https://ukraina.ru/20240610/1055589508.html

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках - 10.06.2024 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках

Охрана представителей высшего политического и военного руководства Украины представляет собой "внушительный штат сотрудников специальных служб", которые дислоцируются в базах, рядом с жилыми домами хозяев. В одном из таких центров были подготовлены водолазы, ставшие соучастниками диверсии на "Северных потоках", следует из расследования UKR LEAKS

2024-06-10T18:06

2024-06-10T18:06

2024-06-10T18:07

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Центр расследований бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова (UKR LEAKS) утверждает, что близкое соседство первых лиц страны обосновано безопасностью. Это особо охраняемая территория, на которой дислоцируется, в том числе Центр специальных операций СБУ "Альфа". "Именно бойцам этого центра доверено охранять руководство страны. (...) Подробно изучая структуру этого центра, помимо прочего, было обнаружено, что в его составе есть центр подготовки водолазов. Предполагаю, что именно здесь, на живописных берегах Днепра, проходил первоначальный отбор сотрудников СБУ и профессиональных дайверов, впоследствии ставших соучастниками диверсий на "Северных потоках", – сказано в телеграм-канале источника. Бывший сотрудник украинской спеццслужбы пришел к таким выводам на основе тега "Голосеевский леспромхоз", которым были обозначены в записных книгах около 1,5 сотрудников СБУ. Автор исследования полагает, что основоположником такого наименования стали агенты Службы безопасности, задействованные в охране правительственных дач, расположенных в селах Хотов, Козин, Конча-Заспа на территории Голосеевского национального парка Киевской области и в населенном пункте Пуща-Водица.О том, зачем США взорвали "Северные потоки" читайте в комментарии телеведущего Дмитрия Киселева на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231222/1052347736.html

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новости, василий прозоров, сбу, северный поток, днепр, киевская область, украина, диверсия, диверсанты