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Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта

Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру

Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта

Украинские чиновники приложили недюжинные усилия, чтобы восстановить контакт с Вашингтоном после скандала в Белом доме. Американская сторона пошла навстречу и согласилась на переговоры в Саудовской Аравии, но состоятся ли они – большой вопрос

2025-03-10T18:01

2025-03-10T18:01

2025-03-10T18:53

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

саудовская аравия

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на хороший результат и не исключает, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.На переговоры в Джидде украинская и американская делегации едут с разными целями. Задача госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа – проверить, насколько Украина реально заинтересована в установлении мира и готова пойти на существенные уступки России ради прекращения боевых действий."Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам". "Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чём-то говорит", – сказали американские чиновники в беседе с агентством Reuters на условиях анонимности.В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель полковник Павел Палиса, которому пришлось прервать обучение в Командно-штабном колледже армии США из-за начала СВО, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров попытаются убедить американских визави возобновить военную помощь и передачу разведывательных данных, утверждая, что Владимир Зеленский очень хочет скорейшего завершения конфликта с Россией.Однако пока Вашингтон не видит такого сильного стремления к урегулированию со стороны Киева. А как украинцы должны продемонстрировать свою готовность к окончанию войны? Отвечать будет Дональд Трамп."Они не показали этого в той степени, в которой следовало бы. Но я думаю, что покажут. Это будет видно в течение следующих двух-трёх дней", — сказал президент США.Получается, приверженность миру украинские посланники должны доказать в ходе переговоров в Джидде. Так, несколькими днями ранее Уиткофф говорил, что американские чиновники рассчитывают обсудить с украинскими представителями в Саудовской Аравии рамки потенциального прекращения огня и мирного соглашения.В этом вопросе у сторон могут возникнуть серьёзные разночтения: США, как и Россия, выступают за полное прекращение огня, а Украина хочет навязать Белому дому британско-французский проект о перемирии в небе и энергетике, а также моратории на атаки по энергетическим объектам в течение 30 дней, при этом боевые действия на земле продолжатся.Естественно, каждый продвигает выгодный для себя вариант, но очевидно, что Вашингтон вряд ли согласится на такой сценарий, а Россия – уж точно нет. На это и может быть расчёт Киева и его европейских союзников, подпитывающих продолжение конфликта: получив отказ Москвы, они будут утверждать, что Украина-то вот готова делать шаги к урегулированию, это россияне отказываются, поэтому и вина вся на них. Переговоры и возможная сделка провалены, а значит, их нужно наказать. А как? Начнут взывать к Америке ужесточить антироссийские санкции. И хотя Трамп говорил, что в случае необходимости готов их ввести, его советники тем временем, как сообщают источники Bloomberg, наоборот, уже разрабатывают план смягчения ограничительных мер в отношении РФ, в том числе касательно цен на нефть. Пару недель назад состоялась встреча главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, о чём он сам рассказал, с руководителем американской торговой палаты Робертом Эйджи, и тот объявил о намерении подготовить "белую книгу" с предложениями по приоритетным направлениям для снятия ограничений, в частности, по гражданской авиации, запчастям и комплектующим, обслуживании судов. К тому же США отвергли предложение Канады, выполняющей роль председателя G7, создать внутри "семёрки" группу по противодействию обходу антироссийских санкций.Если это действительно так, то вызывает сдержанный оптимизм, но не стоит президенту США автоматически приписывать стремление приложить все усилия лишь бы помочь России. Будь это так, Трамп уже бы убедил своего близкого соратника, теневого вице-президента США, как его называют за излишнюю включённость в государственные дела, основателя компании SpaceX Илона Маска отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink, за счёт чего ВСУ лишились бы средств коммуникации в зоне боевых действий. Тогда, по словам самого Маска, "передовая линия ВСУ рухнет, поскольку русские могут заглушить все остальные коммуникации". Но нет, миллиардер прямо заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink на Украине, хотя его "тошнит от многолетней резни в безвыходном положении, в котором Киев неизбежно проиграет".Прямо сейчас российские войска медленно, но уверенно продвигаются на востоке Украины, а тысячи солдат ВСУ, ворвавшихся в Курскую область прошлым летом, оказались практически в окружении, отмечает Reuters.На переговорах в Саудовской Аравии американские чиновники, по информации Bloomberg, будут настаивать, чтобы Украина взяла на себя обязательства по прекращению огня. Как уточняется, Трамп хочет убедить Зеленского согласиться на частичное перемирие, которое затем позволило бы начать переговоры по урегулированию.Однако ещё до встречи делегаций Банковая уже ответила отказом. Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона, что Киев готов на перемирие, но не на земле. Соответственно, ни о каком полном прекращении огня речи не идёт."Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — подчёркивает депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.Без даэскалации конфликта не будет и сделки по минеральным ресурсам, которую должны были заключить ещё 28 февраля, но скандал, который устроил не совладавший с эмоциями Зеленский, помешал. И хотя украинские власти сами выступили инициаторами этого проекта, они были недовольны условиями, предложенными Вашингтоном, в частности отсутствием пункта по гарантиям безопасности. Но, как отмечает председатель Палаты представителей Майк Джонсон, за последние дни Зеленский резко изменил мнение о сделке и говорит, что всё-таки хотел бы её реализовать. По словам американского политика, у киевского правителя произошло "неприятное пробуждение".Если Украина таким образом рассчитывает добиться возобновления необходимой для продолжения войны помощи от США, то заблуждается."Эта символическая, хотя и дорогостоящая уступка вряд ли поможет Киеву в этот критический момент. Она не гарантирует ни восстановления обмена разведданными, ни участия США в каких-либо будущих миротворческих миссиях, ни присутствия на местах американского персонала для добычи полезных ископаемых. Максимум что, возможно, удастся Зеленскому, так это убедить Рубио попросить Трампа учитывать позицию Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, — также в Саудовской Аравии, которая должная состояться в ближайшие несколько недель", — отмечает издание The Times.В свою очередь источники немецкого Bild * огласили ещё менее оптимистичный для нынешнего украинского руководства сценарий."После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнёра, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия", — говорится в статье.Передачу Украине разведданных американцы почти возобновили, сообщил журналистам сам Трамп. Вопрос только – каких именно. Те, что необходимы для самообороны, ВСУ и не переставали получать, они лишились информации, необходимой для совершения атак по территории РФ.В общем, положение украинских властей мягко говоря незавидное. Что они обычно делали в подобных ситуациях? Правильно, срывали переговоры. Очень даже не исключено, что произойдёт это и сейчас, причём, как обычно, при содействии извне.По информации Службы внешней разведки РФ, Великобритания видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, да ещё и крайне раздражена тем, что Трамп "ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". А после визита премьер-министра королевства Кира Стармера в Вашингтон, когда Трамп на совместной пресс-конференции задал ему "провокационный вопрос" о способности британской нации противостоять русским в одиночку, на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности"."В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке. Перед СМИ и "профильными" НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", – говорится в сообщении СВР.К тому же, к переговорам с американцами в Саудовской Аравии украинских чиновников консультировал не кто-нибудь, а советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он на минувших выходных специально прибыл на Украину, чтобы дать инструкции Зеленскому – дабы избежать повторения скандала. Пауэлл рекомендовал главе киевского режима дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у Трампа сложилось впечатление, что якобы "главное препятствие на пути к миру – это Россия"."Кабинет Стармера из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона. Из Лондона звучат громкие обещания направить на Украину ракеты, войска и авиацию, чего бы это ни стоило находящейся в глубоком кризисе экономике Великобритании. Тем не менее в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться "шумом из ничего", поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы", – добавляет СВР.Оттого интереснее становится, как в нынешней ситуации поступит руководство Украины, и чем смогут помочь ему европейские, британские союзники, а какие меры воздействия ещё применят Соединённые Штаты. Издание Украина.ру продолжит следить за развитием ситуации.Читайте также интервью Дениса Рудомётова: Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского*Организация, признанная на территории РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20250310/1061678631.html

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