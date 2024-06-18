Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР - 18.06.2024 Украина.ру
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Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР
Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР - 18.06.2024 Украина.ру
Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов
2024-06-18T13:20
2024-06-18T13:20
новости
россия
кндр
владимир путин
мид
зарубежье
дипломатические отношения
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"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в тесте документа. Помимо этого, президент разрешил МИДу РФ в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера. Документ должны подписать на высшем уровне. Распоряжение подписано российским президентом 17 июня.Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Оттуда он отправится с дружественным государственным визитом в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР. Стороны планируют подписать договор о всеобъемлющем партнерстве.Корреспондент РИА Новости сообщал, что российскую делегацию в аэропорту Пхеньяна встречают флагами РФ и КНДР. Помимо этого, на здании аэропорта вывесили приветственные плакаты на русском языке.Флагами России и КНДР украшены и улицы Пхеньяна, и даже фасады высоток.Подробнее в материале Александра Сокуренко Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кндр, владимир путин, мид, зарубежье, дипломатические отношения, фото
Новости, Россия, КНДР, Владимир Путин, МИД, Зарубежье, дипломатические отношения

Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР

13:20 18.06.2024
 
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в тесте документа.
Помимо этого, президент разрешил МИДу РФ в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Документ должны подписать на высшем уровне. Распоряжение подписано российским президентом 17 июня.
Утром 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Якутию. Оттуда он отправится с дружественным государственным визитом в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР. Стороны планируют подписать договор о всеобъемлющем партнерстве.
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Корреспондент РИА Новости сообщал, что российскую делегацию в аэропорту Пхеньяна встречают флагами РФ и КНДР. Помимо этого, на здании аэропорта вывесили приветственные плакаты на русском языке.
"Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!", "Да будет вечной корейско-российская дружба", - гласят плакаты.
Флагами России и КНДР украшены и улицы Пхеньяна, и даже фасады высоток.
Подробнее в материале Александра Сокуренко Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса на сайте Украина.ру.
 
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