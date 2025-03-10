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Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы

Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы - 10.03.2025 Украина.ру

Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы

Госбюро расследований Украины выявило в Одесской области очередную схему уклонения от мобилизации – через получение диагнозов в психбольнице. Об этом 10 марта сообщило ГБР.

2025-03-10T18:35

2025-03-10T18:35

2025-03-10T18:35

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"С Днем защитника Украины! Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему одного из подразделений теробороны в Одессе, который организовал схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической лечебницы", – сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что одессит подыскивал желающих обзавестись справкой от психиатров среди действующих военнослужащих и гражданских, желающих избежать призыва "и предлагал за 16 тыс. долларов США "отмазать" их от службы.Военнослужащий теробороны был задержан при получении $16 тыс. за очередную сделку."Следствие продолжается, изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, воспользовавшихся схемой, проведены обыски и изъята документация в психбольнице, которая "штамповала" липовые диагнозы", - сообщили в ведомстве.Задержанного содержат под стражей с правом внесения залога. Ему угрожают наказанием до 10 лет лишения свободы.Ранее ГБРУ выяснило, что Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии

https://ukraina.ru/20250303/1061504200.html

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новости, украина, одесская область, одесса, гбр, всу, потери всу, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком, сво