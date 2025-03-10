https://ukraina.ru/20250310/1061685817.html
Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине
Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине - 10.03.2025 Украина.ру
Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине
СМИ опубликовали карту операции "Труба", в результате которой положение украинских формирований в оккупированной ими Судже существенно осложнилось
2025-03-10T18:00
2025-03-10T18:00
2025-03-10T18:00
эксклюзив
хроники
александр чаленко
александр сырский
курская область
суджа
россия
вооруженные силы украины
минобороны
"ахмат"
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Днём 10 марта проект "Рыбарь" опубликовал видео и текст разбора прорыва ВС РФ под Суджей."После освобождения территорий близ Малой Локни российские войска продолжили не только наступать на нескольких участках, но и начали реализацию одного из самых амбициозных планов в современной военной истории. <...> Начиная с 5 марта ударами FPV-дронов по заложенной противником взрывчатке были уничтожены два моста, немногим позднее ФАБ-3000 уничтожил еще один", — отмечалось в разборе.К утру 8 марта на Курском направлении российским штурмовиками удалось значительно продвинуться практически на всех участках: противник был окончательно выбит из Лебедевки, удалось закрепиться, продвинувшись от Комарово к Олешне, писали авторы проекта."Выбравшись из газовой трубы у крупной лесополосы, часть бойцов ВС РФ двинулись на север, к полудню 9 марта освободив Кубаткин к северу от Суджи. В то же время был поднят триколор над Малой Локней", — указывалось в публикации.С востока к российским военным на помощь пробились бойцы 30 полка, освободив окончательно Черкасское Поречное и обойдя лесом Правду и Ивашковский. Пришла помощь и через лесополосу со стороны Никольского. Таким образом, к полудню был сформирован довольно крупный котел на севере Суджанского района.Одновременно с юга удалось продвинуться в Мартыновке и Махновке, приблизившись с ещё одного направления к центру Суджанского района."На этом фоне продолжается другая часть операции по перерезанию коммуникаций ВСУ к югу и юго-западу от Суджи: российские войска рвутся к госгранице и трассе на Юнаковку. За последние четыре дня российские войска зачистили столько территорий в Курской области, сколько иной раз не получилось зачистить за пару месяцев боёв. Фронт оказался прорван", — отметили авторы "Рыбаря".При этом они призвали не расслабляться."Противник может предпринять попытки прорыва госграницы на другом участке, либо же учинить ещё какую-то провокацию", — подчёркивалось в публикации "Рыбаря".Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что операция "Труба" сократила численность украинских бойцов в районе Суджи на треть, а российские бойцы смогли войти в сам населённый пункт, где начались бои в области промзоны."По нашим данным, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Цель — диверсия в тылу противника и перегон всушников из дальних населённых пунктов назад в Суджу. 1 марта к зоне входа доставили кислородные баллоны. 2 марта наши небольшими группами стали заходить в трубопровод и двигаться к Судже", — указывалось в публикации канала от 9 марта.По информации Mash, российские бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта."Наши преодолели больше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная Суджи с севера. В операции задействованы больше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат"", — писал телеграм-канал.Также Mash опубликовал видео из трубы, на котором российские военные поздравляли женщин с 8-ым Марта.Днём 10 марта Минобороны России сообщило о том, что российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении Минобороны."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника", — заявили в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в Минобороны РФ, убегая из города, большое количество украинских военных попыталось укрыться в одном из зданий."Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. <...> Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — указали в министерстве.В телеграм-канале ведомства было опубликовано видео с места событий.Украинские источники со своей стороны сообщили о том, что операция "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ."По нашим данным разведка ВСУ нашла точку "выхода" из труб российского ДРГ/спецназа/штурмовиков, только через часа полтора, когда ВС РФ перебрасывали то ли вторую/третью часть пехоты. Вся спецоперация "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ, которые потеряли огромное количество территорий, техники и личного состава", — писал днём 10 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, "ситуация настолько сейчас сложная в Курской области для ВСУ, что отправленные резервы не смогли до конца стабилизировать оборону"."Моральный дух ВСУ на курском направлении рухнул на дно. Кстати раненых военных ВСУ почти перестали эвакуировать из Суджи/курской области. Дефицит техники", — подытожили авторы канала.Но на официальном уровне украинское командование сохраняет оптимизм."Работаю в операционной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины <...> В настоящий момент угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения принимают своевременные меры по маневру на выходные рубежи обороны", — заявил ближе к вечеру 10 марта главком ВСУ Александр Сырский.Он также отметил, что части населённых пунктов в Курской области уже фактически нет — они разрушены огнём.При этом ранее сами украинские военные заявляли о том, что в Курской области часть украинских подразделений может попасть в котёл. Нынешнее заявление Сырского у ряда экспертов вызвало недоумение.О продвижении в Судже — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже".
https://ukraina.ru/20250310/1061672129.html
https://ukraina.ru/20250310/1061660566.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, александр чаленко, александр сырский, курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, минобороны, "ахмат"
Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине
СМИ опубликовали карту операции "Труба", в результате которой положение украинских формирований в оккупированной ими Судже существенно осложнилось
Днём 10 марта проект "Рыбарь
" опубликовал видео и текст разбора прорыва ВС РФ под Суджей.
"После освобождения территорий близ Малой Локни российские войска продолжили не только наступать на нескольких участках, но и начали реализацию одного из самых амбициозных планов в современной военной истории. <...> Начиная с 5 марта ударами FPV-дронов по заложенной противником взрывчатке были уничтожены два моста, немногим позднее ФАБ-3000 уничтожил еще один", — отмечалось в разборе.
К утру 8 марта на Курском направлении российским штурмовиками удалось значительно продвинуться практически на всех участках: противник был окончательно выбит из Лебедевки, удалось закрепиться, продвинувшись от Комарово к Олешне, писали авторы проекта.
"Выбравшись из газовой трубы у крупной лесополосы, часть бойцов ВС РФ двинулись на север, к полудню 9 марта освободив Кубаткин к северу от Суджи. В то же время был поднят триколор над Малой Локней", — указывалось в публикации.
С востока к российским военным на помощь пробились бойцы 30 полка, освободив окончательно Черкасское Поречное и обойдя лесом Правду и Ивашковский. Пришла помощь и через лесополосу со стороны Никольского. Таким образом, к полудню был сформирован довольно крупный котел на севере Суджанского района.
Одновременно с юга удалось продвинуться в Мартыновке и Махновке, приблизившись с ещё одного направления к центру Суджанского района.
"На этом фоне продолжается другая часть операции по перерезанию коммуникаций ВСУ к югу и юго-западу от Суджи: российские войска рвутся к госгранице и трассе на Юнаковку. За последние четыре дня российские войска зачистили столько территорий в Курской области, сколько иной раз не получилось зачистить за пару месяцев боёв. Фронт оказался прорван", — отметили авторы "Рыбаря".
При этом они призвали не расслабляться.
"Противник может предпринять попытки прорыва госграницы на другом участке, либо же учинить ещё какую-то провокацию", — подчёркивалось в публикации "Рыбаря".
Ранее телеграм-канал Mash
сообщал, что операция "Труба" сократила численность украинских бойцов в районе Суджи на треть, а российские бойцы смогли войти в сам населённый пункт, где начались бои в области промзоны.
"По нашим данным, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Цель — диверсия в тылу противника и перегон всушников из дальних населённых пунктов назад в Суджу. 1 марта к зоне входа доставили кислородные баллоны. 2 марта наши небольшими группами стали заходить в трубопровод и двигаться к Судже", — указывалось в публикации канала от 9 марта.
По информации Mash, российские бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта.
"Наши преодолели больше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная Суджи с севера. В операции задействованы больше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат"", — писал телеграм-канал.
Также Mash опубликовал видео из трубы, на котором российские военные поздравляли женщин с 8-ым Марта.
Днём 10 марта Минобороны России сообщило
о том, что российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении Минобороны.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника", — заявили в ведомстве.
Как рассказали РИА Новости в Минобороны РФ, убегая из города, большое количество украинских военных попыталось укрыться в одном из зданий.
"Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. <...> Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — указали в министерстве.
В телеграм-канале ведомства было опубликовано видео
с места событий.
Украинские источники со своей стороны сообщили о том, что операция "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ.
"По нашим данным разведка ВСУ нашла точку "выхода" из труб российского ДРГ/спецназа/штурмовиков, только через часа полтора, когда ВС РФ перебрасывали то ли вторую/третью часть пехоты. Вся спецоперация "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ, которые потеряли огромное количество территорий, техники и личного состава
", — писал днём 10 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
По словам авторов канала, "ситуация настолько сейчас сложная в Курской области для ВСУ, что отправленные резервы не смогли до конца стабилизировать оборону".
"Моральный дух ВСУ на курском направлении рухнул на дно. Кстати раненых военных ВСУ почти перестали эвакуировать из Суджи/курской области. Дефицит техники", — подытожили авторы канала.
Но на официальном уровне украинское командование сохраняет оптимизм.
"Работаю в операционной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины <...> В настоящий момент угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения принимают своевременные меры по маневру на выходные рубежи обороны
", — заявил ближе к вечеру 10 марта главком ВСУ Александр Сырский
.
Он также отметил, что части населённых пунктов в Курской области уже фактически нет — они разрушены огнём.
При этом ранее сами украинские военные заявляли о том, что в Курской области часть украинских подразделений может попасть в котёл. Нынешнее заявление Сырского у ряда экспертов вызвало недоумение.
О продвижении в Судже — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже".