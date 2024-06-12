https://ukraina.ru/20240612/1055600599.html

В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения

В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения - 12.06.2024 Украина.ру

В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения

В ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный... Украина.ру, 12.06.2024

2024-06-12T07:15

2024-06-12T07:15

2024-06-12T07:15

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В ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Он добавил, что если задумка российского командования все же состоит не в этом и никаких крупных резервов на указанном направлении нет, то "смысла в текущем продвижении у нас нет", и ВС РФ придется уходить в глухую оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями.С этими и другими предсказаниями Безсонова можно ознакомиться в его интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html

https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html

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новости, даниил безсонов, украина.ру, вс рф, харьков, сумы