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Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса

Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса - 10.03.2025 Украина.ру

Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса

Владимир Путин подписал президентский указ о выплатах ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года и стали инвалидами. Документ опубликован на портале правой информации.

2025-03-10T19:49

2025-03-10T19:49

2025-03-10T19:49

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По указу президента России выплаты получат ополченцы ДНР и ЛНР, признанные в установленном порядке инвалидами "вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях".В частности, единовременная выплата положена "принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года".Согласно президентскому указу, инвалиды I группы получат выплату в размере 6054415 рублей, IIгруппы - 5236250 рублей, IIIгруппы - 4418086 рублей.Также 10 марта президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Подробности в публикации Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни

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новости, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, новые регионы, социальные выплаты, ополчение, донбасс, лнр, днр