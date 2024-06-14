https://ukraina.ru/20240614/1055641792.html

Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы - 14.06.2024 Украина.ру

Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

В последнее время в Сети стало появляться все больше видеозаписей, на которых российские военнослужащие используют двухколесную технику в штурмовых действиях на некоторых направлениях линии фронта. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что наша армия в ходе СВО первой изобрела "байкерские войска"?

2024-06-14T06:42

2024-06-14T06:42

2024-06-14T06:53

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нато

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Дело в том, что знатоки военной истории знают, что на самом деле двухколесный транспорт активным образом применялся еще в Гражданскую войну легендарным Чапаевым, который после тяжелого ранения не мог нормально скакать на коне. Василий Иванович посылал требовательные телеграммы следующего содержания:" У меня вышиблена рука и порваны жилы, управлять лошадью не могу… Прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, 2 легковых автомобиля, 4 грузовика для подвозки снабжения. За невысылку таковых я обязан сложить с себя обязанности".Во Вторую мировую войну Вермахт использовал мотоциклы с люлькой, с закрепленным пулеметом. Но и Красная Армия применяла двухколесный транспорт, как собственного производства, так и трофейный.В ходе боевых действиях во время войны в Персидском заливе в 1991 году на байках передвигались американские и британские военные при осуществлении разведки, рейдов в тылу противника и патрулировании пустынной местности. Боевая разведывательная машина M3 Bradley штатно комплектовалась специальным мотоциклом, перевозимым в десантном отделении у левого борта. Впоследствии натовские войска рассекали пересеченную местность на байках в ходе своего вторжения в Афганистан.При операции по освобождению города Сальма на северо-востоке провинции Латакия в 2016 году сирийская армия задействовала подразделения, оседлавшие 80 "железных коней". Мотоциклы обеспечивают пехоте высочайшую скорость и маневренность, позволяют перевозить дополнительный груз, который бойцу не нужно тащить на себе, и даже благополучно проехать над миной, рассчитанной на поражение тяжелой бронетехники. Эту тактику ВС САР позаимствовали у своих же собственных противников в лице боевиков разношерстных террористических формирований. А теперь Россия в очередной раз повторяет опыт своего сирийского союзника, как это уже было с дополнительной защитой танков.Тема использования в зоне СВО багги, мотоциклов и квадроциклов возникла, конечно, не сегодня. но теперь появилось больше подробностей. Так, например, в объектив дрона-наблюдателя попали кадры штурмовых действий одного из подразделений ВС РФ на территории ЛНР.Использование мотоциклов класса "эндуро" обусловливается целым комплексом причин: необходимостью стремительно пересечь открытую местность, насквозь простреливаемую украинской артиллерией, увернуться от вражеского FPV-дрона, который оператору крайне затруднительно навести на столь маневренную цель, а также грузоподъемностью двухколесной техники, которая позволяет бойцу взять с собой больше боеприпасов без необходимости тащить их на себе.А вот как описывает тактику применения мотоциклов Телеграм-канал "Русский тарантас", сопроводив его видеозаписью:"В общем, проблему выхода на исходные позиции для штурма мы решили с помощью китайских мотоциклов. Интересно, где их взяли? Вариантов несколько – выдали, привезли гуманитарщики, купили сами. Один товарищ рассказывал, что весной у них был приказ по полку: всей авиаразведке пересесть на мотоциклы и передвигаться только на них. На вопрос, где их взять, был получен простой, лаконичный, такой армейский ответ: "Рожайте!". Товарищ "родил" через три дня, поехал в Луганск и купил, что ли, зарплата-то хорошая, зря только пропадает!"О преимуществах использования в штурмовых действиях не мотоциклов, а квадроциклов, рассказал в интервью изданию "МК" боец российского подразделения:"Это, конечно, скорость, на которой штурмовики врываются на позиции противника. Вээсушник не успевает докурить сигарету, как мы врываемся в окоп. Огромный плюс - перевозка боекомплекта к линии атаки. Идя на штурм, мы тащим с собой запасные патроны в больших рюкзаках, на что уходит много сил. А тут – погрузил и поехал. Я считаю, нужно больше такой техники. Сейчас ее практически нет.В нашей группе было два "квадрика". Погрузились по три человека на каждый, загрузили боекомплект, перекрестились – и в бой. При приближении к врагу по нам начала работать вражеская арта. Моих товарищей чуть посекло (легкое ранение), но мы справились с боевой задачей, использовав фактор быстрого и внезапного наступления. Техника только начала применяться и требует обкатки. Квадроциклы неплохо зарекомендовали себя в бою. Конечно, потери не прекратились, но сократились точно. Техника выходит из строя после наката, требует ремонта и замены. Я считаю, что нужно приобретать такую технику. С уверенностью скажу: мы нашли способ нейтрализовать вражескую работу беспилотников".Однако при всех достоинствах мотоциклов и квадроциклов, они не обеспечивают защиты от пуль, взрывной волны или осколков. Также немаловажна тактика их применения, которая должна учитывать указанные выше недостатки.Видимо, пришло время поставить вопрос о централизованной закупке подобной техники для штурмовых подразделений ВС РФ по линии Минобороны РФ. Также целесообразно локализовать производство китайских электробайков и электроквадроциклов в нашей стране. Не секрет, что электрический мотоцикл "Иж-Пульсар" от концерна "Калашников" конструктивно похож на внедорожные бензиновые мотоциклы Irbis TTR250, которые представляют собой перелицованные китайские мотоциклы Bashan BS250. Силовая установка на нем представлена китайским бесщеточным электромотором постоянного тока производства компании Golden Motor, развивающим максимальную мощность 15 кВт (20 л. с.). Чего уж теперь стесняться?В исторических хрониках, посвященных спецоперации России на Украине, 2023–2024 года назовут временем зарождения нового рода войск – БПЛА-войска. Сразу стоит оговориться, что господствуют беспилотники на линии соприкосновения далеко не везде. На отдельных участках они появляются изредка, а кое-где превращают поле боя в зону запретного доступа. Это именно здесь в атаку направляют наземные беспилотники, которые, похоже, становятся единственными средствами борьбы с БПЛА. Точнее – не средством борьбы, а способом снижения потерь от камикадзе и сбросов.На участках, где дроны стали уже привычным явлением, тактика боя заметно преобразилась. Пехота в подавляющем большинстве случаев вынуждена перемещаться короткими перебежками от укрытия к укрытию и избегать открытого пространства. На основании публичных источников известно, что смерть от камикадзе бойцы по обе стороны фронта принимают в поле либо в редкой лесополосе. Гораздо реже в городской застройке, где бойцу гораздо проще спрятаться, а у оператора FPV просто нет времени на поиски жертвы.Среднее время работы аккумуляторов камикадзе не превышает 15 минут, что серьезно ограничивает продолжительность охоты. Вынужденным решением также стало преимущественно ночное перемещение личного состава.Во-первых, камикадзе с прибором ночного видения и тем более тепловизором пока непозволительная роскошь и для России, и для НАТО.Во-вторых, видимость и точность работы даже с высококлассной FPV-аппаратурой в темное время суток оставляет желать лучшего. Ночная жизнь военных должна быть обеспечена соответствующим количеством приборов ночного видения, чего пока не наблюдается. Остается надеяться, что это станет одним из приоритетов для нового министра обороны. Дроны могут парализовать боевые действия в светлое время суток, так давайте обеспечим войска ночным зрением.В условиях тотального господства FPV-дронов у наземных сил крайне мало шансов оставаться в боеспособном состоянии. Насыщенность камикадзе позволяет использовать по два-три дрона на одного человека, не говоря уже о боевой технике и транспорте.Вспомним, к каким плачевным итогам привело поголовное отсутствие брони на российских грузовиках в начале СВО. Артиллерия в 2022–2023 гг. была главной опасностью на поле боя, насыщая пространство осколочными полями. Казалось, бронировать придется все подряд, настолько было худо с защитой.Но позже появился снарядный голод (причем по обе стороны фронта) и родились FPV-камикадзе. Если бы не исчерпание артиллерийских арсеналов НАТО, камикадзе на фронтах в таком масштабе не появились бы. Российской Армии пришлось отвечать на угрозу симметрично, после чего сложилось динамическое равновесие. FPV для любой техники представляет очень своеобразную угрозу.Так на СВО появились мотоциклы, квадроциклы и открытые всем ветрам багги Desertcross 1000-3 из Китая. Преимуществ у подобной техники множество. Небольшие размеры до определенного момента могут скрывать машины от БПЛА-разведки и атакующих дронов, а высокая скорость усложняет поражение. На некоторых участках фронта, где есть дефицит FPV, оператор будет охотиться на танки, а одиночного мотоциклиста оставит без внимания. Просто пожалеет тратить дрон на второстепенную цель. А на мотоцикле в это время могли доставлять на передовую воду, что дороже золота. Загруженную "буханку" с припасами FPV-дрон в такой ситуации атаковал бы без раздумий.У мотоцикла есть еще одно неожиданное преимущество – он реже наезжает на мины. И колес поменьше, и ширина протектора поуже. Удивительно, но облегченную и лишенную брони технику стали широко использовать для атаки украинских позиций. На штурм идут не БМП и танки, а мотоциклы и багги! Точнее – танки используются, но работают на приличном удалении и лишь прикрывают штурмовиков огнем главного калибра.Скорость и маневренность стали главным залогом выживаемости в СВО. Броня отошла на второй план. Это касается даже артиллерии. Вспомним, с чем заходила на спецоперацию Россия и чем начинает воевать сейчас. Вместо того, чтобы запускать в широкую серию бронированную "Коалицию" на танковом шасси, на фронт отправляют колесную "Мальву", лишенную бронированной рубки. Броня-то есть, но она прикрывает расчет исключительно на марше. Из этой же категории универсальная САУ "Флокс" на базе "Урала".При этом нельзя ни в коем случае отвергать тотальное бронирование тыловой техники Российской Армии. На удалении даже в несколько десятков километров велики шансы попасть под кассетные боеприпасы НАТО, и до конца СВО эта опасность точно не исчезнет. То есть массовое использование багги и мотоциклов на передовой не должно останавливать бронирование всего, и вся в зоне боевых действий.У спецоперации своя парадоксальная логика. Решения, которые казались еще вчера невероятными, сейчас активно апробируются на фронте. На передний край выходят машины, лишенные брони. Опять же, логика подсказывает, что на очереди танки, которые хоронят не одно десятилетие. Но пока терять танки никто не хочет – они регулярно наводят шороха на линии боевого соприкосновения. Все дело в крупнокалиберной пушке, которое ни одно другое шасси не способно подтянуть на передний край.Квадроциклы являются незаменимой техникой в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине из-за легкости, неприхотливости, высокой скорости передвижения, работы в труднопроходимых местах, где может застрять даже БТР, и возможности перевозить оружие. В зоне СВО они незаменимы для некоторых тактических способов ведения боевых действий. Например, чтобы подскочить на какую-то позицию, вывезти раненного. Квадроциклы особенно хороши в труднопроходимых местах, даже там, где может быть БТР или автомобиль застрянет, но они проскочат. Потому что они, во-первых, легкие, во-вторых, скоростные. По любой пересеченной местности передвигаются с хорошей скоростью и с хорошими темпами. Это машины, которые неприхотливы в эксплуатации, имеют возможность даже возить материальные средства на прицепах, и самое основное — они могут быть снабжены вооружением.Такая тактика может служить частью широкой стратегии для противодействия интенсивному использованию дронов ВСУ, отмечая важность рассредоточения сил и увеличения скорости перемещения отдельных групп. В сравнении с более тяжелой военной техникой, мотоциклы и квадроциклы экономически более выгодны и выделяются простотой обслуживания, считают аналитики. Трудно с этим не согласиться.О других особенностях спецоперации - в статье - Превратить местность в лунный пейзаж: Поликарпов о том, почему дроны не всегда выручают

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, украина, афганистан, нато, красная армия, вооруженные силы украины, эксклюзив, геннадий алехин