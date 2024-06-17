https://ukraina.ru/20240617/1055658028.html

Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"

Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться" - 17.06.2024 Украина.ру

Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"

На Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от "американских жвачек" и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить мобилизацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T04:30

2024-06-17T04:30

2024-06-17T04:30

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Общая численность ВСУ сейчас составляет от 800 тысяч до миллиона человек (активные штыки и тыловые службы). Если Киев освободит солдат ВСУ от охраны границы с Белоруссией и важных объектов в глубине, он может получить группировку в 300 тысяч человек и отправить её на восточный фронт, рассказал обозреватель.Также на Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, пока о 18-летних ребятах речи не идет. Но не надо думать, что там некому воевать. В ряды ВСУ "гребут" всех, но в этом есть и другой смысл, добавил он.Поэтому США гонят Владимира Зеленского проводить эту мобилизацию. Никакого иного смысла я в этом не вижу. Даже если Запад пригонит на Украину миллион мужчин со всего мира, вооружать их придется очень долго, отметил эксперт."Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться. Да, это звучит дико и пропагандистски, но это правда", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО размере мобилизационного потенциала Украины и почему Киеву все тяжелее призывать нормальный личный состав - в интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму

https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

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