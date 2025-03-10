Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление
20:15 10.03.2025 (обновлено: 20:58 10.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
ВСУ могут продержаться без военной помощи США три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий. Если Россия организует большое наступление, это потребует серьёзного расхода боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
В Курской области руководство Украины предпочтет видеть свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать им приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять, отметил эксперт.
"НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление", — указал Моро.
Если предположить, сколько ВСУ могут продержаться без американской военной помощи, то эксперты называют срок три-четыре месяца, но все зависит от интенсивности боевых действий, отметил он.
Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьёзного расхода боеприпасов, подчеркнул Моро. По данным западных СМИ, через две-три недели у Киева закончатся ракеты для Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США. Минобороны ФРГ уже заявило, что у них больше нет оружия для Украины, констатировал собеседник издания.
"Лидеры Евросоюза предали мечту Европы: мир и процветание. Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых "она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными". Но почему тогда они проиграли войну?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
Подробнее об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.