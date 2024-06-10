https://ukraina.ru/20240610/1055575423.html
Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании
Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании - 10.06.2024 Украина.ру
Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании
Чиновники из Министерства внутренних дел Великобритании потребовали от гражданки Украины покинуть страну. Историю Анастасии Древинницкой рассказали журналисты The Guardian
2024-06-10T11:46
2024-06-10T11:46
2024-06-10T11:46
новости
украина
великобритания
британия
the guardian
мвд
беженцы
украинские беженцы
мигранты
украинские эмигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb119ea51295cbf7c00a2385035d3361.jpg.webp
20-летняя Анастасия Древиницкая приехала в Великобританию в декабре 2023 года из западного региона Украины. Родители Анастасии на тот момент уже прибыли в Британию после того, как нашли спонсоров в рамках программы "Дома для Украины".Молодая украинка планировала найти спонсора по той же программе и приехать к своим родителям. Украинец предложил ей оформить документы для подачи заявления на выезд в Великобританию за деньги. Но когда она приехала, то обнаружила, что документы, которые дал ей мужчина, были неверными и что ее обманули, говорится в материале The Guardian.МВД Великобритании позволило Анастасии остаться в стране на шесть месяцев, до 19 июня. Она получила письмо от британского ведомства с просьбой вернуться на Украину."Я так боюсь, что меня вернут на Украину, куда в любой момент могут прилететь ракеты. Мои родители переживали за меня, пока я была на Украине, каждый раз, когда звучала воздушная тревога, они хотели, чтобы я заходила в бомбоубежище", - рассказала она британским журналистам.Британское ведомстве в письме объяснило, что заявление было отклонено, так как Древиницкая не соответствует требованиям программы "Дома для Украины". Проблема заключается в том, что она не подала заявление на разрешение на въезд до прибытия в Великобританию. Решение МВД не предусматривает права на апелляцию.Анастасию также предупредили о последствиях, которые влечет незаконное пребывания в Великобритании: штраф, тюремное заключение, выдворение и запрет на возвращение.Девушка подчеркнула, что не знала, что её документы оформлены неправильно, и теперь переживает, что ей придется выехать на Украину.Ранее журналисты британского издания The Independent сообщили, что власти Великобритании изменили правила спонсорства для украинских беженцев, теперь они не смогут привезти в страну своих детей.Подробнее об этом в материале "Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей на нашем сайте.
украина
великобритания
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6c5fd33f26d9fef794dde4f519eaa1c8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, британия, the guardian, мвд, беженцы, украинские беженцы, мигранты, украинские эмигранты
Новости, Украина, Великобритания, Британия, The Guardian, МВД, беженцы, украинские беженцы, мигранты, украинские эмигранты
Штраф, тюрьма и выдворение: украинку выгнали из Великобритании
Чиновники из Министерства внутренних дел Великобритании потребовали от гражданки Украины покинуть страну. Историю Анастасии Древинницкой рассказали журналисты The Guardian
20-летняя Анастасия Древиницкая приехала в Великобританию в декабре 2023 года из западного региона Украины. Родители Анастасии на тот момент уже прибыли в Британию после того, как нашли спонсоров в рамках программы "Дома для Украины".
Молодая украинка планировала найти спонсора по той же программе и приехать к своим родителям. Украинец предложил ей оформить документы для подачи заявления на выезд в Великобританию за деньги. Но когда она приехала, то обнаружила, что документы, которые дал ей мужчина, были неверными и что ее обманули, говорится в материале The Guardian.
МВД Великобритании позволило Анастасии остаться в стране на шесть месяцев, до 19 июня. Она получила письмо от британского ведомства с просьбой вернуться на Украину.
"Я так боюсь, что меня вернут на Украину, куда в любой момент могут прилететь ракеты. Мои родители переживали за меня, пока я была на Украине, каждый раз, когда звучала воздушная тревога, они хотели, чтобы я заходила в бомбоубежище", - рассказала она британским журналистам.
Британское ведомстве в письме объяснило, что заявление было отклонено, так как Древиницкая не соответствует требованиям программы "Дома для Украины". Проблема заключается в том, что она не подала заявление на разрешение на въезд до прибытия в Великобританию. Решение МВД не предусматривает права на апелляцию.
Анастасию также предупредили о последствиях, которые влечет незаконное пребывания в Великобритании: штраф, тюремное заключение, выдворение и запрет на возвращение.
Девушка подчеркнула, что не знала, что её документы оформлены неправильно, и теперь переживает, что ей придется выехать на Украину.
Ранее журналисты британского издания The Independent сообщили
, что власти Великобритании изменили правила спонсорства для украинских беженцев, теперь они не смогут привезти в страну своих детей.