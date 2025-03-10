https://ukraina.ru/20250310/1061688214.html

Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали

Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали - 10.03.2025 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-10T19:15

2025-03-10T19:15

2025-03-10T19:15

малая локня

суджа

россия

вооруженные силы украины

эксклюзив

спецоперация

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В прошедшие выходные армия России провела в Курской области блестящую операцию, которая за пару дней позволила ей ликвидировать основные узлы вражеской обороны на этом выступе (Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка). Нечто подобное напрашивалось еще несколько недель назад.Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск-Мирноград-Торецк" развернулись масштабные встречные бои. Украинское командование задействовало резервы и пыталось нанести контрудары, российское командование вело свое наступление. Если мы где-то и переходили к обороне, то на тактическом уровне. То есть вражеские силы там увязнут надолго.Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Напомню, что после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени.Еще одним неожиданным нашим ходом стало создание двух плацдармов на территории Сумской области, которые сейчас объединяются. Оттуда мы получили дополнительные возможности наносить удары по основному маршруту снабжения украинской группировки.Хочу уточнить, что трансграничная операция – это всегда риск. У первой нашей зашедшей группировки были открыты фланги, чем попытался воспользоваться противник. Но мы удержали этот плацдарм, ни на минуту не ослабив огневое воздействие на украинскую логистическую артерию.Кстати, российское командование под Курском поступило от обратного. Все ожидали, что мы ударим на Заолешнку, потому что там находится транспортная развязка на несколько дорог (в, частности, на Малую Локню и на Мартыновку). Если бы пошли от Свердликово, мы бы разрезали украинскую группировку. У противника там не было серьезных укреплений, мы бы за один бросок вышли к этой развязке. Но мы нанесли удар с противоположного направления, где враг этого не ожидал.Более того, у ВСУ еще сохранялись запасы боеприпасов и материального снабжения в самой Судже. Кризис назревал, но ресурсы были.Почему обвалилась Малая Локня? Потому что мы работали по двум трассам от Суджи: на Курск и на Малую Локню. То есть мы постепенно лишали снабжения северную и северо-западную группировку ВСУ, поэтому все так хорошо получилось.То есть мы еще на вышли к этой транспортной артерии, а враг уже разбит. Все свои основные задачи мы выполнили.Конечно, нам надо подтянуть тылы и провести перегруппировку. Но сам Курский плацдарм относительно небольшой. И теперь у нас открываются прекрасные логистические возможности.У нас были сложности со снабжением в юго-восточной части выступа, потому что там лесная местность, где все висело на одной дороге. Сейчас таких проблем нет.Еще одна проблема – разрозненные украинские отряды, которые попали в локальные окружения во время наших дробящих ударов. Их надо зачистить, потому что оставлять такие силы в тылах было бы нерационально. Если основную массу мы перемололи или обратили в бегство, будем продолжать двигаться вплоть до полной ликвидации украинского вклинения в российскую территорию.Куй железо, пока горячо. Будем наступать, пока получается.

https://ukraina.ru/20250211/1060971520.html

https://ukraina.ru/20250310/1061673594.html

малая локня

суджа

россия

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

малая локня, суджа, россия, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация