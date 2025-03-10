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Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы
Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы - 10.03.2025 Украина.ру
Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы
Госбюро расследований Украины выявило в Одесской области очередную схему уклонения от мобилизации – через получение диагнозов в психбольнице. Об этом 10 марта сообщило ГБР.
2025-03-10T18:35
2025-03-10T18:35
2025-03-10T18:35
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"С Днем защитника Украины! Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему одного из подразделений теробороны в Одессе, который организовал схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической лечебницы", – сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что одессит подыскивал желающих обзавестись справкой от психиатров среди действующих военнослужащих и гражданских, желающих избежать призыва "и предлагал за 16 тыс. долларов США "отмазать" их от службы.Военнослужащий теробороны был задержан при получении $16 тыс. за очередную сделку."Следствие продолжается, изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, воспользовавшихся схемой, проведены обыски и изъята документация в психбольнице, которая "штамповала" липовые диагнозы", - сообщили в ведомстве.Задержанного содержат под стражей с правом внесения залога. Ему угрожают наказанием до 10 лет лишения свободы.Ранее ГБРУ выяснило, что Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии
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новости, украина, одесская область, одесса, гбр, всу, потери всу, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком, сво
Новости, Украина, Одесская область, Одесса, ГБР, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, уклонисты, военкомат, военком, СВО
Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы
Госбюро расследований Украины выявило в Одесской области очередную схему уклонения от мобилизации – через получение диагнозов в психбольнице. Об этом 10 марта сообщило ГБР.
"С Днем защитника Украины! Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему одного из подразделений теробороны в Одессе, который организовал схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической лечебницы", – сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что одессит подыскивал желающих обзавестись справкой от психиатров среди действующих военнослужащих и гражданских, желающих избежать призыва "и предлагал за 16 тыс. долларов США
"отмазать" их от службы.
"Фигурант через знакомых в психбольнице делал "клиентам" фиктивные диагнозы, которые позволяли избежать мобилизации и списаться со службы. В случае неуплаты денег за "услугу" он угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, щеголяя связями в территориальном центре комплектования, а действующим бойцам – командировкой на линию боевого соприкосновения", - рассказали в ГБР.
Военнослужащий теробороны был задержан при получении $16 тыс. за очередную сделку.
"Следствие продолжается, изучаются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, воспользовавшихся схемой, проведены обыски и изъята документация в психбольнице, которая "штамповала" липовые диагнозы", - сообщили в ведомстве.
Задержанного содержат под стражей с правом внесения залога. Ему угрожают наказанием до 10 лет лишения свободы.