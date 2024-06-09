https://ukraina.ru/20240609/1055550096.html

Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград

Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград - 09.06.2024 Украина.ру

Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград

Литва не может единолично принимать решение об остановке транзита грузов в Калининград, но даже если это и произойдет, то это выйдет Вильнюсу боком. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T06:59

2024-06-09T06:59

2024-06-09T06:59

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Литва несколько лет подряд снижает квоту для провоза через свою территорию грузов и товаров, которые направляются в Калининградскую область. По мнению Носовича, власти этой страны вряд ли решаться полностью остановить транзит."Литва никогда не возьмет на себя ответственность за такой геополитический шаг. Если Вильнюс пойдет на это по своей инициативе, не заручившись публичной поддержкой Брюсселя и Вашингтона, он себя очень жестко подставит. Потому что и в Брюсселе, и в Вашингтоне могут отречься от Литвы и сказать: "Мы такие действия не поощряем и не предлагаем. Пусть Литва сама вылезает из конфликта с Москвой как хочет", - рассказал эксперт.Это будет не тот случай, когда можно будет говорить о 5-й статье устава НАТО. Потому что не Россия совершит акт агрессии против члена Альянса, а наоборот, отметил собеседник издания. В настоящий момент, подчеркнул Носович, никаких особых проблем с транзитом в Калининград через Литву не наблюдается, определенные трудности возникают, но они носят стандартный характер. О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, калининград, александр носович, литва, транзит, россия