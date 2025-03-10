https://ukraina.ru/20250310/1061685817.html

Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине

Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине - 10.03.2025 Украина.ру

Дело "Труба" и "моральный дух рухнул на дно". Итоги 10 марта на Украине

СМИ опубликовали карту операции "Труба", в результате которой положение украинских формирований в оккупированной ими Судже существенно осложнилось

2025-03-10T18:00

2025-03-10T18:00

2025-03-10T18:00

эксклюзив

хроники

александр чаленко

александр сырский

курская область

суджа

россия

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минобороны

"ахмат"

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Днём 10 марта проект "Рыбарь" опубликовал видео и текст разбора прорыва ВС РФ под Суджей."После освобождения территорий близ Малой Локни российские войска продолжили не только наступать на нескольких участках, но и начали реализацию одного из самых амбициозных планов в современной военной истории. <...> Начиная с 5 марта ударами FPV-дронов по заложенной противником взрывчатке были уничтожены два моста, немногим позднее ФАБ-3000 уничтожил еще один", — отмечалось в разборе.К утру 8 марта на Курском направлении российским штурмовиками удалось значительно продвинуться практически на всех участках: противник был окончательно выбит из Лебедевки, удалось закрепиться, продвинувшись от Комарово к Олешне, писали авторы проекта."Выбравшись из газовой трубы у крупной лесополосы, часть бойцов ВС РФ двинулись на север, к полудню 9 марта освободив Кубаткин к северу от Суджи. В то же время был поднят триколор над Малой Локней", — указывалось в публикации.С востока к российским военным на помощь пробились бойцы 30 полка, освободив окончательно Черкасское Поречное и обойдя лесом Правду и Ивашковский. Пришла помощь и через лесополосу со стороны Никольского. Таким образом, к полудню был сформирован довольно крупный котел на севере Суджанского района.Одновременно с юга удалось продвинуться в Мартыновке и Махновке, приблизившись с ещё одного направления к центру Суджанского района."На этом фоне продолжается другая часть операции по перерезанию коммуникаций ВСУ к югу и юго-западу от Суджи: российские войска рвутся к госгранице и трассе на Юнаковку. За последние четыре дня российские войска зачистили столько территорий в Курской области, сколько иной раз не получилось зачистить за пару месяцев боёв. Фронт оказался прорван", — отметили авторы "Рыбаря".При этом они призвали не расслабляться."Противник может предпринять попытки прорыва госграницы на другом участке, либо же учинить ещё какую-то провокацию", — подчёркивалось в публикации "Рыбаря".Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что операция "Труба" сократила численность украинских бойцов в районе Суджи на треть, а российские бойцы смогли войти в сам населённый пункт, где начались бои в области промзоны."По нашим данным, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Цель — диверсия в тылу противника и перегон всушников из дальних населённых пунктов назад в Суджу. 1 марта к зоне входа доставили кислородные баллоны. 2 марта наши небольшими группами стали заходить в трубопровод и двигаться к Судже", — указывалось в публикации канала от 9 марта.По информации Mash, российские бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта."Наши преодолели больше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная Суджи с севера. В операции задействованы больше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат"", — писал телеграм-канал.Также Mash опубликовал видео из трубы, на котором российские военные поздравляли женщин с 8-ым Марта.Днём 10 марта Минобороны России сообщило о том, что российские войска нанесли удар беспилотником по зданию в Судже, где во время бегства пыталась укрыться большая группа украинских боевиков, говорится в сообщении Минобороны."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника", — заявили в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в Минобороны РФ, убегая из города, большое количество украинских военных попыталось укрыться в одном из зданий."Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. <...> Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — указали в министерстве.В телеграм-канале ведомства было опубликовано видео с места событий.Украинские источники со своей стороны сообщили о том, что операция "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ."По нашим данным разведка ВСУ нашла точку "выхода" из труб российского ДРГ/спецназа/штурмовиков, только через часа полтора, когда ВС РФ перебрасывали то ли вторую/третью часть пехоты. Вся спецоперация "Труба" спровоцировала панику в рядах ВСУ, которые потеряли огромное количество территорий, техники и личного состава", — писал днём 10 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, "ситуация настолько сейчас сложная в Курской области для ВСУ, что отправленные резервы не смогли до конца стабилизировать оборону"."Моральный дух ВСУ на курском направлении рухнул на дно. Кстати раненых военных ВСУ почти перестали эвакуировать из Суджи/курской области. Дефицит техники", — подытожили авторы канала.Но на официальном уровне украинское командование сохраняет оптимизм."Работаю в операционной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины <...> В настоящий момент угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения принимают своевременные меры по маневру на выходные рубежи обороны", — заявил ближе к вечеру 10 марта главком ВСУ Александр Сырский.Он также отметил, что части населённых пунктов в Курской области уже фактически нет — они разрушены огнём.При этом ранее сами украинские военные заявляли о том, что в Курской области часть украинских подразделений может попасть в котёл. Нынешнее заявление Сырского у ряда экспертов вызвало недоумение.О продвижении в Судже — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже".

https://ukraina.ru/20250310/1061672129.html

https://ukraina.ru/20250310/1061660566.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр чаленко, александр сырский, курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, минобороны, "ахмат"