https://ukraina.ru/20240614/1055658894.html

Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине

Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине - 14.06.2024 Украина.ру

Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине

Президент России Владимир Путин озвучил новые мирные инициативы по украинскому конфликту. На Украине уже ответили

2024-06-14T18:10

2024-06-14T18:10

2024-06-14T18:10

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Свои инициативы российский лидер озвучил на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России. Перед этим Владимир Путин назвал условия мирных переговоров."Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - при чём обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По его словам, этот приказ последует сразу."Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - подчеркнул Путин.Он отметил, что условия российской стороны для начала переговоров просты, указав, что Россия всегда стремилась к миру.Также Путин отметил, что Россия гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей из Донбасса и Северной Таврии."Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение - и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке, хотя на этот счёт существуют, конечно, большие сомнения", - заявил Путин.Президент России указал, что сегодня РФ делает "ещё одно, конкретное, реальное мирное предложение"."Если в Киеве и в западных столицах от него, как прежде, откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политический и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле не линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", - подчеркнул Путин.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку."Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении", - заявил президент России.Он отметил, что Россия считает: Украина должна обрести нейтральный и внеблоковый статус, должна быть проведена ее денацификация и демилитаризация."Повторю, наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации всё было понятно, всё было прописано, количество танков, обо всём договорились", - напомнил Путин.Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал предложения президента России реальной формулой мира."Предложения нашего президента базируются на прочном фундаменте политического реализма. Они учитывают т.н. состояние на поле боя. Замечу — нынешнее состояние, поскольку завтра оно может измениться и явно не в пользу Украины. Конечно, найдутся комментаторы с нашей стороны, которым покажутся эти предложения слишком щедрыми для Киева. Но это — вполне реальная формула мира. А дальше — посмотрим на то, какую реакцию на эти инициативы разрешат Зеленскому его хозяева", - отметил он.Российский писатель и политический обозреватель Дмитрий Лекух назвал инициативы Путина очень щедрым предложением Украине."Очень, очень сильное и очень щедрое предложение, объективно. Другое дело, что в той искусственной реальности, в какой запад с украинцами живет - абсолютно неприемлемое. Как, и что без расчленения России, передачи Крыма Лондону, а Ямала Вашингтону и без парада Зеленского с Хантером и петухом Макроном на Красной площади, да? Так слона не продать. Путин это, кстати, прекрасно понимает. Поэтому имеет право на щедрость", - отметил Лекух.Писатель Дмитрий Конаныхин указал, что следующее предложение российского президента Украине будет хуже."Путин верен себе: каждое следующее переговорное предложение хуже предыдущего. Поскольку политические украинцы не испытали в полной мере инфернальный ужас "святых 90-х", они сейчас не поймут эту простую истину. В 90-е многие не понимали. Те, кто понимал, те выжили и сейчас с благодарностью вспоминают школьных учительниц, мам и пап, дедушек и бабушек, научивших разговаривать вежливо, аккуратно, следить за словами...Бывшая Украина, заповедник посткоммунистического олигархата, начинает сталкиваться с реальностью", - отметил он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв призвал одесситов не расстраиваться из-за того, что в условиях переговоров речь не шла об Одессе."Предлагаю одесситам не падать духом. Очевидно, что от предложения Путина сейчас Запад откажется, так как оно предполагает поражение Запада. Киев уже отказался. Война будет продолжаться как минимум до поздней осени. А условия для Украины с каждым шагом ухудшаются, и не только на фронте: Минск брать не буду, но первый Стамбул предлагал Украине Херсонскую и Запорожскую области, второй Стамбул — заморозку по линии фронта. По нынешнему предложению за Россией остаются полные территории четырех бывших украинских областей. В следующее предложение могут войти Одесса, и, например, Харьковская области. А может и Сумская", - отметил Царёв.К тому времени стала известна реакция руководства Украины."Никаких новых "мирных предложений от России нет. Путин озвучил только "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз. Его содержание целиком конкретное, крайне обидное для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Позже стала известна и позиция Владимира Зеленского."Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", - отметил тот.Высказались и "старшие товарищи" украинского руководства."Это не мирное предложение. Это предложение демонстрирует, что цель России – контролировать Украину", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия "не имеет права диктовать Украине, что ей необходимо сделать для установления мира".Украинские военные действиями ответили на мирную инициативу России."Украина ответила на мирное предложение, сложив подъезд в Шебекино. Можно считать это официальной позицией Киева: "Крым и четыре области не отдадим, войска не выведем, убивать мирных граждан продолжим. Поэтому забирайте у нас еще Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области и, конечно, Одессу", - указал российский военкор Александр Коц.Так он прокомментировал удар по Шебекино, в результате которого обрушилась часть многоквартирного жилого дома."Информация по разрушению подъезда пятиэтажного дома в Шебекино. Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте - от госпитализации они отказались. На месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ им.Шухова для оценки повреждений", - рассказал в 16:54 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков о ходе поисково-спасательных работ.Он отметил, что пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.

https://ukraina.ru/20240614/1055647123.html

https://ukraina.ru/20240614/1055643458.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, нато, украина, россия