https://ukraina.ru/20250310/1061678631.html

Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже

Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже - 10.03.2025 Украина.ру

Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже

Вторые сутки продолжается самое мощное наступление российской армии в Суджанском районе с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали эту часть Курской области. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о нашем продвижении к Судже

2025-03-10T16:33

2025-03-10T16:33

2025-03-10T16:33

эксклюзив

курская область

суджа

сумская область

александр "варяг" матюшин

"ахмат"

александр чаленко

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Матюшин не сомневается в том, что украинцев ждет котел, в котором могут оказаться до двух тысяч человек, если они в срочном порядке не уйдут в Сумскую область. А само освобождение Курской земли может закончиться через 2-3 недели нашей победой."Все дороги, по которым идет снабжение укропской группировки, мы уже либо контролируем физически, либо они под нашим огневым контролем. Укропам остаются только грунтовые дороги. Но сейчас там все размыто из-за плюсовой температуры. Сами понимаете, как в этой грязи тяжело доставлять б/к, о ГСМ речи, конечно же, уже не идет.В общем так: или ВСУ что-то должны предпринять из ряда вон выходящее, чтобы отстоять свои позиции, или через какое-то время от нескольких дней до недели крышка Суджанского котла захлопнется. Видимо, что-то такое выкинуть, чтоб переломить ситуацию в свою пользу у них не получится, то только бегство может их еще спасти, причем под нашими обстрелами. Смогут ли они выжить? Очень сильно сомневаюсь", - отметил Матюшин.По его словам, в наступлении приняли участие как донецкие подразделения типа "Пятнашки" и "Арбата" (добровольцы из Горловки), так и тихоокеанские морпехи и бойцы подразделения "Ахмат".Что касается прохода по газовой трубе диаметром 1,4 м, то заслуга в этом принадлежит бригаде "Восток" бывшего вагнеровского командира "Зомби" (не путать с донецкой бригадой "Восток" Александра Ходаковского).Именно они (примерно рота – 100 человек) с помощью кислородных баллонов и специального инструмента вырезали в толстых стенах трубы проход, вошли туда, прошли в нужное место с десяток километров, жили несколько несколько дней в трубе – там же питались, там же отправляли и естественные надобности, а в нужный момент, прорезав выход, зашли в тыл ВСУ где-то в районе Суджи.Эта операция стала возможной благодаря авдеевскому опыту, когда в январе 2024 года группа бойцов из подразделения "Ветераны" сначала обнаружили канализационную трубу размером в 2 км, откачали оттуда воду, и пройдя по ней в тыл южного укрепа "Царская охота", неожиданно захватили его. После этого украинская оборона Авдеевки была, по сути, приговорена."Наш успех стал возможен ещё и потому, что из Курской области украинское командование для защиты Покровска перебросило, например, 425-й штурмовой полк, который сейчас ведет "контрнаступ" в сторону Котлино и Шевченко. В результате им удалось захватить только северную часть первого и часть второго. Но наши там крепко стоят, так что украинское наступление нельзя назвать удачным. Однако надо понимать, что все выводимые части ВСУ из-под Суджи сразу перебрасываются под Покровск. Так будет и впредь", - констатировал Матюшин.Сейчас, по его информации, российская армия сосредоточилась на Краматорско-Славянском направлении, бросив основные силы на Константиновку. Украинский "контрнаступ" в Торецке также не задался. Все, что смогли предпринять украинцы - лишь закрепиться на окраинах города.Смотрите также материал Александра Чаленко Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV

https://ukraina.ru/20250304/1061516776.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, курская область, суджа, сумская область, александр "варяг" матюшин, "ахмат", александр чаленко