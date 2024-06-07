https://ukraina.ru/20240607/1055542561.html

Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ

Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ - 07.06.2024 Украина.ру

Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ

Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт 3 июня потребовала от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить смену политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России

2024-06-07T11:58

2024-06-07T11:58

2024-06-07T11:58

германия

россия

олаф шольц

украина

сво

интервью

меркель

борис джонсон

европа

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051898990_0:74:900:580_1920x0_80_0_0_17721722bff54a99e5e5086060279527.jpg.webp

По ее словам, он должен объяснить, почему для Берлина вдруг перестало быть проблемой предоставление Украине возможности атаковать с помощью немецкого оружия российскую территорию в границах 1991 года.Недавно Партия Сары Вагенкнехт одержала первую победу на региональных выборах в Германии. Также партия примет участие в выборах в Европарламент 9 июня. Каковы их шансы на успех и сможет ли Партия Сары Вагенкнехт стать той политической силой, которая наладит диалог между Россией и Германией, в интервью Украина.ру рассказал главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Партия Сары Вагенкнехт показала хорошие результаты на местных выборах в немецкой Тюрингии, где в одном из городов ее кандидат победил на выборах бургомистра. Каковы перспективы ее партии и на что она может рассчитывать на выборах в Европарламент и на будущих парламентских выборах?В Германии недавно прошли коммунальные выборы в Тюрингии. В четырех округах кандидаты от новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" прошли в местные окружные управы, а в одном из округов обер-бургомистром стал ее представитель, при этом в первом же круге голосования. Он набрал больше 56% голосов, опередив таким образом кандидатку от ХДС. Это существенный результат. При этом он был достигнут в Тюрингии, где очень сильны, особенно в сельской местности и в маленьких городах, правые настроения. Там были очень сильны позиции "Альтернативы для Германии", при этом самого правого ее крыла.До этих выборов, в начале мая, партия "Союз Сары Вагенкнехт" представила программу на выборы в Европейский парламент. Она не совсем стандартная и поэтому она озадачила немецких политических обозревателей и политтехнологов.С одной стороны, Сару Вагенкнехт относят к левым, при чем она была левой в левой партии. С другой стороны, Германия в смысле осознания каких-то процессов – очень инертная страна. Пока там требуется большое время, чтобы понять – такие категории, как "левые" и "правые", меняются местами и очень сильно перемешиваются друг с другом. Уже фактически нет классической немецкой партийной системы. Процессы идут внутри, а не на поверхности этой системы пяти-шести правых, левых и центристских партий. На самом деле все гораздо сложнее, и Сара Вагенкнехт и ее партия этому фактическое подтверждение.Вагенкнехт поставила непростую задачу. Она вышла из левого лагеря. Сама она супруга и ученица Оскара Лафонтена. Это, наверное, наиболее теоретически подготовленный левый политик в Германии. При этом в программе ее партии очень многое напоминает то, с чем когда-то выходила "Альтернатива для Германии".Можно ли рассказать более подробно об этой программе?У партии Сары Вагенкнехт программа достаточно короткая – там около 20 страниц, это меньше, чем у других этаблированных партий. Основные моменты, на которые она часто делает акцент и в своих интервью – это социальная справедливость, европейские финансы и фискальная политика, миграционная политика, вопросы войны и мира.Давайте начнем с вопросов войны и мира.Партия Вагенкнехт однозначно выступает против той ставки на гонку вооружений, которая сделана сейчас в Евросоюзе. Она делает ставку на дипломатию и переговорный процесс с Россией и в целом на переговорный процесс по созданию новой системы безопасности в Европе, которая включала бы и Россию.Ее тезис простой – невозможно не включать Россию в эту систему безопасности, учитывая то, что это ядерная держава. А чтобы Россия поверила в то, что ей предлагают переговорный процесс на серьезной основе, Вагенкнехт и ее люди требуют отказа от каких-либо поставок вооружений Украине. В целом они говорят об отказе от поставок Евросоюзом вооружений во вне союза.Кроме этого, их программа содержит пункт о том, что не надо принимать в Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию, что тоже для нас достаточно существенно. Также там говорится о том, что нужно вернуть российские газ и нефть в Европу и подписать с Россией соответствующий договор о поставках.Есть еще один аспект, который не входит в раздел войны и мира, но, тем не менее, он касается и России. Это программные взгляды партии на вопросы демократии в Европе.Партия Вагенкнехт считает, что есть цензура, наложенная на немейнстримовские взгляды, а в эти взгляды в первую очередь входят вопросы, связанные с Россией и с её пониманием. Она требует эту цензуру убрать, и это тоже важно.Что еще важно? Два момента, характерные для ранней "Альтернативы для Германии". Это усиление суверенитета национальных государств, находящихся в составе ЕС, и уменьшение вмешательства ЕС в дела суверенных государств.Второй момент – это резкое ограничение нелегальной миграции и принятие серьезных мер для того, чтобы не создавать условия для этой миграции на местах. В частности, Вагенкнехт предлагает своей партии бороться за то, чтобы Европа не высасывала специалистов из более бедных стран, т.е. из стран так называемого Глобального Юга. Меркель, например, считала, что надо высасывать врачей и компьютерщиков из Индии, а сейчас из России и с Украины. Вагенкнехт против этого и считает, что это обрушивает процесс развития таких стран и создает причины для нелегальной миграции в Европу, в частности, в Германию.Она предлагает направлять деньги на то, чтобы готовить специалистов в этих странах, развивать различные проекты, связанные с индустрией, немного выравнивая этот мир, вместо того, чтобы делать его еще более неравным.Какова экономическая программа Вагенкнехт?Раньше ее ругали за то, что эта программа довольно слабая. Мне кажется, что сейчас они этот момент доработали. Там упоминается изменение налогового законодательства в Европе, введение общего налога, удар по лоббизму больших фирм и дотирование Евросоюзом в первую очередь региональных проектов, а не проектов, связанных с большим глобальным капиталом.Это удар по спекулятивному капиталу, это изменение позиции Германии по так называемому долговому ограничению. Суть в том, что не надо отказываться от инвестирования из-за того, чтобы не было дополнительных долгов, а наоборот, инвестировать чтобы развивать и таким образом гасить задолженности. В первую очередь это касается как раз Германии.Важный момент – это инвестиции на европейском уровне в новые технологии в области цифровизации и новой энергии. Это касается водородной технологии, а не любой зеленой. За счет высоких технологий на европейском уровне надо создавать рабочие места в Европе. Она категорически выступает против подписания транснациональных соглашений с Канадой и СШАИ она категорически выступает против подписания Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с США и Канадой. Для любого мелкого и среднего производителя в Германии это просто убийство. Это подарок американскому и канадскому капиталу. Партия Сары Вагекнехт выступает против подписания такого рода соглашений, поскольку они ставят Евросоюз в неравноправное положение. По сути, это некое ограничение для большого транснационального капитала.Какая у Вагенкнехт популярность на федеральном уровне?Как только партия была сформирована, некоторые опросы общественного мнения давали ей около 10% на немецких выборах. Сейчас эту планку немного понизили и отдают ей пять процентов или чуть более. Считается, что она пройдет в парламент Германии и в Европарламент, где может получить по крайней мере одного депутата.На мой взгляд, победа в Тюрингии достаточно знаковая. Сара Вагенкнехт и ее партия имеют хорошие шансы, чтобы набрать гораздо больше пяти процентов, если, конечно, не будут включены технологии по ее уничтожению, также как они вполне ожидаемо были включены в отношении "Альтернативы для Германии". С одной стороны, программа Вагенкнехт для среднего поколения немцев не антизеленая и не антиевропейская, потому что она выступает за Евросоюз, но не Евросоюз крупных капиталистов. Она для Германии, где идеи социального равенства еще живы и в обществе вполне воспринимаемы. Когда Сара Вагенкнехт лет шесть тому назад вышла с инициативой по организации общественного движения Aufstehen ("Вставайте!"), у нее был огромный приток людей.Сама Вагенкнехт – блестящий оратор, к тому же, она считается самой красивой женщиной немецкой политики. Она наполовину иранка, что тоже немаловажный фактор для интеллектуальных иностранцев в Германии, а иранцы составляют очень серьезное ядро этих интеллектуальных иностранцев. При этом там есть их правое и левое крыло. Очень много левых интеллектуалов-иранцев, в том числе в немецкой политике. Она для них привлекательна.Если у Сары Вагенкнехт слабые стороны, которые могут помешать ей в дальнейшей политической карьере?Тем, кто знает немецкую политическую подноготную, известно, что Вагенкнехт – слабый боец и слабый организатор. Другое дело, что у нее за спиной стоит философ и теоретик Оскар Лафонтен. Но здесь нужны сильные люди. Вопрос в том, насколько в организационном смысле эта партия действительно сможет выдержать те и другие выборы. Насколько она сможет выдержать удары, которые последуют со стороны конкурентов или со стороны спецслужб, если партия будет сильно развиваться. Сейчас "Альтернатива для Германии" испытывает на себе эти удары.По крайне мере, когда движение Aufstehen начало подниматься и набирать людей, с Вагенкнехт случилось профессиональное выгорание и она вынуждена была уйти. За это ее очень сильно критиковали и ей это запомнили.Но есть и третья сторона. Есть представление, что в Берлине политтехнологи, отслеживающие ситуацию и консультирующие канцлера, МИД, внутреннюю спецслужбу, которая подчиняется МВД, видят в Саре Вагенкнехт "своего человека". Эти представления основаны не только на предположениях, но и на определенном инсайде. Получается, что это "внутренне государство", если назвать его так грубо, считает, что с Вагенкнехт всегда можно будет договориться и найти определенные компромиссы.При этом в ее партии видят определенный разбавитель для "Альтернативы для Германии" и, возможно, для в будущем еще более серьезной несистемной силы – "Союза ценностей". Это консервативная партия, которую создал бывший глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен. У Сары Вагенкнехт есть осознанная или неосознанная ей политтехнологическая задача ослабить эти силы, отобрать у них электорат. Отчасти мы это видим на примере серьезного падения рейтинга "Альтернативы для Германии".Если бы Вагенкнехт пришла к власти в Германии, для России это было бы хорошо или плохо?Я даже гипотетически не вижу возможность для прихода Сары Вагенкнехт к власти в Германии. Но есть возможность для усиления ее партии, ее входа в парламент. Хотя Вагенкнехт и так выступала с трибуны парламента, и эти выступления бесследно не проходили и не проходят. Когда она широкой аудитории рассказывает о том, как Джонсоном были сорваны переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, немецкий бюргер, который сидит где-то в Кельне и мало что слушает и смотрит, Вагенкнехт слушает. Я просто это знаю. Сара Вагекнехт – это бренд, к которому обращаются.Конечно, и по программе, и по взглядам эта партия для нас наиболее переговорно интересная, в отличие от "Альтернативы для Германии". Я выношу за скобки упомянутый мною "Союз ценностей", поскольку пока непонятна позиция этой партии, но, по моему личному мнению, с Хансом-Георгом Маасеном можно разговаривать.Я не исключаю, что когда у ЕС и у Германии возникнет более острая необходимость актуализировать вопрос о мирных переговорах по Украине, тогда партии Вагенкнехт дадут большую трибуну. Эту функцию за ее партией я вижу. С другой стороны, я также вижу, что ее партия, которая не является классически левой, имеет политическую возможность разговаривать с лепеновцами в Европарламенте, с силами, которые будут стараться тормозить безудержную антироссийскую программу, которая сейчас осуществляется фон дер Ляйен и ее коллегами.На Западе про Вагенкнехт пишут, что она пророссийских взглядов. Насколько по вашему мнению это обвинение обосновано?В программе ее партии обозначено, что она за разум. Если считать любой разумный взгляд пророссийским, то, конечно, она пророссийский политик. Хотя она и по логике, и по внешнему виду, и по восприятиям типичная немка. Она интересами России интересуется только в той мере, в которой она считает, что интересы России должны быть учтены для безопасности Германии и Европы. Мне неизвестны какие-то ее особые связи с Россией. А то, что ее обвиняют в пророссийскости, это естественно. Любого, кто сегодня высказывается против поставок вооружении Украине и за переговоры с Россией с учётом интересов России, называют прорусским или русским агентом. Это мем и с этим надо жить.Ещё о ситуации вокруг Германии: Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией

https://ukraina.ru/20240531/1055423312.html

https://ukraina.ru/20240531/1055405063.html

https://ukraina.ru/20240529/1055366197.html

https://ukraina.ru/20240319/1053972834.html

германия

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

германия, россия, олаф шольц, украина, сво, интервью, меркель, борис джонсон, европа, европарламент, украина.ру, ес