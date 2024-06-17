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"За свободу наций!": Медведев о том, как Запад запугивает страны, несогласные с санкционной политикой

"За свободу наций!": Медведев о том, как Запад запугивает страны, несогласные с санкционной политикой - 17.06.2024 Украина.ру

"За свободу наций!": Медведев о том, как Запад запугивает страны, несогласные с санкционной политикой

Запад навязывает антироссийские санкции мировому сообществу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

2024-06-17T13:12

2024-06-17T13:12

2024-06-17T13:12

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дмитрий медведев

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Медведев выступил на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!". На нём он заявил, что санкции, которые ввел Запад после начала специально военной операции, незаконны.Европейский союз ввел против России уже 13 пакетов санкций. Чиновники продолжают работу над 14-м пакетом и планируют согласовать его до июля 2024 года.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что с 2022 года в отношении России было введено более 20 тысяч санкций. "Ни одна страна мира такое давление на себе никогда не ощущала", — заявил он.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на нашем сайте.

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новости, россия, запад, европа, владимир путин, антироссийские санкции, санкции, дмитрий медведев