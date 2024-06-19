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ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко

ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко - 19.06.2024 Украина.ру

ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко

Украинские военнослужащие выбросили тела ВСУшников в реку Жеребец. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко журналистам РИА Новости

2024-06-19T09:57

2024-06-19T09:57

2024-06-19T09:57

новости

россия

андрей марочко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

труп

всу

погибшие

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"В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее", – рассказал он.Марочко приводит мнение одного из местных жителей касательно трупов в водоёме. Местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины, пояснил Марочко. В марте российский разведывательный дрон зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная бригада выбросила тела погибших военнослужащих ВСУ в лесопосадке. Пикап украинских военных остановился в лесополосе, эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых сослуживцев и уехала.Высказывалось мнение, что это делается для того, чтобы скрыть потери, а также, чтобы не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации.Российские военнослужащие, а также украинские военнопленные неоднократно заявляли о большом количестве незахороненных тел ВСУшников в прифронтовой полосе.Владимир Зеленский в феврале во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных. Даже украинцы пришли в недоумение от озвученной цифры и предложили обратить внимание на количество военных кладбищ.ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи

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новости, россия, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, труп, всу, погибшие