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Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет

Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет - 10.03.2025 Украина.ру

Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал украинскому изданию УНИАН, что после увольнения со ставки министра иностранных дел стал больше зарабатывать. Он назвал источники своих доходов, а также поделился другими подробностями своей жизни

2025-03-10T18:04

2025-03-10T18:04

2025-03-10T19:20

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С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.Он добавил, что также с момента ухода с должности успел написать три книги, с которых также получает роялти, "за которые можно комфортно жить в Украине". Точную сумму своих доходов Кулеба не назвал, но отметил, что они значительно выросли после увольнения из МИД. В то же время экс-министр уточнил, что для комфортной жизни ему нужно около пяти тысяч долларов.Также Кулеба прокомментировал свои отношения с совладелицей издательства "Книголав", бывшим маркетинговым директором "1+1 медиа" Светланой Павелецкой. Он уточнил, что их роман длится уже больше трех лет, однако свадьба пока не планируется.При этом в январе Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, отговорил своего сына от первого брака служить в ВСУ."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - пояснил тогда экс-министр.

https://ukraina.ru/20250114/1060242998.html

https://ukraina.ru/20250206/1060870103.html

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новости, украина, франция, париж, дмитрий кулеба, джон кеннеди, мид, вооруженные силы украины