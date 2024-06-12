"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада - 12.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240612/1055599909.html
"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада
"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада - 12.06.2024 Украина.ру
"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада
Запад руками Украины толкает Россию на применение ядерного оружия, однако делать этого ни в коем случае нельзя, потому что это ловушка, при попадании в которую последует худший сценарий
2024-06-12T06:00
2024-06-12T06:00
новости
даниил безсонов
украина.ру
запад
ядерное
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_15be6a68620389047d888cb2588e021e.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 всушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов. И в мировых СМИ они будут выглядеть красавчиками: "Это же вы открыли ящик Пандоры, а мы только защищались". Я считаю, что если России когда-нибудь придется применять ядерное оружие, то его надо применять наверняка, без предварительных ласк. Надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее, комментируя ядерные учения России, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуА вот офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва всё же должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуВ начале мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
https://ukraina.ru/20240611/1055598863.html
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1049:786_1920x0_80_0_0_e800214ab365104e84e3ab53979cfad2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, даниил безсонов, украина.ру, запад, ядерное, ядерное оружие
Новости, Даниил Безсонов, Украина.ру, Запад, ядерное, Ядерное оружие

"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада

06:00 12.06.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Запад руками Украины толкает Россию на применение ядерного оружия, однако делать этого ни в коем случае нельзя, потому что это ловушка, при попадании в которую последует худший сценарий
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 всушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов. И в мировых СМИ они будут выглядеть красавчиками: "Это же вы открыли ящик Пандоры, а мы только защищались". Я считаю, что если России когда-нибудь придется применять ядерное оружие, то его надо применять наверняка, без предварительных ласк. Надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.
Ранее, комментируя ядерные учения России, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.
Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
А вот офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва всё же должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку.
"Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит.
"Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопку
В начале мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины.
"Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
Вчера, 09:55
Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФРоссия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
 
НовостиДаниил БезсоновУкраина.руЗападядерноеЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ
07:28Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии
07:15В этом случае враг попадет в окружение: Безсонов назвал вектор российского продвижения
07:00"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского
06:50"Чтобы сгорели, не успев проснуться": Безсонов о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация
06:40"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ
06:38Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти
06:34Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики
06:30Танцы с бубном: историк призвал помочь украинцам, которые ненавидят Россию
06:20Несколько генералов уже слетели со своих должностей: Баранец о потерях ВС РФ
06:15Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель
06:10Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ"
06:00"Может быть эскалация": Полетаев назвал за сколько можно уничтожить всю Украину
06:00"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада
05:55"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита
05:50Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил
05:40"ВСУ поменяли тактику": эксперт рассказал, что поможет в борьбе с вражескими дронами
05:30"Пробить дно в ведре, куда Запад льет воду": Баранец о военных уроках России
05:20Точка невозврата пройдена: Гаспарян об ответе России на украинскую угрозу Запада
05:10Безсонов назвал три варианта ответа России на западный "фас" Киеву
Лента новостейМолния