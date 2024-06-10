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ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора

ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора - 10.06.2024 Украина.ру

ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора

Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале

2024-06-10T09:32

2024-06-10T09:32

2024-06-10T09:32

новости

курская область

вооруженные силы украины

россия

всу

алексей смирнов (губернатор)

дроны

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В ночь на 10 июня ВСУ попытались атаковать Курскую область."Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер", — написал Смирнов.По предварительной информации главы региона, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.В результате украинской атаки никто не пострадал.Смирнов также сообщил, что российским военнослужащим удалось обезвредить 8 украинских дронов. Это было сделано при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, вооруженные силы украины, россия, всу, алексей смирнов (губернатор), дроны