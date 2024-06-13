https://ukraina.ru/20240613/1055604284.html

Противоядие против тучи дронов: Баранец рассказал, как бойцы решают проблему "напасти" украинских БплА

Противоядие против тучи дронов: Баранец рассказал, как бойцы решают проблему "напасти" украинских БплА - 13.06.2024 Украина.ру

Противоядие против тучи дронов: Баранец рассказал, как бойцы решают проблему "напасти" украинских БплА

На Украине налажено массовое производство примитивных беспилотников. Также киевские власти тайком закупают дроны за рубежом. Сражения с БпЛА становится одним из ключевых факторов в достижении победы России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-13T03:00

2024-06-13T03:00

2024-06-13T03:00

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ВС РФ решают задачу безопасности приграничья несмотря на то, что ВСУ массированно обстреливают российские города. Только за последние сутки расчеты сбили около 40 беспилотников. Дефицита дронов у противника нет, с помощью БПЛА они компенсируют нехватку снарядов, рассказал обозреватель.Если солдат ВСУ действительно будет тратить по "пять дронов на пехотинца", то для решения этой проблемы российскому военнослужащему понадобится 15 беспилотников. Поэтому здесь нужно найти мощное противоядие, отметил он.На Украине налажено массовое производство примитивных беспилотников. Также киевские власти тайком закупают дроны за рубежом. И сражения с БпЛА становится одним из ключевых факторов в достижении победы России, указал эксперт."Если мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, где находится точка невозврата, после которой нельзя будет избежать дальнейшей эскалации можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

https://ukraina.ru/20240611/1055600285.html

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новости, россия, украина, запад, виктор баранец, всу, вс рф, дроны, бпла, сво