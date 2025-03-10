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Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня"

Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" - 10.03.2025 Украина.ру

Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко. Президентский указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

2025-03-10T19:19

2025-03-10T19:19

2025-03-10T19:50

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Корреспонденты МИА "Россия сегодня" Михаил Кевхиев и Максим Романенко награждены "за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", сказано в документе.Указом президента предписано наградить медалью "За отвагу" "Кевхиева Михаила Сергеевича - корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва; Романенко Максима Викторовича корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва".Тем же указом высоких государственных наград удостоены космонавты, многодетные родители, рабочие разных специальностей и другие выдающиеся граждане.В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил в Кремле медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Подробности в публикации Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России

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