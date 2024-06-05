Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны - 05.06.2024 Украина.ру
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Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны - 05.06.2024 Украина.ру
Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
Калининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей
2024-06-05T17:55
2024-06-05T17:55
интервью
россия
калининградская область
блокада
литва
нато
эстония
финляндия
балтийское море
евросоюз
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И если Россия хочет, чтобы Калининградская область не просто оставалась в ее составе, а развивалась и росла, нам придется решать проблему с сухопутным транзитом, который пока максимально ограничен из-за действий Евросоюза и Литвы, считает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее издание РБК выпустило подробный аналитический материал об экономической ситуации в Калининградской области, суть которого состояла в следующем: морские поставки грузов в регион могут прекратиться или существенно вырасти в цене, заложенных в федеральный бюджет субсидий не хватает, а механизм их распределения не позволяет освоить даже то, что выделено. На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль считает вопрос доставки грузов в Калининград морским путем абсолютным приоритетом. По его словам, ни о каких затруднениях в снабжении региона не может идти и речи- Александр, насколько подобные разговоры о Калининграде, которые ведутся на федеральном уровне, соответствуют реалиям на местах?- Никаких серьезных проблем с доставкой товаров в Калининградскую область нет.Определенные трудности возникают, но они носят стандартный характер. Они бывали даже тогда, когда у нас был полноценный сухопутный транзит через Литву, когда не было санкций в нынешнем объеме и когда был полноценный импорт из стран Евросоюза.Периодически возникают проблемы у грузоотправителей и грузополучателей юридических лиц (бизнеса) из-за нехватки мест на паромах. Но пока эти проблемы не отражаются на повседневной жизни области, и на бытовом уровне они незаметны.- Ведутся ли в Литве на неофициальном уровне разговоры о том, что надо бы как-то усилить блокаду Калининградской области?- Не ведутся. Литва всячески подчеркивает, что вопрос с транзитом в Калининградскую область – это вопрос Евросоюза. "От самого Вильнюса ничего не зависит, мы лишь выполняем нормы и правила, которые прописаны в документах Еврокомиссии. В том числе тех, которые касаются санкций".- Получается, что если решение о блокаде будет принято, то его будет принимать весь Евросоюз, а не одна Литва?- Конечно. Литва никогда не возьмет на себя ответственность за такой геополитический шаг.Если Вильнюс пойдет на это по своей инициативе, не заручившись публичной поддержкой Брюсселя и Вашингтона, он себя очень жестко подставит. Потому что и в Брюсселе, и в Вашингтоне могут отречься от Литвы и сказать: "Мы такие действия не поощряем и не предлагаем. Пусть Литва сама вылезает из конфликта с Москвой как хочет".Это будет не тот случай, когда можно будет говорить о 5-й статье устава НАТО. Потому что не Россия совершит акт агрессии против члена Альянса, а наоборот.- Мой вопрос покажется вам странным, но я все же его задам. Если блокада начнется, как мы поймем, что она началась? Сможем ли мы это доказать?- Если блокада начнется, мы не сможем этого не понять. Если вас начинают душить, вы же чувствуете, что у вас воздуха в горле не хватает.- Я имею в виду сценарий, при котором Литва не будет говорить: "Мы вводим блокаду", а просто не будет впускать грузы, объясняя это сбоем в работе компьютеров или еще какими-то техническими трудностями.- Это возможно. "Неполадками в программном обеспечении" и "перекурами у таможенников" Литва занималась еще задолго до санкционных войн, Крыма и Донбасса, а после 2014 года это приняло системный характер. Но в случае полноценной блокады сама по себе Литва не будет играть ключевую роль.Ключевой вопрос безопасности Калининградской области – это вопрос проходимости Финского залива и открытости неба над Балтийским морем для российских самолетов.Дело в том, что в основном снабжение региона осуществляется за счет морской и воздушной логистики. Транзит через Литву по железной и автомобильной дороге уже давно на обочине. Поэтому ключевую роль во всех разговорах о Калининграде играет не Литва, а Эстония, которая регулярно выступает с заявлениями о том, что она вместе с Финляндией может заблокировать России выход из Финского залива. Если это произойдет, Санкт-Петербург будет лишен выхода к Балтийскому морю, а водная связь Калининграда с остальной Россией будет прервана.- Эстонии и Финляндии выгодно самостоятельно пойти на такие провокации?- Стратегически им это будет невыгодно, потому что ответ России на такую провокацию может быть только военным. По всем стандартам международного права (в том числе прописанных в документах ООН), это – казус белли (законный повод для объявления войны).Даже если Таллин добьется своей сверхзадачи – спровоцирует войну России и НАТО, территория Эстонии во время этой войны будет разрушена первой. Кто бы ни одержал победу в этой войне, в Эстонии не останется людей, которые могли бы порадоваться, что НАТО победило, а Россия проиграла.А тактически им такая провокация была бы выгодна, потому что они тем самым привлекают к себе внимание.- Опасаются ли в Калининградской области такого сценария? Понятно, что Россия ответит на попытки блокады военным путем, но ведь это не произойдет быстро.- Опасаются. Но я не скажу, что в регионе царят панические настроения. Чтобы узнать менталитет калининградцев, вам надо пожить там какое-то время. Тогда вы поймете, чем обусловлено спокойствие, которое в целом преобладает в области.Дело в том, что Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома. Все эти 30 лет с момента распада СССР мы живем в состоянии хронического геополитического шока.В 1991 году Калининградская область оказалась отрезана от России границами новых государств. Некоторое время в 1990-е годы у нас даже не было прямых полетов на территорию РФ через Литву. Как и сейчас, Литва не открывала свое небо. Мы летали в облет через Балтийское море. Потом была ситуация со вступлением Польши в НАТО. Потом Литва вступила в НАТО и Евросоюз с последующим присоединением к Шенгенской зоне и ситуацией, когда калининградцы были вынуждены оформлять визы, чтобы попасть из России в Россию. Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области.Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой.Повторюсь, все живут в этом фоновом стрессе, но как-то к нему адаптировались.- В регионе был ропот по поводу того, что "Москва начала СВО, а мы из-за этого лишились удобных бытовых связей с Польшей и Прибалтикой"?- Такого точно не было.Более того, вся эта тема была исчерпана еще в 2014 году, когда был проведен социологический опрос, в соответствии с которым 87% жителей Калининградской области поддержали возвращение Крыма в состав России. Это стало шоком. Но не для Москвы и не для Калининграда, а как раз для Польши и Литвы.До этого у Варшавы и Вильнюса несколько лет была наивная вера в то, что Калининград является самой проевропейской и антимосковской частью России, где им удастся раскачать сепаратистские настроения. Но оказалось, что калининградцы ничем не отличаются от всех остальных россиян. И то, что они могут безвизово ездить в Польшу и катаются по Европе чаще жителей остальной России, никак не повлияло на их политические взгляды.Поэтому тогда по инициативе Брюсселя началось сворачивание программ приграничного сотрудничества Калининградской области с соседними странами Евросоюза. Польша свернула безвизовый режим, а ЕС стал сворачивать проект приграничных еврорегионов.Так что миф о калининградском сепаратизме был забыт еще десять лет назад.- Можно ли сделать так, чтобы Калининградская область в условиях СВО и неснятых санкций могла не выживать, а полноценно развиваться?- Для этого Калининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей. И если Россия хочет, чтобы Калининградская область не просто оставалась в ее составе, а развивалась и росла, нам придется решать проблему с сухопутным транзитом, который пока максимально ограничен из-за действий Евросоюза и Литвы.
https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html
https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html
https://ukraina.ru/20240603/1055413138.html
россия
калининградская область
литва
эстония
финляндия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, калининградская область, блокада, литва, нато, эстония, финляндия, балтийское море, евросоюз, экономика
Интервью, Россия, Калининградская область, блокада, Литва, НАТО, Эстония, Финляндия, Балтийское море, Евросоюз, экономика

Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны

17:55 05.06.2024
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАлександр Носович интервью
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Калининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей
И если Россия хочет, чтобы Калининградская область не просто оставалась в ее составе, а развивалась и росла, нам придется решать проблему с сухопутным транзитом, который пока максимально ограничен из-за действий Евросоюза и Литвы, считает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее издание РБК выпустило подробный аналитический материал об экономической ситуации в Калининградской области, суть которого состояла в следующем: морские поставки грузов в регион могут прекратиться или существенно вырасти в цене, заложенных в федеральный бюджет субсидий не хватает, а механизм их распределения не позволяет освоить даже то, что выделено. На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль считает вопрос доставки грузов в Калининград морским путем абсолютным приоритетом. По его словам, ни о каких затруднениях в снабжении региона не может идти и речи
- Александр, насколько подобные разговоры о Калининграде, которые ведутся на федеральном уровне, соответствуют реалиям на местах?
- Никаких серьезных проблем с доставкой товаров в Калининградскую область нет.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля 2023, 13:29
Александр Носович: кто онГлавный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
Определенные трудности возникают, но они носят стандартный характер. Они бывали даже тогда, когда у нас был полноценный сухопутный транзит через Литву, когда не было санкций в нынешнем объеме и когда был полноценный импорт из стран Евросоюза.
Периодически возникают проблемы у грузоотправителей и грузополучателей юридических лиц (бизнеса) из-за нехватки мест на паромах. Но пока эти проблемы не отражаются на повседневной жизни области, и на бытовом уровне они незаметны.
- Ведутся ли в Литве на неофициальном уровне разговоры о том, что надо бы как-то усилить блокаду Калининградской области?
- Не ведутся. Литва всячески подчеркивает, что вопрос с транзитом в Калининградскую область – это вопрос Евросоюза. "От самого Вильнюса ничего не зависит, мы лишь выполняем нормы и правила, которые прописаны в документах Еврокомиссии. В том числе тех, которые касаются санкций".
- Получается, что если решение о блокаде будет принято, то его будет принимать весь Евросоюз, а не одна Литва?
- Конечно. Литва никогда не возьмет на себя ответственность за такой геополитический шаг.
Если Вильнюс пойдет на это по своей инициативе, не заручившись публичной поддержкой Брюсселя и Вашингтона, он себя очень жестко подставит. Потому что и в Брюсселе, и в Вашингтоне могут отречься от Литвы и сказать: "Мы такие действия не поощряем и не предлагаем. Пусть Литва сама вылезает из конфликта с Москвой как хочет".
Это будет не тот случай, когда можно будет говорить о 5-й статье устава НАТО. Потому что не Россия совершит акт агрессии против члена Альянса, а наоборот.
- Мой вопрос покажется вам странным, но я все же его задам. Если блокада начнется, как мы поймем, что она началась? Сможем ли мы это доказать?
- Если блокада начнется, мы не сможем этого не понять. Если вас начинают душить, вы же чувствуете, что у вас воздуха в горле не хватает.
- Я имею в виду сценарий, при котором Литва не будет говорить: "Мы вводим блокаду", а просто не будет впускать грузы, объясняя это сбоем в работе компьютеров или еще какими-то техническими трудностями.
- Это возможно. "Неполадками в программном обеспечении" и "перекурами у таможенников" Литва занималась еще задолго до санкционных войн, Крыма и Донбасса, а после 2014 года это приняло системный характер. Но в случае полноценной блокады сама по себе Литва не будет играть ключевую роль.
Ключевой вопрос безопасности Калининградской области – это вопрос проходимости Финского залива и открытости неба над Балтийским морем для российских самолетов.
Дело в том, что в основном снабжение региона осуществляется за счет морской и воздушной логистики. Транзит через Литву по железной и автомобильной дороге уже давно на обочине. Поэтому ключевую роль во всех разговорах о Калининграде играет не Литва, а Эстония, которая регулярно выступает с заявлениями о том, что она вместе с Финляндией может заблокировать России выход из Финского залива. Если это произойдет, Санкт-Петербург будет лишен выхода к Балтийскому морю, а водная связь Калининграда с остальной Россией будет прервана.
- Эстонии и Финляндии выгодно самостоятельно пойти на такие провокации?
- Стратегически им это будет невыгодно, потому что ответ России на такую провокацию может быть только военным. По всем стандартам международного права (в том числе прописанных в документах ООН), это – казус белли (законный повод для объявления войны).
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
05:52
Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до краяЭскалация с Западом дойдет ровно до того предела, когда наше военно-политическое руководство не посчитает эти угрозы экзистенциальными, фундаментально угрожающими целостности, независимости и безопасности России
Даже если Таллин добьется своей сверхзадачи – спровоцирует войну России и НАТО, территория Эстонии во время этой войны будет разрушена первой. Кто бы ни одержал победу в этой войне, в Эстонии не останется людей, которые могли бы порадоваться, что НАТО победило, а Россия проиграла.
А тактически им такая провокация была бы выгодна, потому что они тем самым привлекают к себе внимание.
- Опасаются ли в Калининградской области такого сценария? Понятно, что Россия ответит на попытки блокады военным путем, но ведь это не произойдет быстро.
- Опасаются. Но я не скажу, что в регионе царят панические настроения. Чтобы узнать менталитет калининградцев, вам надо пожить там какое-то время. Тогда вы поймете, чем обусловлено спокойствие, которое в целом преобладает в области.
Дело в том, что Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома. Все эти 30 лет с момента распада СССР мы живем в состоянии хронического геополитического шока.
В 1991 году Калининградская область оказалась отрезана от России границами новых государств. Некоторое время в 1990-е годы у нас даже не было прямых полетов на территорию РФ через Литву. Как и сейчас, Литва не открывала свое небо. Мы летали в облет через Балтийское море. Потом была ситуация со вступлением Польши в НАТО. Потом Литва вступила в НАТО и Евросоюз с последующим присоединением к Шенгенской зоне и ситуацией, когда калининградцы были вынуждены оформлять визы, чтобы попасть из России в Россию. Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области.
Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой.
Повторюсь, все живут в этом фоновом стрессе, но как-то к нему адаптировались.
- В регионе был ропот по поводу того, что "Москва начала СВО, а мы из-за этого лишились удобных бытовых связей с Польшей и Прибалтикой"?
- Такого точно не было.
Более того, вся эта тема была исчерпана еще в 2014 году, когда был проведен социологический опрос, в соответствии с которым 87% жителей Калининградской области поддержали возвращение Крыма в состав России. Это стало шоком. Но не для Москвы и не для Калининграда, а как раз для Польши и Литвы.
До этого у Варшавы и Вильнюса несколько лет была наивная вера в то, что Калининград является самой проевропейской и антимосковской частью России, где им удастся раскачать сепаратистские настроения. Но оказалось, что калининградцы ничем не отличаются от всех остальных россиян. И то, что они могут безвизово ездить в Польшу и катаются по Европе чаще жителей остальной России, никак не повлияло на их политические взгляды.
Поэтому тогда по инициативе Брюсселя началось сворачивание программ приграничного сотрудничества Калининградской области с соседними странами Евросоюза. Польша свернула безвизовый режим, а ЕС стал сворачивать проект приграничных еврорегионов.
Дмитрий Дробницкий интервью
3 июня, 05:40
Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дняСоединенные Штаты как федеральный центр перестанут управлять ситуацией на территории этого государства. Но любопытно, что оно сохранит некие рычаги давления на внешнем контуре
Так что миф о калининградском сепаратизме был забыт еще десять лет назад.
- Можно ли сделать так, чтобы Калининградская область в условиях СВО и неснятых санкций могла не выживать, а полноценно развиваться?
- Для этого Калининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей. И если Россия хочет, чтобы Калининградская область не просто оставалась в ее составе, а развивалась и росла, нам придется решать проблему с сухопутным транзитом, который пока максимально ограничен из-за действий Евросоюза и Литвы.
 
ИнтервьюРоссияКалининградская областьблокадаЛитваНАТОЭстонияФинляндияБалтийское мореЕвросоюзэкономика
 
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