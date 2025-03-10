https://ukraina.ru/20250310/1061651614.html
"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ
"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ
Удар по полигону в Новомосковске вряд ли может сказаться на состоянии ВСУ в Днепропетровской области. Там готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-03-10T20:00
2025-03-10T20:00
2025-03-10T20:17
днепропетровская область
новости
всу
вс рф
вкс
инструктор
полигон
"искандер"
бпла
разведданные
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В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя "подсветили", специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.Как бы там ни было, "Искандер" — это не хлопушка, указал он. Удары таким оружием будут наносится только в случае подтверждения разведданных из трех независимых источников. Как только они совпадут, будет нанесен удар, подчеркнул полковник запаса.По его мнению, удар по полигону в Новомосковске вряд ли сейчас может сказаться на обороноспособности ВСУ в Днепропетровской области. Там же готовились специалисты одного из перспективных направлений, которые хотели получить новую западную технику, сообщил Насонов."Тем не менее, мы нанесли противнику глубокую психологическую рану. Во-первых, не всякий может стать специалистом по БПЛА. Во-вторых, в ходе удара мы покорежили немало западной техники. В любом случае – это значимый успех", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Также про удар по полигону в Новомосковске — в материале Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061509666.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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днепропетровская область, новости, всу, вс рф, вкс, инструктор, полигон, "искандер", бпла, разведданные, потери всу, обучение, сво, спецоперация
Днепропетровская область, Новости, ВСУ, ВС РФ, ВКС, инструктор, полигон, "Искандер", БПЛА, разведданные, потери ВСУ, обучение, СВО, Спецоперация
"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ
20:00 10.03.2025 (обновлено: 20:17 10.03.2025)
Удар по полигону в Новомосковске вряд ли может сказаться на состоянии ВСУ в Днепропетровской области. Там готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
В начале марта российские ВКС нанесли удар по известному еще с советских времен украинскому полигону в Новомосковске, который находится в Днепропетровской области.
В этом учебном центре иностранцы готовили специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа, рассказал эксперт. Наши партизаны это вовремя "подсветили", специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар, уточнил он.
"Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим", — иронично добавил Насонов.
Как бы там ни было, "Искандер" — это не хлопушка, указал он. Удары таким оружием будут наносится только в случае подтверждения разведданных из трех независимых источников. Как только они совпадут, будет нанесен удар, подчеркнул полковник запаса.
По его мнению, удар по полигону в Новомосковске вряд ли сейчас может сказаться на обороноспособности ВСУ в Днепропетровской области. Там же готовились специалисты одного из перспективных направлений, которые хотели получить новую западную технику, сообщил Насонов.
"Тем не менее, мы нанесли противнику глубокую психологическую рану. Во-первых, не всякий может стать специалистом по БПЛА. Во-вторых, в ходе удара мы покорежили немало западной техники. В любом случае – это значимый успех", — заключил собеседник издания.