https://ukraina.ru/20240612/1055599909.html

"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада

"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада - 12.06.2024 Украина.ру

"Предварительные ласки": Безсонов объяснил, в чем состоит ядерная ловушка Запада

Запад руками Украины толкает Россию на применение ядерного оружия, однако делать этого ни в коем случае нельзя, потому что это ловушка, при попадании в которую последует худший сценарий

2024-06-12T06:00

2024-06-12T06:00

2024-06-12T06:00

новости

даниил безсонов

украина.ру

запад

ядерное

ядерное оружие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 всушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов. И в мировых СМИ они будут выглядеть красавчиками: "Это же вы открыли ящик Пандоры, а мы только защищались". Я считаю, что если России когда-нибудь придется применять ядерное оружие, то его надо применять наверняка, без предварительных ласк. Надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Безсонов в интервью Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк.Ранее, комментируя ядерные учения России, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин уточнил, что пока речи о применении ядерного оружия не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России.Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуА вот офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник заявил, что Москва всё же должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуВ начале мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада

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новости, даниил безсонов, украина.ру, запад, ядерное, ядерное оружие