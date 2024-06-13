https://ukraina.ru/20240613/1055606718.html

"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"

"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины" - 13.06.2024 Украина.ру

"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"

Когда возникла острая потребность, выяснилось, что в закромах российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Некоторые виды вооружений хотели снять с производства. Но оказалось, что это замечательная находка для армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-13T04:00

2024-06-13T04:00

2024-06-13T04:00

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генерал

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Недавно в зоне СВО была замечена самоходка "Мальва", противник уже убедился в ее эффективности. ВСУ приходят от нее в ужас. Российской армии нужно больше "Мальв". Этим и многим другим занимается отечественный ВПК, рассказал обозреватель.А когда возникла острая потребность, выяснилось, что в "закромах" российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Генералы стали говорить: "И это давайте, и это давайте, и вот это давайте", указал Баранец.По его словам, некоторые виды вооружений вообще хотели снять с производства. А теперь оказалось, что это замечательная находка для российской армии и СВО, отметил эксперт."Давайте говорить правду. У нас полно высоколобых военных теоретиков. У нас полно научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Но почему-то никто из них не может ответить на вопросы простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе ?", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ

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новости, россия, сша, карабах, виктор баранец, опк, вооружения, вс рф, генерал