Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово" - 17.06.2024 Украина.ру
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Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово" - 17.06.2024 Украина.ру
Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
Украинские эксперты и простые люди открыто говорят, что киевский режим сделал из их страны огромный концлагерь, где из населения делают рабов, не имеющих гражданские права. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
2024-06-17T06:00
2024-06-17T06:00
украина
херсон
сша
лариса шеслер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сбу
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По мнению эксперта, сегодня украинская власть при управлении собственным народом использует только кнут: она порет собственных граждан везде где только можно. И любая попытка инакомыслия подавляется жесточайшим образом."Например, недавно один безобидный болтолог-политолог Корнийчук ляпнул в эфире, что США договариваются по Украине. Его взяли под домашний арест и вычистили все эфиры с ним. А что будет с теми, кто выступит с конкретной оппозиционной позицией в отношении киевского режима?", - отмечает Шеслер. Так, киевский режим на постоянной основе занимается провокациями, инсценировками и созданием фейковой медиапродукции. Пожалуй, самой громкой подобной провокацией можно считать ту, которую киевский режим устроил в 2022 году в Буче, когда ВСУ инсценировали обстрел с жертвами, обвинив в этом российскую сторону.Известно, что недалеко находились журналисты, которые оперативно снимали происходящее на камеру. Более того, блогер-француз, который находился в эпицентре событий, отметил, что местные силовики запрещали разглашать о провокации местных жителей, угрожая им расправой и тюрьмой.В процессе создания фейков трудится целая команда, состоящая из сотрудников СБУ, фотографов и видеографов, которые обучались подобному у американских спецслужб.Так, в четверг, 13 июня, ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге с целью обвинить в содеянном ВС РФ. Об этом РИА новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.По его информации, вечером 12 июня местные жители услышали громкий взрыв: был зафиксирован прилет в многоэтажку. Есть раненые и погибшие. Более того, сразу после попадания на место ЧП прибыли сотрудники СБУ, а также профессиональные фотографы и видеографы, а сотрудники скорых и МЧС давали подписки о неразглашении, добавил Лебедев"Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. Потому сразу пошли сообщения, фото, видео. И, конечно, никто не нашел "русскую ракету", она там не пролетала", — отметил подпольщик.Аналогичную инсценировку Киев провел и несколько дней назад в Херсоне.Для этих целей в город специально прибыла команда медийщиков и представители команды Главного разведывательного управления Украины. А в качестве актеров, которые будут играть раненых, были приглашены сторонники режима Зеленского из Херсона.В связи с этим Шеслер призывает всех украинцев не поддаваться на подобные провокации. Что на Украине делают с теми, кто не согласен с киевским режимом, вы можете узнать в поной версии интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области.
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украина, херсон, сша, лариса шеслер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу
Украина, Херсон, США, Лариса Шеслер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СБУ

Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"

06:00 17.06.2024
 
© Панцервафли/Panzerwaffle телеграм-канал
© Панцервафли/Panzerwaffle телеграм-канал
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Украинские эксперты и простые люди открыто говорят, что киевский режим сделал из их страны огромный концлагерь, где из населения делают рабов, не имеющих гражданские права. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По мнению эксперта, сегодня украинская власть при управлении собственным народом использует только кнут: она порет собственных граждан везде где только можно. И любая попытка инакомыслия подавляется жесточайшим образом.
"Например, недавно один безобидный болтолог-политолог Корнийчук ляпнул в эфире, что США договариваются по Украине. Его взяли под домашний арест и вычистили все эфиры с ним. А что будет с теми, кто выступит с конкретной оппозиционной позицией в отношении киевского режима?", - отмечает Шеслер.
Так, киевский режим на постоянной основе занимается провокациями, инсценировками и созданием фейковой медиапродукции. Пожалуй, самой громкой подобной провокацией можно считать ту, которую киевский режим устроил в 2022 году в Буче, когда ВСУ инсценировали обстрел с жертвами, обвинив в этом российскую сторону.
Известно, что недалеко находились журналисты, которые оперативно снимали происходящее на камеру. Более того, блогер-француз, который находился в эпицентре событий, отметил, что местные силовики запрещали разглашать о провокации местных жителей, угрожая им расправой и тюрьмой.
В процессе создания фейков трудится целая команда, состоящая из сотрудников СБУ, фотографов и видеографов, которые обучались подобному у американских спецслужб.
Так, в четверг, 13 июня, ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге с целью обвинить в содеянном ВС РФ. Об этом РИА новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
По его информации, вечером 12 июня местные жители услышали громкий взрыв: был зафиксирован прилет в многоэтажку. Есть раненые и погибшие. Более того, сразу после попадания на место ЧП прибыли сотрудники СБУ, а также профессиональные фотографы и видеографы, а сотрудники скорых и МЧС давали подписки о неразглашении, добавил Лебедев
"Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. Потому сразу пошли сообщения, фото, видео. И, конечно, никто не нашел "русскую ракету", она там не пролетала", — отметил подпольщик.
Аналогичную инсценировку Киев провел и несколько дней назад в Херсоне.
Для этих целей в город специально прибыла команда медийщиков и представители команды Главного разведывательного управления Украины. А в качестве актеров, которые будут играть раненых, были приглашены сторонники режима Зеленского из Херсона.
В связи с этим Шеслер призывает всех украинцев не поддаваться на подобные провокации.
Что на Украине делают с теми, кто не согласен с киевским режимом, вы можете узнать в поной версии интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области.
 
УкраинаХерсонСШАЛариса ШеслерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСБУ
 
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