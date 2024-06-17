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Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника
Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника - 17.06.2024 Украина.ру
Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника
Сотрудника Минобразования Украины уволили за публикацию в соцсети Facebook*. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры
2024-06-17T14:34
2024-06-17T14:34
2024-06-17T14:36
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По версии следствия, украинский чиновник написал, что "независимость пошла на пользу не всем бывшим республикам СССР", а независимость Украины назвал «кидаловом».Сотрудник украинского Минобразования также раскритиковал листовки с агитацией за выход Украины из СССР на референдуме 1991 года. Он высказал мнение, что люди голосовали не за независимость, а поверили обещаниям о "быстром обогащении".Следствие сочло высказывание чиновника "оскорбительными для украинского народа". Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы по статье о дискриминации.Местные паблики уточняют, что речь идет о бывшем государственном эксперте в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. Его уволили в августе 2023 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подробнее о задержаниях и арестах людей, имеющих свое мнение - в материале Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ссср, минобразования, facebook, тюрьма, чиновник
Новости, Украина, СССР, Минобразования, Facebook, тюрьма, чиновник
Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника
14:34 17.06.2024 (обновлено: 14:36 17.06.2024)
Сотрудника Минобразования Украины уволили за публикацию в соцсети Facebook*. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры
По версии следствия, украинский чиновник написал, что "независимость пошла на пользу не всем бывшим республикам СССР", а независимость Украины назвал «кидаловом».
Сотрудник украинского Минобразования также раскритиковал листовки с агитацией за выход Украины из СССР на референдуме 1991 года. Он высказал мнение, что люди голосовали не за независимость, а поверили обещаниям о "быстром обогащении".
Следствие сочло высказывание чиновника "оскорбительными для украинского народа". Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы по статье о дискриминации.
Местные паблики уточняют, что речь идет о бывшем государственном эксперте в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. Его уволили в августе 2023 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Подробнее о задержаниях и арестах людей, имеющих свое мнение - в материале Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово" на сайте Украина.ру.