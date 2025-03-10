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Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня"
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" - 10.03.2025 Украина.ру
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко. Президентский указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
2025-03-10T19:19
2025-03-10T19:19
2025-03-10T19:50
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Корреспонденты МИА "Россия сегодня" Михаил Кевхиев и Максим Романенко награждены "за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", сказано в документе.Указом президента предписано наградить медалью "За отвагу" "Кевхиева Михаила Сергеевича - корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва; Романенко Максима Викторовича корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва".Тем же указом высоких государственных наград удостоены космонавты, многодетные родители, рабочие разных специальностей и другие выдающиеся граждане.В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил в Кремле медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Подробности в публикации Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
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новости, россия, москва, владимир путин, миа "россия сегодня", журналисты, сво, награда
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", журналисты, СВО, награда
Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня"
19:19 10.03.2025 (обновлено: 19:50 10.03.2025)
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко. Президентский указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
Корреспонденты МИА "Россия сегодня" Михаил Кевхиев и Максим Романенко награждены "за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга", сказано в документе
.
Указом президента предписано наградить медалью "За отвагу" "Кевхиева Михаила Сергеевича - корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва
; Романенко Максима Викторовича корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "МИА "Россия сегодня", город Москва".
Тем же указом высоких государственных наград удостоены космонавты, многодетные родители, рабочие разных специальностей и другие выдающиеся граждане.
В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил в Кремле
медаль Героя России военкору Евгению Поддубному
. Подробности в публикации Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России