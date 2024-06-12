В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения - 12.06.2024 Украина.ру
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В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения
В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения - 12.06.2024 Украина.ру
В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения
В ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный... Украина.ру, 12.06.2024
2024-06-12T07:15
2024-06-12T07:15
новости
даниил безсонов
украина.ру
вс рф
харьков
сумы
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В ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Он добавил, что если задумка российского командования все же состоит не в этом и никаких крупных резервов на указанном направлении нет, то "смысла в текущем продвижении у нас нет", и ВС РФ придется уходить в глухую оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями.С этими и другими предсказаниями Безсонова можно ознакомиться в его интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html
https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html
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новости, даниил безсонов, украина.ру, вс рф, харьков, сумы
Новости, Даниил Безсонов, Украина.ру, ВС РФ, Харьков, Сумы

В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения

07:15 12.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Если у нас там припрятаны резервы в 150-200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклиниванием в территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы. В этом случае враг попадет в окружение, потому что он будет заперт между нашими частями и Днепром. Особенно, если одновременно с продвижением мы будем взрывать мосты", - отметил собеседник издания.
Он добавил, что если задумка российского командования все же состоит не в этом и никаких крупных резервов на указанном направлении нет, то "смысла в текущем продвижении у нас нет", и ВС РФ придется уходить в глухую оборону и находить технические средства по борьбе с украинскими дронами и минными полями.
С этими и другими предсказаниями Безсонова можно ознакомиться в его интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление.
"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.
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6 июня, 04:45
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направлениеВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.
В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено.
"В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
НовостиДаниил БезсоновУкраина.руВС РФХарьковСумы
 
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