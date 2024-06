https://ukraina.ru/20240614/1055641541.html

"Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку

В среду 12 июня американская New York Times опубликовала материал о подготовке Украиной масштабной приватизации для финансирования войны. В этот же период Киев заявляет о подготовке так называемого саммита мира в Швейцарии. Но в оруэлловской реальности, в которой живет Украина, мир – это и есть война.

Примечательно, что New York Times отредактировала заголовок. В первой версии было: "Безденежная Украина планирует распродать государственные активы, чтобы финансировать войну". В финальной: "Каждый доллар на счету. Чтобы финансировать войну, Украина активизирует приватизацию".Глашатаям Демократической партии США из New York Times, очевидно, было велено не именовать Украину безденежной, так как это означает, что кредиты она никогда не отдаст.По данным авторов, на аукцион за $25 миллионов выставляют отель "Украина" на Майдане, а также огромный торговый центр в Киеве. Срочно продают и несколько горнодобывающих и химических компаний, включая Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), которая занимается добычей титановой руды.Именно этот объект представляет для американских корпораций особый интерес, так как титан используется в самолето- и ракетостроении. Продать всё это богатство планируют за сущие гроши, что признают авторы New York Times. Украинские чиновники, пишет NYT, понимают, что активы будут проданы дешевле, чем до войны, но рассчитывают на сокращение государственных расходов на убыточные предприятия, создание новых рабочих мест, налоговые поступления и привлечение дополнительных инвестиций.Всего же из 3100 государственных компаний в руках государства планируют оставить не более сотни, то есть распродать за гроши 97% государственной собственности.Представители украинской власти утверждают, что Украина в настоящее время не имеет достаточного количества оружия, чтобы предотвратить разрушение или захват ее заводов Россией, и ей необходимо быстро распродать активы, чтобы "купить больше снарядов и средств ПВО" для их защиты. Инвестировать несколько тысяч долларов в снаряды сегодня более разумно, чем рисковать, что активы попадут в руки России в будущем, пишет NYT со ссылкой на украинских чиновников.Такая позиция напоминает логику мародера, пытающегося разграбить и вывезти, как можно больше, предчувствуя, что скоро ему придется бежать из страны. Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что это – и есть "финальная распродажа страны в рамках репараций и контрибуций".Интересно, что буквально на днях американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что украинцы, дескать, сидят на 12-13 триллионах долларов полезных ископаемых, включая в эту оценку ископаемые на новых территориях РФ. Сенатор хотел бы, чтобы Украина отдала их в руки США для погашения военных поставок и кредитов. И буквально через три дня американское издание сообщает о подготовке к продаже горнодобывающих компаний по бросовым ценам. Очевидно, что прикупят их отнюдь не китайские, бразильские или индийские бизнесмены.Украинские националисты уже десять лет твердят, что украинские земли, активы, леса и предприятия необходимо подешевле продать американцам, так как они якобы будут защищать своё добро. Однако те не спешили, ожидая, пока украинская экономика и ситуация на фронте ухудшится настолько, что цену можно будет сбить в несколько раз.Украинский экономист Алексей Кущ считает, что приватизация крупнейших активов во время войны - это хуже, чем преступление, это ошибка. По его словам, приватизация сейчас не решит ни одной из поставленных задач. Сумма в 100 миллионов бюджет не наполнит, если государство в месяц тратит минимум $5 млрд. Это капля в море."Мы теряем как библейский Исав право своего первородства, отдавая свои ресурсы в чужие руки за "чечевичную похлебку", то есть за копейки", - резюмирует такую приватизацию экономист.Аргумент относительно инвестиций тоже выглядит неубедительно, так как никто не будет во время войны инвестировать в материальные активы на Украине. Еще более нелепым сейчас выглядит аргумент относительно создания рабочих мест. Вакансий на Украине сейчас и без того масса. Усиленная мобилизация вымыла целые трудовые коллективы, некому водить городской транспорт и чинить оборудование."Скорее всего, вся эта приватизация лишь прикрытие для продажи объединенной горно-химической компании Фирташа (стратегически важный титан) и нескольких объектов недвижимости в Киеве", - пишет Алексей Кущ, добавляя, что, скорее всего, Украина потеряет стратегически важный титан.Украинский олигарх Дмитрий Фирташ уже долгие годы сидит в Австрии, где был задержан правоохранителями по запросу американской ФБР. Уже почти 10 лет длится разбирательство о его экстрадиции в США. Задержание Фирташа является глобальной борьбой корпораций за месторождения титана. В частности Фирташа обвиняют во взятке за выдачу лицензии на разработку месторождений титана в Индии. По сути, он перешел там дорогу американским компаниям, претендовавшим на эти месторождения титана. На Украине его активы арестовали и объединили в компанию ОГХК, которую сейчас и продают.До начала СВО компания продавала продукцию в более чем 30 стран, будучи одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья (4% мирового рынка). Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также страны Африки. Компания добывала руду для производства 20 тыс. т титана в год и считалась одной из наиболее прибыльных, хотя украинские чиновники и заявляют об "убыточности" активов. Вместе с компанией новому владельцу отойдут и лицензии на добычу полезных ископаемых."Рыночная стоимость только запасов ильменита [титаносодержащий железняк] компании превышает $1 млрд", - писал в 2021 году украинский экономист Денис Стаджи. Теперь же всю компанию со всеми ее лицензиями, плюс отель "Украина" и еще ряд объектов планируют продать всего за $100 млн.Однако американские бизнесмены привыкли скупать активы на максимальном падении стоимости, а продавать – на максимальном повышении. Если украинская экономика еще не достигла дна, они подождут.В конце концов, США достаточно крепко держат за горло Зеленского, чтобы он не продал ценные активы каким-нибудь арабам или индусам. В итоге отжатые у Фирташа титановые рудники в придачу с "Украиной" купят за какие-нибудь $99, а издание New York Times затем с гордостью преподнесет этот факт, как "помощь" и "щедрые инвестиции", не называя суммы сделки.

