https://ukraina.ru/20250310/1061651614.html

"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ

"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру

"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ

Удар по полигону в Новомосковске вряд ли может сказаться на состоянии ВСУ в Днепропетровской области. Там готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-03-10T20:00

2025-03-10T20:00

2025-03-10T20:17

днепропетровская область

новости

всу

вс рф

вкс

инструктор

полигон

"искандер"

бпла

разведданные

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В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя "подсветили", специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.Как бы там ни было, "Искандер" — это не хлопушка, указал он. Удары таким оружием будут наносится только в случае подтверждения разведданных из трех независимых источников. Как только они совпадут, будет нанесен удар, подчеркнул полковник запаса.По его мнению, удар по полигону в Новомосковске вряд ли сейчас может сказаться на обороноспособности ВСУ в Днепропетровской области. Там же готовились специалисты одного из перспективных направлений, которые хотели получить новую западную технику, сообщил Насонов."Тем не менее, мы нанесли противнику глубокую психологическую рану. Во-первых, не всякий может стать специалистом по БПЛА. Во-вторых, в ходе удара мы покорежили немало западной техники. В любом случае – это значимый успех", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061509666.html

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днепропетровская область, новости, всу, вс рф, вкс, инструктор, полигон, "искандер", бпла, разведданные, потери всу, обучение, сво, спецоперация