ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи - 09.10.2023 Украина.ру
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ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи - 09.10.2023 Украина.ру
ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли видео, на котором показали, как они пытаются вывезти тело погибшего товарища из зоны спецоперации. Запись опубликовали 9 октября украинские телегам-каналы
2023-10-09T14:19
2023-10-09T14:19
трупы
всу
владимир зеленский
новости
бойцы
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Они привязали труп к машине и волоком по грязи и лужам пытались эвакуировать его. На видео мужчины в кабине транспортного средства ругают матом Зеленского, которому плевать на собственных граждан.Также на видеозаписи военные вспомнили экс-министра обороны Алексея Резникова, который наворовал денег и "свалил", в то время как у военных на передовой даже нет возможности эвакуировать погибших.В конце лета президент России Владимир Путин подмечал, что украинское командование ведет себя так, как будто солдаты ВСУ не являются гражданами Украины: толкают их вперед на минные поля, под артиллерийские удары РФ.В начале октября пленные бойцы ВСУ жаловались, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов.
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трупы, всу, владимир зеленский, новости, бойцы
трупы, ВСУ, Владимир Зеленский, Новости, бойцы

ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи

14:19 09.10.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли видео, на котором показали, как они пытаются вывезти тело погибшего товарища из зоны спецоперации. Запись опубликовали 9 октября украинские телегам-каналы
Они привязали труп к машине и волоком по грязи и лужам пытались эвакуировать его. На видео мужчины в кабине транспортного средства ругают матом Зеленского, которому плевать на собственных граждан.

"Президент и Верховный главнокомандующий, вам... не стыдно, что так двухсотых забирают? Нет, вы деньги [украли], вам [все равно]", - говорят они.

Также на видеозаписи военные вспомнили экс-министра обороны Алексея Резникова, который наворовал денег и "свалил", в то время как у военных на передовой даже нет возможности эвакуировать погибших.
В конце лета президент России Владимир Путин подмечал, что украинское командование ведет себя так, как будто солдаты ВСУ не являются гражданами Украины: толкают их вперед на минные поля, под артиллерийские удары РФ.
В начале октября пленные бойцы ВСУ жаловались, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
08:08
Марочко рассказал о жестокости командования ВСУ по отношению к своим бойцамКомандование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на Купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 9 октября РИА Новости
 
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