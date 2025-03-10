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Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова

Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова - 10.03.2025 Украина.ру

Украина продаст в КНР горох и водные продукты дикого вылова

КНР подписала с Украиной соглашения об импорте гороха и водных продуктов дикого вылова. Об этом сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа".

2025-03-10T17:46

2025-03-10T17:46

2025-03-10T17:56

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торговля

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Новыми соглашениями Пекин и Киев регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставкам на китайский рынок украинского гороха и водных продуктов дикого вылова. Документы подписали китайский посол Ма Шэнкунь от имени Главного таможенного управления Китая и глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук."Ма Шэнкунь положительно оценил сотрудничество между КНР и Украиной в аграрной сфере, заявив, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему расширению этого взаимодействия и обогатит содержание стратегического партнерства между двумя странами. Посол добавил, что Китай и Украина имеют большую взаимодополняемость и существенный потенциал в области сельскохозяйственного сотрудничества", - сказано в публикации.Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в свою очередь отметил, что Китай является крупнейшим в мире импортером агропродукции, крупнейшим торговым партнером Украины и важным направлением для экспорта украинских сельхозтоваров. Он уверен, что подписание соглашений будет способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли."Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Украиной активно развивается с 2019 года, - отметили в "Синьхуа". - Пекин и Киев последовательно работают над расширением номенклатуры украинского агроэкспорта. Ранее Китай открыл свой рынок для украинской кукурузы, молока и молочных продуктов, сои, ячменя, подсолнечного шрота, свекловичного жома, замороженной говядины, голубики, черники и меда".Также о перспективах торговли Украины сказано в публикации США получат недра, Китай – землю, а украинцы – кладбище. Украинские эксперты о будущем страны

https://ukraina.ru/20220106/1033022135.html

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новости, китай, украина, пекин, агросектор, апк, международные отношения, сельхозпродукция, экспорт, торговля, постсоветское пространство, кнр (китай)