Авиация уничтожила под Харьковом украинских боевиков и иностранных наемников - Марочко
В результате авиационного удара в Харьковской области был поражен пункт временной дислокации противника. Об этом сообщил на своей странице в соцсети подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
Марочко сообщил, что данные были получены от агентурных источников. После проверки данных аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области, уточнил он
"Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Также он сообщил, Красно-Лиманском направлении был зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ.
"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь, зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ. Украинские боевики бежали с РОПа, прихватив с собой вооружение и военную технику", - уточнил военный.
Он отметил, что сбежавшие украинские военнослужащие были остановлены при помощи заградотрядов и частично возвращены на позиции.
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