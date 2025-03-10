https://ukraina.ru/20250310/1061633125.html

Ксавье Моро: если Макрон отправит на Украину 10 тысяч солдат, уже через месяц им потребуется ротация

Ксавье Моро: если Макрон отправит на Украину 10 тысяч солдат, уже через месяц им потребуется ротация - 10.03.2025 Украина.ру

Ксавье Моро: если Макрон отправит на Украину 10 тысяч солдат, уже через месяц им потребуется ротация

Армия Франции — это всего лишь 250 тысяч военных, включая флот и ВВС. Макрон сможет отправить на Украину максимум 10 тысяч. Если этот контингент начнет воевать, уже через месяц надо будет проводить ротацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-10T19:45

2025-03-10T19:45

2025-03-10T19:45

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ядерное оружие

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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением к нации, в котором заявил о растущей "российской угрозе" для Европы и о готовности Франции использовать ядерное оружие во имя сохранения европейской безопасности.По мнению эксперта, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон — "это копии друг друга", поэтому рейтинг президента Франции сейчас упал до 17%. Макрон — плохой президент, но хороший коммуникант, как и Зеленский, добавил он.Макрон также заявил, что французская армия самая эффективная в Европе, добавил он. Но иметь лучшую армию в Европе несложно, потому что все остальные армии, такие как британская, немецкая, очень слабые, указал эксперт.Французская армия — это всего лишь 250 тысяч военных, включая силы флота и ВВС. И Макрон сможет отправить на Украину максимум 10 тысяч. Если этот контингент начнет воевать, то уже через месяц надо будет проводить ротацию, но во Франции некем будет заменить этих людей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250307/1061615913.html

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новости, франция, европа, украина, эммануэль макрон, военные, госдолг, армия, владимир зеленский, ядерное оружие, угроза, экономика, ссср, ксавье моро