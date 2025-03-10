Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса - 10.03.2025 Украина.ру
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Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса - 10.03.2025 Украина.ру
Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Владимир Путин подписал президентский указ о выплатах ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликован на портале правой информации.
2025-03-10T19:49
2025-03-10T19:49
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По указу президента России выплаты получат ополченцы ДНР и ЛНР, признанные в установленном порядке инвалидами "вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".В частности, единовременная выплата положена "принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года".Согласно президентскому указу, инвалиды I группы получат выплату в размере 6054415 рублей, IIгруппы - 5236250 рублей, IIIгруппы - 4418086 рублей.Также 10 марта президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Подробности в публикации Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
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новости, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, новые регионы, социальные выплаты, ополчение, донбасс, лнр, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Новые регионы, социальные выплаты, ополчение, Донбасс, ЛНР, ДНР

Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса

19:49 10.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Владимир Путин подписал президентский указ о выплатах ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликован на портале правой информации.
По указу президента России выплаты получат ополченцы ДНР и ЛНР, признанные в установленном порядке инвалидами "вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".
В частности, единовременная выплата положена "принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года".
Согласно президентскому указу, инвалиды I группы получат выплату в размере 6054415 рублей, IIгруппы - 5236250 рублей, IIIгруппы - 4418086 рублей.
Также 10 марта президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Подробности в публикации Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинНовые регионысоциальные выплатыополчениеДонбассЛНРДНР
 
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