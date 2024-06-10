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ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора
ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора - 10.06.2024 Украина.ру
ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора
Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
2024-06-10T09:32
2024-06-10T09:32
2024-06-10T09:32
новости
курская область
вооруженные силы украины
россия
всу
алексей смирнов (губернатор)
дроны
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В ночь на 10 июня ВСУ попытались атаковать Курскую область."Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер", — написал Смирнов.По предварительной информации главы региона, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.В результате украинской атаки никто не пострадал.Смирнов также сообщил, что российским военнослужащим удалось обезвредить 8 украинских дронов. Это было сделано при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, вооруженные силы украины, россия, всу, алексей смирнов (губернатор), дроны
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, ВСУ, Алексей Смирнов (губернатор), дроны
ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора
Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
В ночь на 10 июня ВСУ попытались атаковать Курскую область.
"Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер", — написал
Смирнов.
По предварительной информации главы региона, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.
В результате украинской атаки никто не пострадал.
Смирнов также сообщил, что российским военнослужащим удалось обезвредить 8 украинских дронов. Это было сделано при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.