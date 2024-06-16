https://ukraina.ru/20240616/1055671512.html

Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня

Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня - 16.06.2024 Украина.ру

Фиаско Зеленского в Швейцарии и желание переговоров. Главное на Украине на утро 16 июня

Выступления на швейцарском саммите по Украине засвидетельствовали, что некоторые из мировых государств уверены: Киеву нужно договариваться с Россией

2024-06-16T09:47

2024-06-16T09:47

2024-06-16T10:09

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Вечером в субботу 15 июня президент проводящей саммит по Украине Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России."Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны", — заявила Амхерд на открытии саммита по Украине в Швейцарии.По её словам, на текущем саммите не будет "окончательного взаимопонимания" и его достижение является вопросом будущих встреч.Примечательно, что представитель США — вице-президент Камала Харрис — пробыла на саммите всего несколько часов. Об этом сообщила в соцсети X журналистка Bloomberg Акайла Гарднер."Отвечая на вопрос [журналиста New York Times] Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон", — написала Гарднер, сопроводив пост фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолёта.Газета New York Post указала, что Харрис прилетела в Швейцарию "всего на несколько часов", после чего запланировано её возвращение в США. По информации Белого дома, вице-президент намеревалась покинуть саммит после ужина лидеров в субботу вечером, вместо неё участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.При этом сам советник заявил, что Харрис "не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия" саммита.Тем временем в субботу представители ряда государств, выступая на саммите, призвали к переговорам с Россией.Так, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта — Россия".Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что заслуживающие доверия переговоры предполагают "трудный компромисс".Президент Кении Уильям Руто заявил, что действия России на Украине "несправедливы, не оправданны и являются нарушением международного права", а последствия ощущаются по всему миру. При этом Руто подчеркнул, что "Россия тоже должна быть за столом", потому что этот форум "не должен быть встречей только друзей".Отдельно Руто раскритиковал санкции в отношении России."Одностороннее присвоение российских активов незаконно и неприемлемо, противоречит Уставу ООН, особенно для тех, кто верит в свободу, справедливость, демократию и верховенство закона", - сказал он.Президент Кении также призвал к миру, добавив, что кенийские фермеры ощутили на себе влияние конфликта на Украине из-за удорожания удобрений и задержки их поставок."Если мы хотим разрешить этот конфликт на Украине, нужно, чтобы стороны, выступающие за его продолжение, проявили добрую волю, отказались от своих милитаристских настроений и смягчили позиции", - подчеркнул Руто.Представляющий Украину Владимир Зеленский попытался оправдаться за отсутствие России на саммите."Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", - заявил он.Несмотря на то, что до начала саммита несколько государств отказались от участия в нём, Зеленский позитивно оценил состав участников мероприятия."Мы смогли избежать одной из самых ужасных вещей – разделения мира на противоположные блоки. Здесь есть представители из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки, религиозные лидеры. 101 участник. И никто не имеет привилегии решать за другого. Это настоящая многополярность", - отметил он.При этом, по словам Зеленского, каждое государство, которое не представлено на саммите, "но которое разделяет такие же ценности в поступках и словах", сможет присоединиться к работе участников саммита "на дальнейших этапах формулы мира".Однако украинские СМИ сообщают: на деле многие страны мира, в том числе и те, чьи представители участвуют в саммите в Швейцарии, раздумывают не над "формулой мира Зеленского", а над озвученными 14 июня президентом России Владимиром Путиным предложениями."Наш источник сообщает, что вчера на конференции в Швейцарии все кулуарно обсуждали "мирный план Путина" и возможность компромиссов. Кулуарно, никто всерьез не обсуждал "мирный план Зеленского", понимая, что он не имеет вес, как и сам Зеленский. Как шутит источник, все приехали в Швейцарию, чтобы лично обсудить "план Путина" и варианты торга, но публично продолжали исполнять роли в "постановке" для СМИ и "общественности". Конференция в Швейцарии является фиаско Зеленского. Такое себе "пышное прощание/проважанка" перед "сливом/пенсией", тут как повезёт", - сообщил утром 16 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране канал - "ЗеРада" - обратил внимание на другие выступления на саммите."Каждый сказал, что хотел, в целом без больших сюрпризов. Основная команда говорила, что нельзя дать России победить. Кроме них ещё была группа "давайте звать Россию". Ничего необычного. Запомнились две речи. 1) Дуда сказал, что необходимо освободить 200 народов от тюрьмы России. 2) Аргентинский Милей сказал: "Я могу ненавидеть своего соседа, но если он не будет покупать мои товары, я обанкрочусь". Х** его знает, что он имел в виду, но выглядело как тост "ну, за молодых" на похоронах", - указывалось в публикации.Также авторы обратили внимание на критику предложения Путина представителем Нидерландов.Впрочем, некоторые СМИ сообщили, что украинские власти довольны саммитом."Наш источник в украинской делегации в Швейцарии рассказал, что Зеленский доволен масштаба саммита, а результативность никого не волнует. Офис Президента готов к затяжной войне и к новой эскалации, для этого будет еще усилена мобилизация и зачистка политического ландшафта", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Воскресенье, 16 июня — заключительный день саммита.

https://ukraina.ru/20240615/1055669281.html

https://ukraina.ru/20240615/1055665890.html

https://ukraina.ru/20240615/1055662333.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, швейцария, камала харрис, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, хроники