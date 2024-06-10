ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора - 10.06.2024 Украина.ру
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ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора
ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора - 10.06.2024 Украина.ру
ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора
Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
2024-06-10T09:32
2024-06-10T09:32
новости
курская область
вооруженные силы украины
россия
всу
алексей смирнов (губернатор)
дроны
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В ночь на 10 июня ВСУ попытались атаковать Курскую область."Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер", — написал Смирнов.По предварительной информации главы региона, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.В результате украинской атаки никто не пострадал.Смирнов также сообщил, что российским военнослужащим удалось обезвредить 8 украинских дронов. Это было сделано при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
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новости, курская область, вооруженные силы украины, россия, всу, алексей смирнов (губернатор), дроны
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, ВСУ, Алексей Смирнов (губернатор), дроны

ВСУ повредили административные здания в Курской области - врио губернатора

09:32 10.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
В ночь на 10 июня ВСУ попытались атаковать Курскую область.
"Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер", — написал Смирнов.
По предварительной информации главы региона, повреждения получили два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево.
В результате украинской атаки никто не пострадал.
Смирнов также сообщил, что российским военнослужащим удалось обезвредить 8 украинских дронов. Это было сделано при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
 
НовостиКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВСУАлексей Смирнов (губернатор)дроны
 
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