В Швейцарии начался саммит по Украине. Американское СМИ опубликовало текст договора между Украиной и Россией, над которым работали в Стамбуле весной 2022 года

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0f/1055668676_0:73:1043:659_1920x0_80_0_0_d533e693f0470c7d8a8217d800b9a151.jpg

Швейцарский саммит по Украине начался в субботу 15 июня. Примечательно, что само начало саммита ознаменовалось скандалом. В четверг, 13 июня, украинское издание "Европейская правда" сообщило, что итоговое решение саммита, которое ещё 28 мая разослали всем странам-участницам саммита, было изменено в пользу Украины. В жтом же издании до этого, 5 июня, разгорелся скандал, когда ряд СМИ заявили, что разосланные положения "несут угрозу" стране. 6 июня официальный Киев заявил, что Украина не отступит от "Формулы мира Зеленского". Аналогичные заявления во время визита в Берлин 11 июня сделал и сам Владимир Зеленский.К тому времени странам-участницам вот уже несколько дней как разослали новый проект совместного коммюнике. После этого ряд государств начали отказываться от участия в саммите. К примеру, уже 15 июня свою поездку в Швейцарии отменил президент Колумбии Густаво Петро."Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить её", - написал он в X.По мнению Петро, конференция в Швейцарии не является "свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной"."Все выводы уже предопределены", - указал он.При этом, как утверждают швейцарские СМИ, переговоры по итоговой декларации саммита в Швейцарии продолжаются и после его начала. Организаторы при этом ожидают, что документ могут принять без согласия всех сторон."Среди делегаций все еще остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях, как говорят, споры шли из-за отдельных слов", - сообщило 15 июня швейцарское агентство Keystone-SDA со ссылкой на источники.Последние ожидают, что переговоры по итоговой декларации саммита мира будут продолжаться "до последней минуты" в воскресенье, 16 июня, когда мероприятие завершается.Примечательно, что организаторы саммита в Швейцарии пока не знают, будет ли итоговая декларация принята всеми участниками. Рассматривается сценарий, при котором декларацию публикуют без консенсуса, а каждое государство сможет указать, принимает оно ее или нет.В то же время, на официальном уровне украинская сторона утверждает, что коммюнике саммита готово."Чёткая позиция по коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот саммит", - заявил 15 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день со своей стороны указал, что Кремль не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита по Украине."Мы хотим собраться в следующий раз — на более предметном и обещающем мероприятии", — добавил он.Кроме того, Песков напомнил, что на конференции в Швейцарии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники мероприятия рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы. Так он ответил на вопрос, можно ли будет считать закрытым вопрос с дипломатическим урегулированием ситуации, если на конференции отвергнут предложение России по переговорам.Кроме того, пресс-секретарь президента России также прокомментировал реакцию участников мероприятия в Швейцарии на мирную инициативу президента России Владимира Путина, отметив, что "много официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера".Мирный договор с УкраинойАмериканское издание The New York Times опубликовало полный текст документа, который, как утверждает издание, является проектом договора между Россией и Украиной от 15 апреля 2022 года. По информации газеты, это "Договор о постоянном нейтралитете и безопасности Украины", который так и не был подписан.В этом документе Россия, США, Китай, Великобритания и Франция называются гарантами безопасности Украины как постоянно нейтрального государства. Также в документе указано, что статус гаранта для Белоруссии не согласован с украинской стороной, а статус гаранта для Турции - с российской. Согласно проекту договора, Украина как нейтральное государство обязуется не вступать ни в какие военные союзы, не размещать на своей территории иностранные военные базы и контингенты."Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в конституции Украины. Государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне", - указано в документе.Также, согласно опубликованному документу, статьи договора о гарантиях вооруженной поддержки Украине в случае нападения на неё не распространялись бы на Крым и Севастополь. При этом российская сторона планировала распространить их на некие территории, обозначенные в приложении 6 документа.Кроме того, из документа следует, что Украина отказалась обсуждать его статьи о взаимном с Россией снятии санкций, запретов и ограничительных мер, введенных с 2014 года, а также прекращении разбирательств по межгосударственным искам. Отказ обусловлен отсутствием этого вопроса в "Стамбульском коммюнике" от 29 марта 2022 года.Также, согласно одной из статей проекта, Украина гарантирует, что русский язык "является официальным и функционирует наравне с государственным украинским" во всех законодательных, исполнительных и судебных учреждениях и институтах Украины. В статье говорится, что Украина в течение 30 дней с подписания договора должна снять все ограничения на использование русского языка. При этом в документе в публикации The New York Times обозначено, что эту статью украинская сторона также отказалась обсуждать.Кроме того, она отказалась обсуждать и статью о запрете пропаганды и организаций, основанных на идеях о превосходстве лиц определенного происхождения над другими, в том числе фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма. Предполагалось, что Украина должна была в течение 30 дней после подписания договора отменить все законы о нацификации и героизации нацизма.Также в тексте договора указывалось, что Украина признаёт независимость Донецкой и Луганской Народных Республики в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины.Кроме того, ограничивалась численность ВСУ до 100 тыс. человек. Дальность украинских ракет должна была быть ограничена до 40 км. По информации издания, украинская сторона готова была принять ограничения по численности личного состава ВСУ и вооружений, однако настаивала на других показателях.Днём ранее, 14 июня, президент России Владимир Путин, выступая перед руководством министерства иностранных дел РФ вспомнил и о переговорах с Украиной в Стамбуле в марте 2022 года."В результате [начального этапа СВО]действительно удалось выйти на договорённости, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев. Эти договорённости были положены на бумагу и парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Значит, киевские власти устраивало такое решение вопроса. Документ назывался "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он носил компромиссный характер, но его ключевые пункты шли в русле наших принципиальных требований, решали задачи, которые были заявлены как основные, даже при начале специальной военной операции. В том числе, как это ни покажется странным, обращаю внимание, по демилитаризации и денацификации Украины. И здесь нам также удалось найти сложные развязки. Они сложные, но они были найдены. А именно: имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии, любых её проявлений. Там всё написано", - отметил он.Он также указал, что Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооружённых сил, принимала обязательства не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их и контингенты, не проводить военные учения на своей территории."Всё написано на бумаге", - подчеркнул Путин.В ответ Россия, тоже понимая озабоченность Украины, связанную с безопасностью, согласились с тем, что Украина, формально не вступая в НАТО, получила бы гарантии, практически аналогичные тем, которыми пользуются члены этого Альянса."Для нас это было непростое решение, но мы признавали законность требований Украины об обеспечении её безопасности и в принципе не возражали против предложенных Киевом формулировок. Это формулировки, предложенные Киевом, и мы в целом против них не возражали, понимая, что главное – остановить кровопролитие и войну на Донбассе. 29 марта 2022 года мы отвели свои войска от Киева, поскольку нас уверяли в том, что нужно создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса, для завершения этого процесса. И что нельзя одной из сторон подписывать такие соглашения, как говорили наши западные коллеги, с пистолетом у виска. Хорошо, согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева руководство Украины приостановило своё участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалась от подготовленного варианта договорённостей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут", - отметил Путин.Примечательно, что опубликованный на следующий день The New York Times текст договора свидетельствует и о том, что над документом работали и после того, как начала раскручиваться история с Бучей."Из текста следует, что стороны договорились по большому числу принципиальных вопросов и произошло это к 15 апреля (именно этой датой датирован последний драфт договора). 15 апреля - это уже после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче. То есть, и после них переговоры также продолжались. Это указывает на то, что трагедия в Буче не была реальной причиной срыва договоренностей (как ранее часто заявлялось)", - обратило на это внимание украинское издание "Страна".Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев со своей стороны обратил внимание на то, как публикацию договора восприняли на Украине. У себя в телеграм-канале он привёл скриншоты с комментариями украинцев."Продолжение истории со Стамбульским договором. С нашей стороны ура патриотическая тусовка любит кричать о капитуляции России, но постойте... Вот сразу в комментариях мнение упоротых украинцев на этот счёт. И по их мнению, это являлось бы капитуляцией Украины.. Но не могут же обе стороны одновременно капитулировать друг другу? Логично. Поэтому важно понимать, что для любого договора требуются гарантии выполнения, сроки, порядок действий в случае отказа Украина выполнить требования договора. Ведь сокращение ВСУ до озвученных цифр, действительно означало что им вырвут зубы, а значит это требовало контроля за выполнением, и принуждения в случае отказа. И вот эти мелочи, в которых прячется дьявол, на самом деле и покажут, кто на самом деле капитулировал. Но это если будут опубликованы данные подробности", - отметил Васильев.Пока же, по его словам, видны последствия того, что Украина вышла из переговорного процесса."Сейчас же мы видим, что самоубийственная политика Киева привела к физическому уничтожению наиболее активной националистической части населения, жёсткому разочарованию людей в украинской идее, и выявлению, устранению в русской армии накопившихся проблем и недостатков. Хоть и ценой немалой крови. Поэтому историческую оценку хорошо или плохо, лучше ставить нашим потомкам, ну а нам надо исходить что на той развилке событий были как плюсы так и минусы. И нет смысла рефлексировать по ней, а надо сосредоточиться на устранении украинской государственности, как уже очевидно неисправимой угрозы для русского государства", - резюмировал он.Тем временем в зоне проведения СВО продолжаются бои.

