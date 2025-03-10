https://ukraina.ru/20250310/1061686671.html

Владимир Брутер: Румыния показала слабость Трампа, а Украина готова обвинить Россию в срыве переговоров

Владимир Брутер: Румыния показала слабость Трампа, а Украина готова обвинить Россию в срыве переговоров - 10.03.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Румыния показала слабость Трампа, а Украина готова обвинить Россию в срыве переговоров

Для того, чтобы боевые действия повлияли на ход переговорного процесса, необходим обвал фронта. Все, кто стоят по ту сторону, в том числе европейцы, должны понимать, что что если они сегодня заключат соглашение, оно будет лучше, чем то, которое они заключат через несколько месяцев.

2025-03-10T19:30

2025-03-10T19:30

2025-03-10T20:08

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.- Владимир Ильич, президент США Дональд Трамп заявил, что ждет "неплохие результаты" от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии с украинской делегацией. А на что рассчитывает украинская сторона?- Украинская сторона рассчитывает на несколько принципиальных вещей. После скандала в Вашингтоне прошло 10 дней, а американская делегация в полном составе, кроме Трампа, является на переговоры. Если бы они обиделись, они бы явились в составе более низкого ранга, чтобы опробовать почву. Значит, у американцев есть задание добиться результата.Второе, у Украины есть план, который сводится к тому, чтобы американцы считали, что в срыве переговоров виновата Россия. Неслучайно британцы их консультируют. Это и есть их супер-план. Украина будет предлагать в обязательном порядке некие гарантии безопасности включать в соглашение. Если США откажутся, то Украина на это скажет, что есть гарантии безопасности со стороны Европы, в том числе и ввод разграничительного контингента.Уолц, Рубио и другие члены делегации в ответ на это сидят и думают, результат это или нет, давайте предложим это русским. Русские, скорее, не согласятся. И что будет думать по этому поводу Трамп? Он сможет сказать, что Украина не стремится к миру? Нет. Трамп недавно рассказывал, что ядерное оружие отвратительно, что он хочет сократить военный бюджет и тому подобное. Он без России этого сделать не может. То есть даже он понимает, что его предложение России должно быть более широким, чем Украина. А как он может его сделать, если он даже с Украиной не может справиться?- То есть ситуация находится в той же тупиковой точке, как и до звонка Трампа Путину?- Трамп накануне заявил, что разведданные передаются, оружие так или иначе Украине передается, Маск отключать "Старлинк не будет.Еще один важный момент — это события в Румынии (ЦИК страны отклонил кандидатуру Кэлина Джорджеску). Если Трамп и его замечательная команда необыкновенных, неповторимых, замечательных людей не могут с этим никак справиться, то это означает, что у них вообще нет инструмента.Европейцы же в Румынии показывают, что попирают американские интересы и даже не стесняются, потому что с юридической точки зрения решение ЦИК вопиющее: они отказывают человеку в регистрации, ориентируясь на обстоятельства, которые могут потом открыться.- Как ситуация с румынскими выборами связана с украинским конфликтом?- Во-первых, Румыния — это страна, с которой у Украины самая большая граница. А, во-вторых, у Румынии есть скрытые и не скрытые претензии к Украине по поводу территориального размежевания в 1940 году. В-третьих, Румыния для европейцев будет главным хабом отправки оружия на Украину. А в-четвертых, по Румынии сейчас проходит водораздел между проевропейскими и антиевропейскими настроениями.Разрешение ситуации будет ориентиром для всех остальных, потому что есть Венгрия и Словакия. Они смотрят на результат. Если американцы не вмешаются, это будет очень плохой сигнал для того же Орбана, потому что европейцы будут знать, как его выбить. Европейцы хотят показать, что Трамп разговаривает языком, а когда дело доходит до дела, ничего не может. Если даже будет предложение по Украине, они его точно так же торпедируют, а потом Трамп скажет, я ничего не мог сделать.- Идея Трампа о выводе американских войск из Германии и переброске американских военных в Венгрию, это попытка поддержать Орбана?- Да, но Орбану это не поможет на выборах. У европейцев есть четкий план, как Орбана оттеснить от власти. И они его будут реализовывать. И пока мы вместе с венграми, вместе с Трампом, не сможем перемешать европейские карты, ничего не изменится. У европейцев есть план, у американцев его нет. Мы это видим по Румынии.- Нынешние успехи российских войск в Курской области способствуют переговорному процессу?- Для того, чтобы боевые действия повлияли на ход переговорного процесса, необходим обвал фронта. Все, кто стоят по ту сторону, в том числе европейцы, должны понимать, что что если они сегодня заключат соглашение, оно будет лучше, чем то, которое они заключат через несколько месяцев.- На каких условиях может быть заключено такое соглашение?- Украинский парламент и европейские структуры, евроатлантические, принимают весь комплекс соответствующих решений до момента прекращения огня. Линия размежевания становится государственной границей. Да, понятно, они могут обмануть, и у нас нет методов контроля, но это больше, чем ничего. Я бы не сказал, что этот вариант мне нравится, но он минимальный. Но, если Трамп не научится продавливать европейцев, выйти на такой вариант будет очень трудно.Дело в том, что американцы не понимают законов и смыслов европейской политики. Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене рассказал о том, как ему отвратительна румынская ситуация, Маск об этом говорит всю неделю. Европейцы не реагируют, то есть Маск и Вэнс, не последние люди по доступу к Трампу, их не убеждают.Еще один немаловажный момент, состав американских посольств, что в Румынии, что в Украине, не изменился. Там на 90% люди, которые не любят Трампа. В нынешнем виде они не будут работать на США.- Трамп не может навести порядок в Госдепартаменте?- Он даже не может определить круг лиц, которые будут заниматься деланием политики. Не случайно же в Москву приезжал Стивен Уиткофф, хотя спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Представляете, если бы в Москву приехал Келлог? Не было бы ни освобождения Марка Фогеля, ни телефонного звонка Трампа. Это же не сотрясание воздуха, это умение делать. Ты должен добиться результата, а для того, чтобы добиться результата, у тебя должны быть соответствующие инструменты наработанные. А если у тебя нет инструментов, ты должен научиться их создавать.Сколько инструментов создал Трамп за последнее время? За исключением дурацкой стрельбы пошлинами и рассказов о том, что он присоединит Гренландию и Канаду, ничего не произошло.- Он заблокировал деятельность USAID. Тоже немаловажный шаг.- Это шаг, который лишает демократов денег на покупку иностранных политиков. Но одно дело отменить USAID, а другое заменить его на инструмент, который нужен. Отменить и заменить, это не синонимы. Трампу выгодно разделить Европу. Но Трамп считает, что Европа разделится сама. Это заблуждение, потому что у каких-нибудь венгров нет возможности самим что-то построить. Они слишком слабы для этого.К примеру, в Австрии проамериканский политик Герберт Кикль получил мандат на формирование правительства и сдал его, потому что не договорился о создании коалиции. Но после выступления Вэнса в Мюнхене новая большая коалиция была создана за два дня, несмотря на то, что до этого ее пытались создать три месяца. И с американской стороны этому никто не помешал. Поэтому вместо лояльного США канцлера, они получили не лояльного.Подробнее о европейской политике Бесполярный мир и макронизация Европы

https://ukraina.ru/20250310/1061679765.html

https://ukraina.ru/20250310/1061682992.html

https://ukraina.ru/20250310/1061681905.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, румыния, сша, дональд трамп, виктор орбан, илон маск, цик, украина.ру