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Командир в/ч Киевской области начислил подчинённым миллионы гривен "боевых"

Командир в/ч Киевской области начислил подчинённым миллионы гривен "боевых" - 10.03.2025 Украина.ру

Командир в/ч Киевской области начислил подчинённым миллионы гривен "боевых"

Командир воинской части из Киевской области незаконно оформил боевые выплаты и стал фигурантом уголовного расследования. Об этом 10 марта сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-03-10T19:04

2025-03-10T19:04

2025-03-10T19:04

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"С февраля по октябрь 2023 года руководитель небрежно отнёсся к своим обязанностям и не проверяло основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач", - сказано в официальном сообщении.В результате командир неназванной в/ч нанёс ущерб постсоветской республике на общую сумму более 7,1 млн гривен (около $171 тыс). Ему грозят наказанием в виде лишения свободы сроком до восьми лет."Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба", - заверили в ГБР.Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.Ранее ГБРУ сообщало, что Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу Тем временем Одесский теробороновец продавал уклонистам диагнозы из психбольницы

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новости, киевская область, украина, гбр, сво, криминал, коррупция, всу, расследование