https://ukraina.ru/20250310/1061648073.html

Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление

Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление - 10.03.2025 Украина.ру

Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление

ВСУ могут продержаться без военной помощи США три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий. Если Россия организует большое наступление, это потребует серьёзного расхода боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-10T20:15

2025-03-10T20:15

2025-03-10T20:58

европа

россия

украина

эммануэль макрон

ксавье моро

вооруженные силы украины

украина.ру

поставки

военная помощь

германия

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В Курской области руководство Украины предпочтет видеть свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать им приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять, отметил эксперт.Если предположить, сколько ВСУ могут продержаться без американской военной помощи, то эксперты называют срок три-четыре месяца, но все зависит от интенсивности боевых действий, отметил он.Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьёзного расхода боеприпасов, подчеркнул Моро. По данным западных СМИ, через две-три недели у Киева закончатся ракеты для Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США. Минобороны ФРГ уже заявило, что у них больше нет оружия для Украины, констатировал собеседник издания."Лидеры Евросоюза предали мечту Европы: мир и процветание. Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых "она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными". Но почему тогда они проиграли войну?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Подробнее об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250309/1061645595.html

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