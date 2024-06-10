Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках
18:06 10.06.2024 (обновлено: 18:07 10.06.2024)
Охрана представителей высшего политического и военного руководства Украины представляет собой "внушительный штат сотрудников специальных служб", которые дислоцируются в базах, рядом с жилыми домами хозяев. В одном из таких центров были подготовлены водолазы, ставшие соучастниками диверсии на "Северных потоках", следует из расследования UKR LEAKS
Центр расследований бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова (UKR LEAKS) утверждает, что близкое соседство первых лиц страны обосновано безопасностью. Это особо охраняемая территория, на которой дислоцируется, в том числе Центр специальных операций СБУ "Альфа".
"Именно бойцам этого центра доверено охранять руководство страны. (...) Подробно изучая структуру этого центра, помимо прочего, было обнаружено, что в его составе есть центр подготовки водолазов. Предполагаю, что именно здесь, на живописных берегах Днепра, проходил первоначальный отбор сотрудников СБУ и профессиональных дайверов, впоследствии ставших соучастниками диверсий на "Северных потоках", – сказано в телеграм-канале источника.
Бывший сотрудник украинской спеццслужбы пришел к таким выводам на основе тега "Голосеевский леспромхоз", которым были обозначены в записных книгах около 1,5 сотрудников СБУ.
Автор исследования полагает, что основоположником такого наименования стали агенты Службы безопасности, задействованные в охране правительственных дач, расположенных в селах Хотов, Козин, Конча-Заспа на территории Голосеевского национального парка Киевской области и в населенном пункте Пуща-Водица.
22 декабря 2023, 22:24США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш Всё для подрыва "Северного потока" было готово к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack