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Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине
Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине - 16.06.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине
“План действий", принятый по итогам конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, будет доведен до России перед вторым саммитом. Об этом Владимир Зеленский заявил 16 июня в ходе пленарного заседания на саммите
2024-06-16T09:20
2024-06-16T09:20
2024-06-16T09:20
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"Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас", - процитировало слова Зеленского издание "Украинская правда".Когда план действий будет на столе, он будет представлен российской стороне, "чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", сказал Зеленский.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предполагают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, отмену антироссийских санкций. Предложение Москвы Зеленский назвал ультиматумом.Больше об инициативе Владимира Путина читайте в материале Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, швейцария, план
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Швейцария, план
Зеленский рассказал, когда Россия получит план действий по итогам конференции по Украине
“План действий", принятый по итогам конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии, будет доведен до России перед вторым саммитом. Об этом Владимир Зеленский заявил 16 июня в ходе пленарного заседания на саммите
"Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас", - процитировало слова Зеленского издание "Украинская правда".
Когда план действий будет на столе, он будет представлен российской стороне, "чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", сказал Зеленский.
Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предполагают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, отмену антироссийских санкций. Предложение Москвы Зеленский назвал ультиматумом.