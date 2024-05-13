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"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей

"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей - 13.05.2024 Украина.ру

"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детей

Власти Великобритании изменили правила спонсорства для украинских беженцев, теперь они не смогут привезти в страну своих детей. Об этом сообщили журналисты британского издания The Independent

2024-05-13T12:46

2024-05-13T12:46

2024-05-13T12:46

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Журналисты рассказали о паре украинцев – Александре и Ярославе – которые в апреле 2022 года получили убежище в Великобритании по программе "Дома для Украины". В Киеве они оставили свою новорожденную дочь Анну на бабушку и дедушку. Мигранты - в СМИ их называют беженцами несмотря на то, что они оставили в опасности маленького ребенка - планировали обосноваться в Великобритании, решить вопросы с жильем и работой, а после перевезти дочь к себе.Сотрудники Министерства внутренних дел Великобритании отказали паре во ввозе ребенка. Отмечается, что правила для украинцев ужесточили в феврале "в одночасье".Она добавила, что не знает, как быть и как на это реагировать. "Если я не смогу привезти Анну, мы будем вынуждены бросить все и поехать куда-нибудь еще", пояснила она.Министерство внутренних дел Великобритании настаивает на том, что новые правила не препятствуют детям воссоединяться со своими родителями. При этом благотворительные организации предупреждают, что изменения привели к "непредвиденным последствиям" и могут разлучить сотни или тысячи украинцев со своими близкими.Ранее украинские беженцы могли спонсировать членов семьи. Под этим подразумевалось, что трудоустроенные мужчины и женщины спустя какое-то время могли перевезти к себе родственников. Теперь это могут сделать только граждане Великобритании или те, у кого есть разрешение на постоянное проживание.В МВД Великобритании отказали двухлетней Анне на участие в программе по защите украинских беженцев, так как "её спонсор не соответствует требованиям".Сотрудники организации по работе с украинскими беженцами отмечают рост схожих ситуаций, когда несовершеннолетним отказывают в воссоединении с родителями. "Я не одинока – я точно знаю, у меня здесь есть друзья, оказавшиеся в подобной ситуации. Никто этого не ожидал", - добавила Александра.В январе журналисты "Страна.ua" рассказали историю другой беженки с Украины. У Виктории Щелко социальные службы с полицией Лондона забрали 10-летнюю дочь Злату.Поводом стал отказ беженки от предоставленного местными властями временного жилья. Ей предложили поселиться в хостеле в районе Хаммерсмит, который, по словам Щелко, кишел вшами, подкожными клещами и клопами.

https://ukraina.ru/20240110/1052616675.html

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