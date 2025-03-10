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Непримиримые союзники. Почему украинская делегация едет на встречу с американской без оптимизма

Непримиримые союзники. Почему украинская делегация едет на встречу с американской без оптимизма - 10.03.2025 Украина.ру

Непримиримые союзники. Почему украинская делегация едет на встречу с американской без оптимизма

Второй раунд переговоров Украины и США, после неудачной попытки в Вашингтоне, пройдет уже завтра, 11 марта в Саудовской Аварии. Трамп выражает оптимизм по поводу того, что встреча пройдет продуктивно.

2025-03-10T19:53

2025-03-10T19:53

2025-03-10T20:36

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Очевидно, что переговоры 11 марта станут ключевым тестом для американо-украинских отношений. Их успех зависит от способности сторон найти баланс между требованиями США к перемирию и принципиальной позицией Украины по территориальной целостности. Саудовская Аравия и Великобритания играют важную роль в снижении напряженности, но главным вызовом остаются противоречия между Киевом и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования. Зеленский приедет в Саудовскую Аравию, но не станет участвовать в переговорах. Позицию Украины будет представлять Андрей Ермак и министра обороны Рустем Умеров. В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. На сегодняшний день позиции сторон выглядят непримиримыми в вопросах мира. Украина готова к соглашению по ресурсам, но отвергает переговоры с Россией без выполнения своих условий. Зеленский подчеркивает: "Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям баллистикой". А США связывает помощь с "реальным путем к перемирию". По данным Bloomberg, Вашингтон может навязать Киеву свои условия в случае провала переговоров.Своими прогнозами о перспективах приближения мира поделились эксперты в своих соцсетях.Украинский военный аналитик Юрий КасьяновКрутой разворот внешней политики США на 180 градусов, происходящий на наших глазах и ценой нашей крови, - беспрецедентное явление, которое будет иметь далеко идущие последствия для всего мира. Но вот сами попытки договориться за счет кого-то, и даже без участия предмета переговоров в самих переговорах – дело обычное, обыденное. Сильные всегда так поступали по отношению к слабым. Сразу на ум приходит судьба Чехословакии, которую в 1938 году в Мюнхене решили без участия самой Чехословакии. А в октябре 1944 года в Москве на переговорах между Черчиллем и Сталиным появилось знаменитое "Соглашение о процентах". Вот как описывает ее сам Черчилль в своих мемуарах: "...Создалась деловая атмосфера, и я заявил: "Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться из-за мелочей. Что касается Англии и России, согласны ли вы на то, чтобы занимать доминирующее положение на 90 процентов в Греции и пополам - в Югославии?" Пока это переводилось, я взял пол листа бумаги и написал: Румыния: Россия – 90 процентов. Другие – 10 процентов. Греция: Великобритания (по согласию с США) – 90 процентов, Россия – 10 процентов. Югославия – 50/50 процентов, Венгрия – 50/50 процентов, Болгария: Россия – 75 процентов. Другие – 25 процентов. Я передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслушал перевод. Наступила небольшая пауза.Затем он взял синий карандаш и, поставив на лист большую птичку, вернул его мне. Я сказал: "Не покажется ли циничным, что мы решили эти вопросы, которые имеют жизненно важное значение для миллионов людей, как экспромт? Давайте сожжем эту бумажку". "Нет, оставьте её себе", - сказал Сталин. Вот так просто решалась судьба послевоенного мира. Позже на конференции в Ялте союзники отдали Польшу, Чехословакию и другие страны Центральной и Восточной Европы СССР. А Греция так и досталась тогда Британии.Так что ничего нового на Земле. Единственный способ не стать жертвой, чтобы тебя не съели – быть сильным. Югославия, хотя и досталась формально Сталину, но очень скоро вышла из-под советского влияния и стала одной из ключевых стран Движения неприсоединения, играя важную и прибыльную для себя роль посредника между Западом и Востоком.Политолог Павел НуссСледовательно, одной из неприкосновенных позиций во время переговоров с американцами офис Зеленского выставляет неприкосновенность его персональной власти или, как они это называют, невмешательство во внутренние дела Украины и не настаивание на проведении выборов президента. По крайней мере, эту позицию подчеркивают западные СМИ. В списке незыблемым является и непризнание и.о.т. российскими, но, будем откровенны, это не более чем ширма, ведь на уступки идти Украине придется, если она уже соглашается на переговоры о мире/прекращении огня. Мы со временем все узнаем, потому что в современном мире скрыть надолго информацию невозможно. Но, как видим, вероятность риска углубления кризиса в отношениях между США и Украиной есть, и она высока. Реальная политика требует четких сценариев, и мы ждем от Зеленского плана Б на случай, если президент Трамп оставит нас без американского оружия.Украинский политолог Олеся ЯхноСейчас мы активно реагируем на любые внешние заявления. Прежде всего со стороны США.Что понятно. Но совсем скоро, допустим, мы будем не менее внимательно реагировать и на внутренние заявления. Так или иначе, от Украины потребуют уступок. Важно, как это будет восприниматься внутри страны. Поэтому сознание (независимо от политических предпочтений и разных подходов) и адекватность в "за, против, предложениях" будут в очередной раз проходить тест.Политический аналитик Александр СкубченкоКонфликт на Украине напоминает события Крымской войны, которая произошла около 200-т лет назад, в середине ХIX века. Ту войну, справедливо, ещё называют "нулевой мировой" войной, так как против России тогда воевало ЧЕТЫРЕ империи — Британская, Французская, Австрийская и Османская, и одно королевство — Сардинское (Италия). И война велась не только в Крыму, но и на Балтике, на Тихом океане, и на Кавказе. США тогда поддерживали нейтралитет, но этот нейтралитет был дружественным России. США не выгодно было позволить тогда Британии и "старому свету" усилиться за счёт поражения России. Что-то напоминает сегодня, не так ли? Империи запада тогда так и не смогли нанести стратегическое поражение России, хотя очень старались задушить её и "отрезать" от морей и океанов, вернув в "допетровские времена". Все стороны тогда вынужденно пошли на мир, в результате которого все не получили желаемого, а проигравшей вместо России "союзники" фактически сделали Австрийскую империю, за счёт интересов которой и состоялись уступки всем остальным. Да, в самой России тот мир тогда считался чуть не "позорным", но Россия не проиграла, и, самое главное, сохранилась. А враги России, как не пытались, Россию так и не победили. И враги тогда поняли главное: Россию войной не одолеть. С тех пор Британия уже перестала быть империей, но всё никак не угомонится и всё пытается победить Россию. Видать, короли и лорды или слишком тупы и беспамятны, или необоснованно самонадеянны. С тех пор Россия больше не верит в "нерушимость" союзов (войной против России пошли как раз "союзники" России), и, как сказал русский император Александр: у России отныне только два союзника — армия и флот. Мир тогда был подписан в марте.Общественный деятель Максим ГольдарбСоздается впечатление, что Зеленского кто-то убедил, что Трампа скоро не станет, к власти в Белый дом вернутся старые хозяева, и у него все наладится. Вероятно, этим объясняется его тактика проволочек и оттяжек: взаимоисключающие заявления о мире и невозможности мира; ничего не значащие показные поездки по странам; улыбки и ужимки в сторону Трампа и одновременно горделивые позы и скрытые угрозы и несогласие. Что ж, формулу "или ишак сдохнет, или падишах умрет" никто не отменял - она работает. В неё сейчас этот актер и играет: Трамп и его команда действительно стали поперек горла многим могущественным силам, которые попытаются не дать ему утвердиться надолго. Это понятно, очевидно и логично. Но хочу верить, что Зеленский с этого всего никакой выгоды для себя не получит, не сработает в его случае указанные выше известная арабская теорема. И надо знать: каждый день его игры - это новые смерти, разорение и беды.Украинский политик Александр ДубинскийТак “удачно” получилось, что украинские войска оказались под угрозой окружения в Курской области именно тогда, когда Зеленскому надо ехать в Эр-Рияд, подписывать перемирие (и завести дипломатической почтой немного денег на сохранение в Сауди). Окружение - “хороший” повод говорить, что на какие-то подписания он идет из-за желания сохранить жизни людей. Так, во всяком случае, полагает мой внутренний оптимист. А вот внутренний пессимист считает, что окружение могли допустить под поездку - специально. Бросить войска, спровоцировать резню, после которой Зе с маской скорби на лице (помните, как талантливо он сыграл в Буче?), откажется что-то подписывать с “русским зверем”. Как думаете, кто прав - оптимист или пессимист?О том, как идет подготовка к переговорам в Саудовской Аравии - в статье Евгении Кондаковой "Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта"

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