https://ukraina.ru/20240613/1055606718.html
"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"
"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины" - 13.06.2024 Украина.ру
"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"
Когда возникла острая потребность, выяснилось, что в закромах российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Некоторые виды вооружений хотели снять с производства. Но оказалось, что это замечательная находка для армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-06-13T04:00
2024-06-13T04:00
2024-06-13T04:00
новости
россия
сша
карабах
виктор баранец
опк
вооружения
вс рф
генерал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050498483_0:87:3099:1830_1920x0_80_0_0_123e4d29f7a552a2b259f0178f6dec26.jpg
Недавно в зоне СВО была замечена самоходка "Мальва", противник уже убедился в ее эффективности. ВСУ приходят от нее в ужас. Российской армии нужно больше "Мальв". Этим и многим другим занимается отечественный ВПК, рассказал обозреватель.А когда возникла острая потребность, выяснилось, что в "закромах" российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Генералы стали говорить: "И это давайте, и это давайте, и вот это давайте", указал Баранец.По его словам, некоторые виды вооружений вообще хотели снять с производства. А теперь оказалось, что это замечательная находка для российской армии и СВО, отметил эксперт."Давайте говорить правду. У нас полно высоколобых военных теоретиков. У нас полно научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Но почему-то никто из них не может ответить на вопросы простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе ?", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20240611/1055587715.html
россия
сша
карабах
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050498483_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e780f3b2e9ab94e9ebd866b853b28e5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, карабах, виктор баранец, опк, вооружения, вс рф, генерал
Новости, Россия, США, Карабах, Виктор Баранец, ОПК, вооружения, ВС РФ, генерал
"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"
Когда возникла острая потребность, выяснилось, что в закромах российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Некоторые виды вооружений хотели снять с производства. Но оказалось, что это замечательная находка для армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Недавно в зоне СВО была замечена самоходка "Мальва", противник уже убедился в ее эффективности. ВСУ приходят от нее в ужас. Российской армии нужно больше "Мальв". Этим и многим другим занимается отечественный ВПК, рассказал обозреватель.
"Понимаете, в свое время мы были очень богаты на различные виды вооружений. Их было столько, что у генералов глаза разбегались. Они, покуривая сигарету, говорили: "Это пока не надо. И это пока не надо. И вот это пока не надо", - добавил он.
А когда возникла острая потребность, выяснилось, что в "закромах" российского ОПК есть великолепные образцы оружия. Генералы стали говорить: "И это давайте, и это давайте, и вот это давайте", указал Баранец.
По его словам, некоторые виды вооружений вообще хотели снять с производства. А теперь оказалось, что это замечательная находка для российской армии и СВО, отметил эксперт.
"Давайте говорить правду. У нас полно высоколобых военных теоретиков. У нас полно научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Но почему-то никто из них не может ответить на вопросы простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе ?", - заключил собеседник издания.
О том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией
*Организации признана террористической и запрещена в РФ