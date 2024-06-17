Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"
Солдаты ВСУ
На Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от "американских жвачек" и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить мобилизацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Общая численность ВСУ сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек (активные штыки и тыловые службы). Если Киев освободит солдат ВСУ от охраны границы с Белоруссией и важных объектов в глубине, он может получить группировку в 300 тысяч человек и отправить её на восточный фронт, рассказал обозреватель.
Также на Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, пока о 18-летних ребятах речи не идет. Но не надо думать, что там некому воевать. В ряды ВСУ "гребут" всех, но в этом есть и другой смысл, добавил он.
"Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России", - подчеркнул Безсонов.
Поэтому США гонят Владимира Зеленского проводить эту мобилизацию. Никакого иного смысла я в этом не вижу. Даже если Запад пригонит на Украину миллион мужчин со всего мира, вооружать их придется очень долго, отметил эксперт.
"Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться. Да, это звучит дико и пропагандистски, но это правда", - резюмировал собеседник издания.
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