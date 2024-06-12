"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру - 12.06.2024 Украина.ру
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"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру
"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру - 12.06.2024 Украина.ру
"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру
Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даннил Безсонов.
2024-06-12T04:00
2024-06-12T04:00
россия
харьков
сумы
даниил безсонов
михаил онуфриенко
всу
вс рф
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Эксперт отметил, что наступление ВС РФ будет где-то между Харьковом и Сумами.“Если у нас там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы. В этом случае враг попадет в окружение, потому что он будет заперт между нашими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты”, - полагает Безсонов.При этом эксперт подчеркнул, что российским бойцам стоить брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО.“Даже если закончатся украинцы, а территория будет не под нашим контролем, Запад все равно найдет тех, кто будет готов с нами воевать. Наше командование это понимает”, - отметил военный обозреватель.Как ранее заявлял в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь, нельзя исключать продвижение российских войск в Сумской области, так как там находятся стратегически важные объекты."В Сумах протекает река Псел. За ними есть река Сейм, которая протекает восточнее Ворожбы и Белополья (напротив Теткино в Курской области) в сторону Путивля. Это крупная и полноводная река. А Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать наш фланг, когда мы пойдем к этим населенным пунктам", - рассказал Кутырь.В свою очередь, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с журналистами Украина.ру отметил, что прорыв ВС РФ на Сумском направлении не даст возможность ВСУ сосредотачивать силы на северной границе.Чего стоит ожидать на Харьковском направлении вы можете узнать в полной версии интервью Даниила Безсонова: "Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк".
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россия, харьков, сумы, даниил безсонов, михаил онуфриенко, всу, вс рф
Россия, Харьков, Сумы, Даниил Безсонов, Михаил Онуфриенко, ВСУ, ВС РФ

"Это будет серьезная операция": эксперт назвал причину, по которой ВСУ надо гнать к Днепру

04:00 12.06.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Липцы и Волчанск — это не основное направление удара. Оно открылось, чтобы сковать оставшиеся резервы ВСУ. Пока это работает, потому что противник перебросил под Харьков резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даннил Безсонов.
Эксперт отметил, что наступление ВС РФ будет где-то между Харьковом и Сумами.
“Если у нас там припрятаны резервы в 150–200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы. В этом случае враг попадет в окружение, потому что он будет заперт между нашими частями и Днепром. Особенно если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты”, - полагает Безсонов.
При этом эксперт подчеркнул, что российским бойцам стоить брать под контроль всю территорию Украины, потому что Запад определил ее как территорию войны между Россией и НАТО.
Даже если закончатся украинцы, а территория будет не под нашим контролем, Запад все равно найдет тех, кто будет готов с нами воевать. Наше командование это понимает”, - отметил военный обозреватель.
Как ранее заявлял в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь, нельзя исключать продвижение российских войск в Сумской области, так как там находятся стратегически важные объекты.
"В Сумах протекает река Псел. За ними есть река Сейм, которая протекает восточнее Ворожбы и Белополья (напротив Теткино в Курской области) в сторону Путивля. Это крупная и полноводная река. А Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать наш фланг, когда мы пойдем к этим населенным пунктам", - рассказал Кутырь.
В свою очередь, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с журналистами Украина.ру отметил, что прорыв ВС РФ на Сумском направлении не даст возможность ВСУ сосредотачивать силы на северной границе.
Чего стоит ожидать на Харьковском направлении вы можете узнать в полной версии интервью Даниила Безсонова: "Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк".
 
РоссияХарьковСумыДаниил БезсоновМихаил ОнуфриенкоВСУВС РФ
 
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