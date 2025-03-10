Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет - 10.03.2025 Украина.ру
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Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет
Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет - 10.03.2025 Украина.ру
Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал украинскому изданию УНИАН, что после увольнения со ставки министра иностранных дел стал больше зарабатывать. Он назвал источники своих доходов, а также поделился другими подробностями своей жизни
2025-03-10T18:04
2025-03-10T19:20
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С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.Он добавил, что также с момента ухода с должности успел написать три книги, с которых также получает роялти, "за которые можно комфортно жить в Украине". Точную сумму своих доходов Кулеба не назвал, но отметил, что они значительно выросли после увольнения из МИД. В то же время экс-министр уточнил, что для комфортной жизни ему нужно около пяти тысяч долларов.Также Кулеба прокомментировал свои отношения с совладелицей издательства "Книголав", бывшим маркетинговым директором "1+1 медиа" Светланой Павелецкой. Он уточнил, что их роман длится уже больше трех лет, однако свадьба пока не планируется.При этом в январе Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, отговорил своего сына от первого брака служить в ВСУ."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. &lt;...&gt; Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - пояснил тогда экс-министр.
https://ukraina.ru/20250114/1060242998.html
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Новости, Украина, Франция, Париж, Дмитрий Кулеба, Джон Кеннеди, МИД, Вооруженные силы Украины

Кулеба похвастался, что на вольных хлебах стал богаче. И жениться больше не хочет

18:04 10.03.2025 (обновлено: 19:20 10.03.2025)
 
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Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал украинскому изданию УНИАН, что после увольнения со ставки министра иностранных дел стал больше зарабатывать. Он назвал источники своих доходов, а также поделился другими подробностями своей жизни
С декабря прошлого года Кулеба работает доцентом Института политических исследований Франции, а по совместительству - старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.

"Университет в Париже мне платит, Гарвард по контракту также должен платить. Плюс у меня есть компании, которым я предоставляю консалтинговые услуги, но не в Украине. Я принял решение, что не буду пользоваться своей телефонной книжкой в Украине", - заявил Кулеба.

Он добавил, что также с момента ухода с должности успел написать три книги, с которых также получает роялти, "за которые можно комфортно жить в Украине". Точную сумму своих доходов Кулеба не назвал, но отметил, что они значительно выросли после увольнения из МИД. В то же время экс-министр уточнил, что для комфортной жизни ему нужно около пяти тысяч долларов.
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Также Кулеба прокомментировал свои отношения с совладелицей издательства "Книголав", бывшим маркетинговым директором "1+1 медиа" Светланой Павелецкой. Он уточнил, что их роман длится уже больше трех лет, однако свадьба пока не планируется.
"Мы уже были женаты. Мы знаем как факт, что штамп в паспорте он не объединяет больше, не поддерживает больше. Это такая формальность", - пояснил он.
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При этом в январе Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей, отговорил своего сына от первого брака служить в ВСУ.
"Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - пояснил тогда экс-министр.
 
НовостиУкраинаФранцияПарижДмитрий КулебаДжон КеннедиМИДВооруженные силы Украины
 
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