами. И не слишком успешно.Кстати, вы помните, что с 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция находились в состоянии войны с Германией?Главным же итогом "зимней войны" стала всемирная убеждённость в том, что СССР — "колосс на глиняных ногах", оказавшийся неспособным справиться с маленькой Финляндией. Главным адептом этой теории был Адольф Гитлер. Когда оказалось, что это не так, он очень расстроился. Даже помер.Что было потомПо Московскому мирному договору территория Карельского перешейка (примерно 11% территории Финляндии со вторым по величине городом — Выборгом) перешла к СССР.Почему Сталин не стал добивать Финляндию, так и осталось непонятным. Скорее всего, он счёл, что там придётся содержать слишком большую группировку оккупационных войск. А это направление отнюдь не было главным.Финны, впрочем, обиделись и затаили в душе некоторую грубость. В 1941 году Финляндия выступила на стороне Германии (это была вторая советско-финляндская война), вернув оставленные ранее территории и замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда. За соучастие в убийстве голодом свыше 600 тыс. ленинградцев Маннергейму повесили мемориальную доску в современной России (сейчас она находится в музее в Царском Селе).В феврале 1944 года немецкие войска были отброшены от Ленинграда. В июне началось наступление против Финляндии, а в августе её президентом стал Маннергейм — страна вышла из войны с союзниками и начала боевые действия против немецких войск, находившихся на её территории.После войны была проведена денацификация — радикальные партии были запрещены, а организаторы войны против СССР предстали перед судом и получили тюремные сроки (довольно скромные, да и выпущены они были досрочно).По итогам двух войн с СССР финны сделали самоочевидный вывод: единственной гарантией безопасности под боком у России являются нормальные отношения с этой самой Россией.К сожалению, эффект ускорения умственной деятельности, запущенного 84 года назад, иссяк. И не только у финнов.

https://ukraina.ru/20210523/1031414699.html

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https://ukraina.ru/20231220/1026107939.html

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2024

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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ссср, история, история ссср, иосиф сталин