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Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании

Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании - 10.06.2024 Украина.ру

Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании

Чиновники из Министерства внутренних дел Великобритании потребовали от гражданки Украины покинуть страну. Историю Анастасии Древинницкой рассказали журналисты The Guardian

2024-06-10T11:46

2024-06-10T11:46

2024-06-10T11:46

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20-летняя Анастасия Древиницкая приехала в Великобританию в декабре 2023 года из западного региона Украины. Родители Анастасии на тот момент уже прибыли в Британию после того, как нашли спонсоров в рамках программы "Дома для Украины".Молодая украинка планировала найти спонсора по той же программе и приехать к своим родителям. Украинец предложил ей оформить документы для подачи заявления на выезд в Великобританию за деньги. Но когда она приехала, то обнаружила, что документы, которые дал ей мужчина, были неверными и что ее обманули, говорится в материале The Guardian.МВД Великобритании позволило Анастасии остаться в стране на шесть месяцев, до 19 июня. Она получила письмо от британского ведомства с просьбой вернуться на Украину."Я так боюсь, что меня вернут на Украину, куда в любой момент могут прилететь ракеты. Мои родители переживали за меня, пока я была на Украине, каждый раз, когда звучала воздушная тревога, они хотели, чтобы я заходила в бомбоубежище", - рассказала она британским журналистам.Британское ведомстве в письме объяснило, что заявление было отклонено, так как Древиницкая не соответствует требованиям программы "Дома для Украины". Проблема заключается в том, что она не подала заявление на разрешение на въезд до прибытия в Великобританию. Решение МВД не предусматривает права на апелляцию.Анастасию также предупредили о последствиях, которые влечет незаконное пребывания в Великобритании: штраф, тюремное заключение, выдворение и запрет на возвращение.Девушка подчеркнула, что не знала, что её документы оформлены неправильно, и теперь переживает, что ей придется выехать на Украину.Ранее журналисты британского издания The Independent сообщили, что власти Великобритании изменили правила спонсорства для украинских беженцев, теперь они не смогут привезти в страну своих детей.Подробнее об этом в материале "Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей на нашем сайте.

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