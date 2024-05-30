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Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров

Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров - 30.05.2024 Украина.ру

Россия попытается вразумить Запад при помощи ядерного оружия — Лавров

Москва рассчитывает, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает 30 мая РИА Новости

2024-05-30T07:38

2024-05-30T07:38

2024-05-30T07:40

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Министр посетовал, что Запад демонстрирует незаинтересованность в завершении конфликта на Украине, продолжая накачку киевского режима все более разрушительными видами вооружений, об этом говорят и планируемые поставки боевых самолетов F-16.Он также подчеркнул, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.На прошлой неделе в Южном военном округе началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Еще в начале месяца Минобороны России сообщало о подготовке к проведению учений по поручению президента Владимира Путина. Российский лидер уточнял, что они будут проводиться в три этапа, на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к РФ. Как подчеркнул на днях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, российские учения с нестратегическим ядерным оружием стали последствием "фантазий" ЕС о применении ядерного оружия. По его словам, в последние недели в Европе усилились разговоры о применении ядерного оружия, хотя "нескольких атомных бомб достаточно, чтобы уничтожить весь мир".

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новости, россия, запад, москва, сергей лавров, владимир путин, петер сийярто, генштаб, вмф, f-16, ес