ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко - 19.06.2024 Украина.ру
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ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко
ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко - 19.06.2024 Украина.ру
ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко
Украинские военнослужащие выбросили тела ВСУшников в реку Жеребец. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко журналистам РИА Новости
2024-06-19T09:57
2024-06-19T09:57
новости
россия
андрей марочко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
труп
всу
погибшие
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"В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее", – рассказал он.Марочко приводит мнение одного из местных жителей касательно трупов в водоёме. Местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины, пояснил Марочко. В марте российский разведывательный дрон зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная бригада выбросила тела погибших военнослужащих ВСУ в лесопосадке. Пикап украинских военных остановился в лесополосе, эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых сослуживцев и уехала.Высказывалось мнение, что это делается для того, чтобы скрыть потери, а также, чтобы не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации.Российские военнослужащие, а также украинские военнопленные неоднократно заявляли о большом количестве незахороненных тел ВСУшников в прифронтовой полосе.Владимир Зеленский в феврале во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных. Даже украинцы пришли в недоумение от озвученной цифры и предложили обратить внимание на количество военных кладбищ.ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, труп, всу, погибшие
Новости, Россия, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, труп, ВСУ, погибшие

ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко

09:57 19.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
Украинские военнослужащие выбросили тела ВСУшников в реку Жеребец. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко журналистам РИА Новости
"В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее", – рассказал он.
Марочко приводит мнение одного из местных жителей касательно трупов в водоёме. Местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика неизвестные выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины, пояснил Марочко.
В марте российский разведывательный дрон зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная бригада выбросила тела погибших военнослужащих ВСУ в лесопосадке. Пикап украинских военных остановился в лесополосе, эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых сослуживцев и уехала.
Высказывалось мнение, что это делается для того, чтобы скрыть потери, а также, чтобы не выплачивать родственникам погибших денежные компенсации.
Российские военнослужащие, а также украинские военнопленные неоднократно заявляли о большом количестве незахороненных тел ВСУшников в прифронтовой полосе.
Владимир Зеленский в феврале во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли всего 31 тысячу военных. Даже украинцы пришли в недоумение от озвученной цифры и предложили обратить внимание на количество военных кладбищ.
ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
 
НовостиРоссияАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраинытрупВСУпогибшие
 
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