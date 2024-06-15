Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко - 15.06.2024 Украина.ру
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Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко
Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко - 15.06.2024 Украина.ру
Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко
В результате авиационного удара в Харьковской области был поражен пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил на своей странице в соцсети подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
2024-06-15T09:41
2024-06-15T09:41
новости
харьковская область
андрей марочко
всу
потери всу
иностранные наемники
сво
авиация
ракетный удар
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Марочко сообщил, что данные были получены от агентурных источников. После проверки данных аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области, уточнил онТакже он сообщил, Красно-Лиманском направлении был зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. "В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь, зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. Украинские боевики бежали с РОПа, прихватив с собой вооружение и военную технику", - уточнил военный.Он отметил, что сбежавшие украинские военнослужащие были остановлены при помощи заградотрядов и частично возвращены на позиции.О том, как российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы - в материале Геннадия Алехина Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы
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новости, харьковская область, андрей марочко, всу, потери всу, иностранные наемники, сво, авиация, ракетный удар, ракеты, ракета, разведка, вкс
Новости, Харьковская область, Андрей Марочко, ВСУ, потери ВСУ, иностранные наемники, СВО, авиация, ракетный удар, ракеты, Ракета, разведка, ВКС

Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко

09:41 15.06.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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В результате авиационного удара в Харьковской области был поражен пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил на своей странице в соцсети подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
Марочко сообщил, что данные были получены от агентурных источников. После проверки данных аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области, уточнил он

"Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Также он сообщил, Красно-Лиманском направлении был зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ.
"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь, зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. Украинские боевики бежали с РОПа, прихватив с собой вооружение и военную технику", - уточнил военный.
Он отметил, что сбежавшие украинские военнослужащие были остановлены при помощи заградотрядов и частично возвращены на позиции.
О том, как российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы - в материале Геннадия Алехина Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы
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НовостиХарьковская областьАндрей МарочкоВСУпотери ВСУиностранные наемникиСВОавиацияракетный ударракетыРакетаразведкаВКС
 
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Заголовок открываемого материала
09:41Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко
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