Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов - 19.06.2024 Украина.ру
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Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов
Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов - 19.06.2024 Украина.ру
Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов
Российской армии было бы целесообразно до зимы занять крупный лесной массив в Черниговской или Сумской областях, однако против такого решения есть серьезные контраргументы. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-19T03:15
2024-06-19T03:15
новости
сумская область
черниговская область
вооруженные силы украины
сво
вс рф
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С оперативно-тактической точки зрения ВС РФ необходимо взять Славянско-Краматорскую агломерацию до зимы. В условиях зимы этот огромный массив из четырех городов (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка) может послужить серьезным опорным пунктом для российских войск, полагает эксперт. ВС РФ смогут разместить там личный состав в условиях, когда спадет "зеленка". Учитывая, что в зимнее время украинские дроны не перестанут работать по нашим тылам, армии России было бы лучше опираться на большие населенные пункты, а не на чистое поле, пояснил он.Теоретически, продолжил Поликарпов, для размещения личного состава подошел бы крупный лесной массив в той же Черниговской и Сумской областях. Там можно было бы открыть еще один участок фронта для оттягивания украинских сил, если это будет целесообразно, считает военный историк.В начале СВО Черниговская область была не столь лояльна киевскому режиму, а вот Сумская область оказалась проукраинской, что стало неожиданностью и для Киева, и для Москвы, отметил он.Подробнее о перспективах России в конфликте с Украиной в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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новости, сумская область, черниговская область, вооруженные силы украины, сво, вс рф
Новости, Сумская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ

Прилив патриотизма: военный эксперт о том, почему ВС РФ не нужно идти на Сумы и Чернигов

03:15 19.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российской армии было бы целесообразно до зимы занять крупный лесной массив в Черниговской или Сумской областях, однако против такого решения есть серьезные контраргументы. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру
С оперативно-тактической точки зрения ВС РФ необходимо взять Славянско-Краматорскую агломерацию до зимы. В условиях зимы этот огромный массив из четырех городов (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка) может послужить серьезным опорным пунктом для российских войск, полагает эксперт.
ВС РФ смогут разместить там личный состав в условиях, когда спадет "зеленка". Учитывая, что в зимнее время украинские дроны не перестанут работать по нашим тылам, армии России было бы лучше опираться на большие населенные пункты, а не на чистое поле, пояснил он.
Теоретически, продолжил Поликарпов, для размещения личного состава подошел бы крупный лесной массив в той же Черниговской и Сумской областях. Там можно было бы открыть еще один участок фронта для оттягивания украинских сил, если это будет целесообразно, считает военный историк.
"Я не настаиваю на том, что это так уж необходимо. Потому что ввод наших войск на территорию Сумской и Черниговской области может спровоцировать новый прилив патриотизма среди украинского населения и добровольной мобилизации, как это было в 2022 году", - сказал собеседник издания.
В начале СВО Черниговская область была не столь лояльна киевскому режиму, а вот Сумская область оказалась проукраинской, что стало неожиданностью и для Киева, и для Москвы, отметил он.
Подробнее о перспективах России в конфликте с Украиной в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
 
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