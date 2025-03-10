https://ukraina.ru/20250310/1061689253.html
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса - 10.03.2025 Украина.ру
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Владимир Путин подписал президентский указ о выплатах ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликован на портале правой информации.
2025-03-10T19:49
2025-03-10T19:49
2025-03-10T19:49
новости
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
новые регионы
социальные выплаты
ополчение
донбасс
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101018/68/1010186880_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_32baf2e64929e67c522e3227a999be38.jpg
По указу президента России выплаты получат ополченцы ДНР и ЛНР, признанные в установленном порядке инвалидами "вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".В частности, единовременная выплата положена "принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года".Согласно президентскому указу, инвалиды I группы получат выплату в размере 6054415 рублей, IIгруппы - 5236250 рублей, IIIгруппы - 4418086 рублей.Также 10 марта президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Подробности в публикации Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
лнр
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101018/68/1010186880_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6a89fa1ccc98482144a67c1b220e70b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, новые регионы, социальные выплаты, ополчение, донбасс, лнр, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Новые регионы, социальные выплаты, ополчение, Донбасс, ЛНР, ДНР
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Владимир Путин подписал президентский указ о выплатах ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликован на портале правой информации.
По указу президента России выплаты получат ополченцы ДНР и ЛНР, признанные в установленном порядке инвалидами "вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".
В частности, единовременная выплата положена "принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года".
Согласно президентскому указу, инвалиды I группы получат выплату в размере 6054415 рублей, IIгруппы - 5236250 рублей, IIIгруппы - 4418086 рублей.
Также 10 марта президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Подробности в публикации Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни