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Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко

Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко - 15.06.2024 Украина.ру

Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко

В результате авиационного удара в Харьковской области был поражен пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил на своей странице в соцсети подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

2024-06-15T09:41

2024-06-15T09:41

2024-06-15T09:41

новости

харьковская область

андрей марочко

всу

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авиация

ракетный удар

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Марочко сообщил, что данные были получены от агентурных источников. После проверки данных аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области, уточнил онТакже он сообщил, Красно-Лиманском направлении был зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. "В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь, зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. Украинские боевики бежали с РОПа, прихватив с собой вооружение и военную технику", - уточнил военный.Он отметил, что сбежавшие украинские военнослужащие были остановлены при помощи заградотрядов и частично возвращены на позиции.О том, как российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы - в материале Геннадия Алехина Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

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новости, харьковская область, андрей марочко, всу, потери всу, иностранные наемники, сво, авиация, ракетный удар, ракеты, ракета, разведка, вкс