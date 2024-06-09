Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет - 09.06.2024 Украина.ру
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Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет
Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет - 09.06.2024 Украина.ру
Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет
За счет переброшенных резервов ВСУ пытаются контратаковать российскую Армию под Харьковом. Враг пытается добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. И Киеву кровь из носа нужно сделать это до саммита Швейцарии, чтобы объявить, что "американцы поставили нам вооружение, мы чего-то добились"
2024-06-09T06:30
2024-06-09T06:30
новости
вооруженные силы украины
борис рожин
украина.ру
харьков
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин."Но враг понимает, что он скоро столкнется с более серьезной проблемой. Пока их бригады воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным направлением, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар). Наши войска там продвигаются. Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению Донецкой Народной Республики", - сказал Рожин.Он уточнил, что в Киеве понимают намерение российского командования, поэтому ВСУ пытаются работать путем массированных атак. Таким образом они хотят быстро добиться хоть какого-то успеха под Волчанском, и вернуть оттуда свои силы на те направления, откуда их перебросили.Во второй половине мая советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что на фоне активного харьковского наступления ВС РФ украинские войска под давлением "большого брата" из Вашингтона будут готовить контрнаступление на этом участке фронта.Правда, оговорился Кимаковский, переброшенные под Харьков украинские силы оказались настолько "потрепанными", что их уже нельзя назвать мотострелковыми, это уже, скорее, пехотные бригады.Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйтиПосле начала российского продвижения на Харьковском направлении украинское командование начало спешно перебрасывать туда не только живую силу, но и тяжелую технику, включая немецкие танки Leopard и шведские боевые машины CV 90.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов тогда отметил, что враг еще предпримет не одну попытку выправить свое положение, поэтому "рассчитывать на легкую прогулку не стоит".При этом большинство экспертов сошлось на том, что российским войскам выгодно стягивание сил противника на Харьковское направление, так как оголяет другие участки линии боевого соприкосновения. Например, в районе города Сумы.Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, вооруженные силы украины, борис рожин, украина.ру, харьков
Новости, Вооруженные силы Украины, Борис Рожин, Украина.ру, Харьков

Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет

06:30 09.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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За счет переброшенных резервов ВСУ пытаются контратаковать российскую Армию под Харьковом. Враг пытается добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. И Киеву кровь из носа нужно сделать это до саммита Швейцарии, чтобы объявить, что "американцы поставили нам вооружение, мы чего-то добились"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Но враг понимает, что он скоро столкнется с более серьезной проблемой. Пока их бригады воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным направлением, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар). Наши войска там продвигаются. Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению Донецкой Народной Республики", - сказал Рожин.
Он уточнил, что в Киеве понимают намерение российского командования, поэтому ВСУ пытаются работать путем массированных атак. Таким образом они хотят быстро добиться хоть какого-то успеха под Волчанском, и вернуть оттуда свои силы на те направления, откуда их перебросили.

"Наша задача – не дать им этого сделать", - резюмировал Рожин в интервью ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами.

Во второй половине мая советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что на фоне активного харьковского наступления ВС РФ украинские войска под давлением "большого брата" из Вашингтона будут готовить контрнаступление на этом участке фронта.

Правда, оговорился Кимаковский, переброшенные под Харьков украинские силы оказались настолько "потрепанными", что их уже нельзя назвать мотострелковыми, это уже, скорее, пехотные бригады.
Кимаковский: ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом. Что из этого может выйти
После начала российского продвижения на Харьковском направлении украинское командование начало спешно перебрасывать туда не только живую силу, но и тяжелую технику, включая немецкие танки Leopard и шведские боевые машины CV 90.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов тогда отметил, что враг еще предпримет не одну попытку выправить свое положение, поэтому "рассчитывать на легкую прогулку не стоит".
При этом большинство экспертов сошлось на том, что российским войскам выгодно стягивание сил противника на Харьковское направление, так как оголяет другие участки линии боевого соприкосновения. Например, в районе города Сумы.
Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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