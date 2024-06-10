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ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей

ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей - 10.06.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей

Губернатор Белгородской области сообщил об атаке на Шебекино со стороны Украины. Об этом он написал 10 июня в своем телеграм-канале

2024-06-10T09:56

2024-06-10T09:56

2024-06-10T09:56

новости

белгородская область

вячеслав гладков

шебекино

украина

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

всу

обстрелы

атака

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино."По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.В результате атаки ВСУ повреждения получила линия электропередачи. Гладков сообщил, что электроснабжение частично отключено в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные регионы Российской Федерации.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке ВСУ на регион. Украинская армия задействовала дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер.По предварительной информации, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.

белгородская область

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