https://ukraina.ru/20250310/1061679765.html

В ожидании удара доской по носу. Западные мулы изнывают от страха и русофобии

В ожидании удара доской по носу. Западные мулы изнывают от страха и русофобии - 10.03.2025 Украина.ру

В ожидании удара доской по носу. Западные мулы изнывают от страха и русофобии

Страх, заставивший экс-министра обороны США Джеймса Форрестола 22 мая 1949 года сигануть из окна психбольницы с зычным воплем – предупреждением и одновременно мотивацией поведения – "Русские идут!", опять, похоже, вернулся к коллективному Западу.

2025-03-10T18:17

2025-03-10T18:17

2025-03-10T18:18

россия

сша

европа

восточная европа

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эммануэль макрон

франция

ес

нато

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И, как минимум, серьезно и благополучно тревожит размягченные головки в первую очередь европейцев, изнеженных былым просперити. Что и неудивительно: у этого prosperity (с английского — "процветание") есть и двойное значение, и побочные эффекты, которые не всякой психике по плечу.С одной стороны, это, ясное дело, процветание, охватившее США после Первой мировой войны, когда они впервые примеряли тогу и лавры "супердержавы №1". С другой – просперити означает и неустойчивое, сомнительное и ненадежное процветание, стремный временный подъем, за которым возможно падение. В пропасть.Это на коллективном Западе многие с удовольствием и наблюдают. Равно как и насаждают проявлениями страха, которые лежит не в реалиях жизни, а больше в области предчувствий, вызванных невысоким средним ай-кью теряющего устойчивость под ногами среднего класса и процветающего буржуа. Европа ждет почему-то агрессивного нападения России, которая своими ордами смоет и снесет все блага цивилизации, угонит женщин, изнасилует скот и превратит христианских младенцев в черт знает что во время трапез.Президент Франции Эмманюэль Макрон, то ли с детства такой впечатлительный, то ли уже в зрелом возрасте насмотревшийся на кроваво-сексуальные игрища бобров-трансвеститов и потому подвинувшийся на маниях, 11 марта 2025 года собирает у себя в Париже начальников генеральных штабов западных стран-членов НАТО и других, тоже испуганных Россией, потому что, по его мнению, это нужно. Как минимум, для спасения Украины. А потом – и всей Европы, которую США собираются бросить один на один с кремлевскими бурятами Путина на подземных лодках на воздушных крыльях."…Франция соберет в Париже начальников генеральных штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине", — анонсировал Макрон. В первую очередь, тех европейских стран, которые хотят "взять на себя ответственность в данном вопросе". И заявил: "…За пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ". Потому что, по его словам, Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы, "нарушает наши границы", чтобы устранять оппонентов, "воздействует на выборы в Румынии и Молдавии", "организует цифровые атаки на наши больницы", а также "пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях". Во как!Бензина в костерок плеснул и спецпосланник по Украину Кит Келлог, который приветствовал ограничение поставок разведданных ВСУ со стороны США и сравнил это с терапевтическим средством принуждения украинских "ястребов" к миру: "Это похоже на удар мула доской по морде". Реакция украинцев на отказ от разведданных была именно такой, как у мула.А потом началось и другие "мулы" взбодрились. Макрон был услышан всеми, кого это волнует уже на пределе медицинского вмешательства:– в Украине начали разгонять ролики о пользе использования иголок, смертельно заряженных на деревянных крестах сельских кладбищ – их нужно по методике вуду втыкать потом в изображение вице-президента США Джей Ди Вэнса, и тот немедленно смягчиться и полюбит Украину, которую сегодня терпеть не может. Особенно после того, как укро-активисты напугали своей шумной дуростью его 3-летнюю дочь;– крайне смелый и талантливый в безумных прогнозах военный обозреватель Bild * Юлиан Репке впал в настояющую истерику, когда узнал что российские штурмовики преодолели по газопроводу почти 16 километров под землей и вышли в тыл ВСУ в Судже Курской области и раскололи укровские части почти пополам. То есть разнесли в пух и прах. И тогда Репке призвал взорвать все российские трубопроводы, ведущие в ЕС, ибо "Россия будет использовать трубы для вторжения и переброски армии в страны Запада". По его мнению, в прямом и переносном смыслах;– как только тот же Макрон заикнулся на тему французского "ядерного зонтика", который должен заменить американский, если США захотят свой свернуть, волна ядерного страха буквально перелопатила "Трибалтийские Вымираты". Известный латвийский политический активист Алвис Херманис немедленно заявил, что одной из ключевых задач будущего правительства и президента Латвии должно стать создание собственного ядерного оружия. Потому что его "производство довольно простое". Ага, простое. Особенно если атомную бомбу делать из банок из-под шпрот, а вместо рыбы дурачить туда обогащенный уран или плутоний. Но такая она, латвийская ядерная программа – бессмысленная и беспощадная;- накрыло и другие континенты: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в прошедшее воскресенье, что его страна рассмотрит возможность участия австралийского высокопоставленного представителя в указанной встрече начальников штабов вооруженных сил в Париже, чтобы обсудить будущую поддержку Украины. Где Австралия, а где Украина, но землякам кенгуру демократия на Днепре, как видим, не безразлична.И Австралия сегодня готова поучаствовать в главной заморочке имени Макрона – французский президент носится с идеей введения европейских вооруженных миротворцев на украинскую землю. Чтобы, значит, гарантировать мир.Макрона уже поддержал премьер Великобритании Кир Стармер, а со Стармером и "перетер тему" Альбанезе. И завил согражданам: "Обе наши страны очень четко заявляют о нашей поддержке Украины, и, конечно, еще слишком рано – невозможно иметь миротворческие силы, не установив мира. Я, конечно, очень четко, публично и неоднократно заявлял, что мы рассмотрим возможность участия в любой миротворческой миссии в Украине".Ну, а если серьезно, то Австралия в лице Альбанезе сегодня уверена, что Запад может победить Россию и тоже, видимо, хочет поучаствовать в раздерибане российского пирога после победы.Макрон же уверен, что поскольку нельзя "доверять России на слово", то необходимо обеспечить будущие гарантии безопасности. Для всех на Западе. И лучше всего их планируют достичь с помощью размещения в Украине вооруженного европейского контингента. Евространы действительно сегодня спешат усилить поддержку Украины, поскольку президент США Дональд Трамп ведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по прекращению огня в Украине. Несколько европейских государств уже тоже заявили, что были бы готовы разместить миротворческие войска в Украине в качестве "гарантии безопасности".Но чтобы, похоже, не пугать Россию, пока с одним главным условием – миротворцы не будут участвовать в боевых действиях, а обеспечат соблюдение мирного соглашения после его подписания.Почему так? Да потому, что Россия уже неоднократно заявляла, что не потерпит в Украине никаких миротворцев, которые для нее, как войска НАТО, станут законной целью. И хотя австралийцы – не члены НАТО, а все равно страшновато. Потому что пока не ясно, что там будет чувствовать мул, которого огреют доской по морде, но если Россия ответит всей мощью на то, что сочтет агрессией против себя, то это будет пострашнее судьбы бедного животного.Однако начальники генштабов будут обсуждать тему миротворцев обязательно. Пока это единственный благовидный повод для того, чтобы хоть чучелом, хоть тушкой, но попытаться влезть а) на территорию той Украины, которая может остаться после заключения мирного договора и б) за стол переговоров о мире.Последнее – это главное, к чему сегодня стремятся и Париж, и Лондон и, разумеется, Брюссель. Точнее – руководство ЕС, который решил вооружаться, медленно, но уверенно превращаясь еще и в военное объединение, действующее параллельно с НАТО.Важно это вот по какой причине – президент Трамп демонстрирует сегодня не только обидный и высокомерный евроскептицизм, но еще и отменный прагматизм, который заключается в том, что США больше не хотят тянуть на своем госбюджете и ЕС, и НАТО. Максимум, к которому стремится Трамп, – это экономически и финансово обезжирить ЕС, и с нем можно прощаться за ненадобностью. Это сейчас стремительно и происходит.Похожее отношение у Трампа и к НАТО. Он хочет, чтобы Альянс сам себя содержал и платил на оборону по 5% от ВВП. "Если они не платят, я их защищать не буду", – вот квинтэссенция трамповского отношения к НАТО.В НАТО хотят и это как-то переиграть или хотя бы скорректировать. В первую очередь – затягиванием времени, в надежде банально пересидеть Трампа, чье президентство закончится в 2029 году. Вот ЕС и НАТО сегодня и выкатили программу перевооружения ЕС на 800 млрд евро (ReArm Europe – Перевооружить Европу).Сумма огромная и, по мнению многих, для Европы практически неподъемная. В полном объеме, ибо нет сегодня таких денег в Европе. Но как спекулятивный манок, как возможности подзаработать, как средство соблазнения желающих поживиться на этом – вполне подходит.Во-первых, можно предложить развитие воротилам ВПК европейских стран, для которых война и обслуживание ее нужд станет драйвером развития. Этому и послужит военное производство – от патронов до современных ракет.Во-вторых, можно соблазнить Трампа-бизнесмена новой возможной сделкой – заявить, что половина или две трети от 800 "ярдов" денег будут потрачены на закупки американского оружия. И тогда война в Европе останется прежним драйвером для ВПК США. И Трампу придется считать и взвешивать, что для него дороже – миротворец или полководец, что важнее – полководческий жезл или Нобелевская премия мира.В-третьих, – и это кажется немаловажным – для Европы, а за нею и для всего коллективного Запада может опять остаться актуальным противостояние с Россией. Потому что сегодня Россия, борясь за обеспечение своей безопасности, старается максимально отодвинуть от своих границ НАТО и ее ракеты. И если России удастся демилитаризировать, денацифицировать Украину и вернуть ее остаткам нейтральный статус, то проблема будет частично решена. Угроза безопасности, как причина СВО исчезнет, а значит, и мир можно устанавливать.А вот Запад как раз этого и не хочет. И выдумывает способы, чтобы войска стояли буквально друг против друга. Именно этой цели могут служить пресловутые миротворцы на территории оставшейся Украины.Именно этому служит предложение премьера Италии Джорджи Мелони – Украину в НАТО не принимать, а просто на нее распространить действие статьи 5 Устава Альянса, которая типа предусматривает участие всей организации в боевых действиях на стороне той страны НАТО, на которую нападают извне.Этой же цели посвящены и инициатива Макрона – предложить Европе французский ядерный зонтик, и просьбы Польши разместить эти ракеты на ее территории. То есть вблизи возможных российских границ, если от Украины останутся рожки да ножки, а США, как и обещают, выведут свои ядерные заряды домой, за Атлантику.И уж конечно, лоб в лоб будут стоять натовские и российские солдаты, когда будет реализована еще одна задумка – перевод американских войск из Германии, где они сегодня дислоцируются, в страны Восточной Европы. В ту же Польшу. Разговоры об этом тоже идут нешуточные.Американцев против русских не будет, если США заберут свои войска домой. Тогда Европе придется самой суетиться. А если не заберут? Если США и ЕС или США с НАТО договорятся и подкорректируют или вообще изменят планы и попытаются навязать России новую гонку вооружений и новое взаимное сдерживание при помощи воинских контингентов?И именно о двойственности американской позиции и возможности откатов и изменения взглядов говорит и ситуация с разведанными. США работают и нашим, и вашим. Когда типа нападает Россия, США предупреждают Украину. А когда Украина активничает, то ее как бы урезонивают. Но кто и когда видел разницу на этой войне, когда подчас вообще не понятно, кто нападает, а кто отступает на территории, которую Россия считает уже своей, а Украина - своей?Тогда, конечно, без российского удара доской по носу мула или вообще по наглой хитрой рыжей морде не обойтись. А что будет, можно будет понять, когда военные встретятся а потом начнут говорить. А говорить они начнут, потому как Европе не едина и разрываема глубинными противоречиями, жадностью, тупостью и амбициями вождей. Рейха еще нет, а фюрерами уже можно болото гатить…Но Киту Келлогу спасибо за удачное сравнение…Дополнительно на эту тему можно прочитать в статье Владимира Скачко "Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога фон дер Ляйен" *Организация, признанная в РФ иноагентом

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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