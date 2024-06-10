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ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей
ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей - 10.06.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей
Губернатор Белгородской области сообщил об атаке на Шебекино со стороны Украины. Об этом он написал 10 июня в своем телеграм-канале
2024-06-10T09:56
2024-06-10T09:56
2024-06-10T09:56
новости
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
атака
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино."По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.В результате атаки ВСУ повреждения получила линия электропередачи. Гладков сообщил, что электроснабжение частично отключено в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные регионы Российской Федерации.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке ВСУ на регион. Украинская армия задействовала дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер.По предварительной информации, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.
белгородская область
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, обстрелы, атака, россия, раненые
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, атака, Россия, раненые
ВСУ обстреляли Шебекино, ранено трое мирных жителей
Губернатор Белгородской области сообщил об атаке на Шебекино со стороны Украины. Об этом он написал 10 июня в своем телеграм-канале
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино.
"По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу", - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки ВСУ повреждения получила линия электропередачи. Гладков сообщил, что электроснабжение частично отключено в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные регионы Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил
об атаке ВСУ на регион. Украинская армия задействовала дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер.
По предварительной информации, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.