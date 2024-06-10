https://ukraina.ru/20240610/1055580365.html

Киселев: Ответ Западу за ракеты для Украины может прилететь куда угодно

Киселев: Ответ Западу за ракеты для Украины может прилететь куда угодно - 10.06.2024 Украина.ру

Киселев: Ответ Западу за ракеты для Украины может прилететь куда угодно

Владимир Путин на ПМЭФ заявил о возможности поставок нашего дальнобойного оружия странам, недружественным по отношению к нашим противникам. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев разъяснил, кому и где могут угрожать такие действия России

2024-06-10T13:48

2024-06-10T13:48

2024-06-10T13:48

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

петербургский международный экономический форум (фонд)

ес

дмитрий киселев

эксклюзив

киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103111/00/1031110085_0:154:2937:1806_1920x0_80_0_0_e4a07a8f73fa55312531fc1fec1774ad.jpg.webp

Одно из самых резонансных заявлений Владимира Путина на ПМЭФ касалось поставок Украине ракет большей дальности и нашего ответа. Путин сообщил, что власти РФ думают на тему симметричного ответа на поставки оружия для нанесения ударов по российской территории."Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?", – заявил Владимир Путин.Журналист Павел Зарубин, автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин", считает, что это был даже не серьезный намек, а прямой сигнал президента по поводу того, что Россия не исключает для себя разных сценариев, если Запад будет использовать западное оружие для дальнобойных ударов по России."Услышат, на ваш взгляд, этот сигнал?" – задал вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову Павел Зарубин."Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент. Это заявление четкое, недвусмысленное. Легко считываемое всеми, и оно было считано. И, судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", – ответил Песков.Пресс-секретарь президента РФ сообщил также, что Россия не обязана намекать на те регионы, где это может произойти, но она не поступится своими интересами и с ее позицией придется считаться.Многие стали гадать, кому же Россия может поставить ракеты, о которых говорил президент, ведь свое оружие на Украину поставляют полсотни стран.В пятницу на пленарном заседании президент уточнил, что Россия пока таких поставок не осуществляет, но "оставляет за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории". Владимир Путин также заявил, что такие поставки в любом случае сопряжены с целым рядом обстоятельств.Телеведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев предлагает порассуждать логически, каких стран, в первую очередь, могло бы касаться предупреждение Путина.Лишь три государства – США, Великобритания и Франция – поставляют Украине ракеты с дальностью полёта в 300-500 километров, и при этом не возражают против того, чтобы этими ракетами били по территории России."Именно этой троице стоит ответить симметрично поставкой нашим друзьям ракет аналогичной дальности",— предполагает Дмитрий Киселев.Киселев считает, что "чувствительными объектами" для этих стран могут быть военные базы. Только американских военных баз за рубежом более 900 по данным из открытых источников. Там несут службу до 300 тысяч американских солдат, которые вдали от дома вполне могут стать для кого-то потенциальной целью."Как американские военные могут драпать, мы видели недавно в Афганистане", — говорит Киселев.Для того, чтобы понять, кто может создать угрозу для американских военных баз, Киселев предлагает посмотреть на страны, которые США называют недружественными. Список можно составить на основании введенных Вашингтоном санкций. Итак, своими врагами США считают в Евразии – Россию и Белоруссию, а на Ближнем Востоке – Сирию, Иран и Йемен. Кроме того, в Ираке, Ливии и Ливане есть много политических сил, настроенных против США, и в отношении них тоже введены американские санкции. В Азии таковыми являются Афганистан, Северная Корея и Мьянма, на этой неделе обещали санкции и Китаю. В Латинской Америке у Белого дома как кость в горле подсанкционные Куба, Венесуэла и Никарагуа. В Африке под санкциями ЦАР, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Мали, Сомали, Южный Судан, Зимбабве."Военные базы США кучно располагаются вокруг стран, которых в США считают недружественными. При этом Россия с "врагами" США в более чем хороших отношениях", — уточняет Киселев.Практически в каждой из "недружественных стран" США устраивали перевороты и гражданские войны, покушения на лидеров, спонсировали террористов и поставляли им оружие. И во многих этих странах конфликты еще тлеют.Так, на Ближнем Востоке по-прежнему полыхает палестино-израильский конфликт. Палестину в регионе поддерживают Иран, Йемен, Сирия, ливанское движение "Хезболла" — и со всеми у России неплохие отношения. Американские базы в регионе на каждом шагу. И как показывают регулярные обстрелы этих баз, защищены они не так уж и хорошо. Киселев не исключает, что эти страны не откажутся усилить свой оборонный потенциал российскими ракетами в противостоянии с США. Например, Сирия, где американские базы находятся абсолютно незаконно.В любой момент могут с новой силой вспыхнуть конфликты между Северной Кореей и Южной или Китаем и Тайванем. Южная Корея и Тайвань – союзники США.Венесуэла или Куба могут быть угрозой военным на американских базах в Карибском бассейне.Африканский континент еще с колониальных времен охвачен войнами и межнациональными конфликтами, и, по мнению Киселева, "американцам там точно не рады с их санкциями и нравоучениями о демократии".Об этом президент Зимбабве говорил на форуме в Петербурге. "Ситуация, в которой некоторые западные государства пытаются диктовать нам, с кем нужно дружить, – мы также никогда не будем согласны с этим в Зимбабве. В случае Зимбабве мы призываем к устранению незаконных санкций, упомянутых вами, которые сдерживают наше экономическое развитие и продвижение вперед. Это происходит на протяжении последних нескольких десятков лет. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что он потребовали возвращения ему его законной земли, чтобы воссоединились жители Зимбабве и их древние земли", - заявил он.Киселев считает, что как бы ни хотели американцы представить Россию изгоем, друзей у нас в мире гораздо больше, чем стран, что настроены враждебно.Существует официальный список недружественных нам стран, утвержденный правительством. Там всего 23 государства плюс 27 членов Евросоюза. Итого – 50. Когда у Сергея Лаврова спросили, есть ли список дружественных России стран, он ответил, что мы считаем дружественными все страны, которые не попали в список."Государств в мире – под две сотни. И поверьте, мало кому по вкусу американский "мир через силу". Тем более, что и Россия, и Китай, и все страны БРИКС уже строят новый миропорядок, основанный на взаимном уважении и равноправном партнерстве", — говорит Киселев.Если же говорить о врагах союзников США – Великобритании и Франции — то у каждой остались осколки богатого колониального прошлого. У них все еще есть военные базы за тысячи километров, на затерянных в океанах островах.Как показывает опыт, к примеру, Новой Каледонии, где недавно вспыхнули антифранцузские протесты, там мечтают окончательно избавиться от колонизаторов. О желании выйти из-под власти Великобритании все чаще заявляют на Виргинских островах. Власти островов Антигуа и Барбуда тоже заявляли о желании провести референдум и выйти из-под британской короны. Недовольны политикой Великобритании на Кайманах и Бермудах, а ведь там тоже английские военные базы. Фолклендские острова Аргентина считает своими."Так что американцам, французам и британцам ответочка за поставку дальнобойных ракет Украине может прилететь когда угодно и где угодно. Интрига есть", — резюмирует Киселев.Тем временем, на дружественную нам Кубу направляется отряд из четырех российских кораблей: фрегат "Горшков", АПЛ "Казань", нефтяной танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Они пробудут в порту Гаваны с 12 по 17 июня. Затем наша эскадра посетит Венесуэлу.Вместе с кубинцами и венесуэльцами российские моряки проведут военно-морские учения в Карибском бассейне. А после, по сообщениям СМИ, корабли могут задержаться в регионе – практически у берегов США – до конца лета. Киселев считает, что американцев это должно освежить.О том, для чего Россия проводит ядерные учения — в материале "Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров"

https://ukraina.ru/20240603/1055450607.html

https://ukraina.ru/20240527/1055307017.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, петербургский международный экономический форум (фонд), ес, дмитрий киселев, эксклюзив, киселев, хезболла