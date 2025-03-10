Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова - 10.03.2025 Украина.ру
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Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова
Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова - 10.03.2025 Украина.ру
Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова
КНР подписала с Украиной соглашения об импорте гороха и водных продуктов дикого вылова. Об этом сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".
2025-03-10T17:46
2025-03-10T17:56
новости
китай
украина
пекин
агросектор
апк
международные отношения
сельхозпродукция
экспорт
торговля
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Новыми соглашениями Пекин и Киев регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставкам на китайский рынок украинского гороха и водных продуктов дикого вылова. Документы подписали китайский посол Ма Шэнкунь от имени Главного таможенного управления Китая и глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук."Ма Шэнкунь положительно оценил сотрудничество между КНР и Украиной в аграрной сфере, заявив, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему расширению этого взаимодействия и обогатит содержание стратегического партнерства между двумя странами. Посол добавил, что Китай и Украина имеют большую взаимодополняемость и существенный потенциал в области сельскохозяйственного сотрудничества", - сказано в публикации.Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в свою очередь отметил, что Китай является крупнейшим в мире импортером агропродукции, крупнейшим торговым партнером Украины и важным направлением для экспорта украинских сельхозтоваров. Он уверен, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли."Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Украиной активно развивается с 2019 года, - отметили в "Синьхуа". - Пекин и Киев последовательно работают над расширением номенклатуры украинского агроэкспорта. Ранее Китай открыл свой рынок для украинской кукурузы, молока и молочных продуктов, сои, ячменя, подсолнечного шрота, свекловичного жома, замороженной говядины, голубики, черники и меда".Также о перспективах торговли Украины сказано в публикации США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны
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новости, китай, украина, пекин, агросектор, апк, международные отношения, сельхозпродукция, экспорт, торговля, постсоветское пространство, кнр (китай)
Новости, Китай, Украина, Пекин, агросектор, АПК, международные отношения, сельхозпродукция, экспорт, торговля, постсоветское пространство, КНР (Китай)

Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова

17:46 10.03.2025 (обновлено: 17:56 10.03.2025)
 
© Фото : kit.aiКитай украина флаг
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : kit.ai
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КНР подписала с Украиной соглашения об импорте гороха и водных продуктов дикого вылова. Об этом сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".
Новыми соглашениями Пекин и Киев регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставкам на китайский рынок украинского гороха и водных продуктов дикого вылова. Документы подписали китайский посол Ма Шэнкунь от имени Главного таможенного управления Китая и глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.
"Ма Шэнкунь положительно оценил сотрудничество между КНР и Украиной в аграрной сфере, заявив, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему расширению этого взаимодействия и обогатит содержание стратегического партнерства между двумя странами. Посол добавил, что Китай и Украина имеют большую взаимодополняемость и существенный потенциал в области сельскохозяйственного сотрудничества", - сказано в публикации.
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в свою очередь отметил, что Китай является крупнейшим в мире импортером агропродукции, крупнейшим торговым партнером Украины и важным направлением для экспорта украинских сельхозтоваров. Он уверен, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли.
"Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Украиной активно развивается с 2019 года, - отметили в "Синьхуа". - Пекин и Киев последовательно работают над расширением номенклатуры украинского агроэкспорта. Ранее Китай открыл свой рынок для украинской кукурузы, молока и молочных продуктов, сои, ячменя, подсолнечного шрота, свекловичного жома, замороженной говядины, голубики, черники и меда".
Также о перспективах торговли Украины сказано в публикации США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны
 
НовостиКитайУкраинаПекинагросекторАПКмеждународные отношениясельхозпродукцияэкспортторговляпостсоветское пространствоКНР (Китай)
 
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