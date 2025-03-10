Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление - 10.03.2025 Украина.ру
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Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление
Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление - 10.03.2025 Украина.ру
Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление
ВСУ могут продержаться без военной помощи США три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий. Если Россия организует большое наступление, это потребует серьёзного расхода боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-03-10T20:15
2025-03-10T20:58
европа
россия
украина
эммануэль макрон
ксавье моро
вооруженные силы украины
украина.ру
поставки
военная помощь
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В Курской области руководство Украины предпочтет видеть свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать им приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять, отметил эксперт.Если предположить, сколько ВСУ могут продержаться без американской военной помощи, то эксперты называют срок три-четыре месяца, но все зависит от интенсивности боевых действий, отметил он.Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьёзного расхода боеприпасов, подчеркнул Моро. По данным западных СМИ, через две-три недели у Киева закончатся ракеты для Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США. Минобороны ФРГ уже заявило, что у них больше нет оружия для Украины, констатировал собеседник издания."Лидеры Евросоюза предали мечту Европы: мир и процветание. Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых "она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными". Но почему тогда они проиграли войну?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Подробнее об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250309/1061645595.html
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европа, россия, украина, эммануэль макрон, ксавье моро, вооруженные силы украины, украина.ру, поставки, военная помощь, германия, евросоюз, зрк patriot, ракеты, сво, спецоперация, новости, франция, сша, геннадий алехин
Европа, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Ксавье Моро, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, поставки, военная помощь, Германия, Евросоюз, ЗРК Patriot, ракеты, СВО, Спецоперация, Новости, Франция, США, Геннадий Алехин

Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление

20:15 10.03.2025 (обновлено: 20:58 10.03.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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ВСУ могут продержаться без военной помощи США три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий. Если Россия организует большое наступление, это потребует серьёзного расхода боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
В Курской области руководство Украины предпочтет видеть свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать им приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять, отметил эксперт.
"НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление", — указал Моро.
Если предположить, сколько ВСУ могут продержаться без американской военной помощи, то эксперты называют срок три-четыре месяца, но все зависит от интенсивности боевых действий, отметил он.
Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьёзного расхода боеприпасов, подчеркнул Моро. По данным западных СМИ, через две-три недели у Киева закончатся ракеты для Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США. Минобороны ФРГ уже заявило, что у них больше нет оружия для Украины, констатировал собеседник издания.
"Лидеры Евросоюза предали мечту Европы: мир и процветание. Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых "она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными". Но почему тогда они проиграли войну?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
Подробнее об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью
Вчера, 08:00
Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУЧем занимаются центры ЦРУ на Украине? Сможет ли Франция обеспечить ВСУ разведданными вместо США? Нужна ли Москве секретная информация от Вашингтона?
 
ЕвропаРоссияУкраинаЭммануэль МакронКсавье МороВооруженные силы УкраиныУкраина.рупоставкивоенная помощьГерманияЕвросоюзЗРК PatriotракетыСВОСпецоперацияНовостиФранцияСШАГеннадий Алехин
 
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