https://ukraina.ru/20240608/1055553541.html

"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО

"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО - 08.06.2024 Украина.ру

"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО

Некоторые российские чиновники своей ретивостью наносят вред воюющей армии. Чтобы таких случаев не было, нужна группа быстрого реагирования. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов

2024-06-08T08:08

2024-06-08T08:08

2024-06-08T08:08

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Эксперт привел в пример ситуацию со школой операторов дронов, которую в Санкт-Петербурге открыл на свои деньги блогер Александр Картавых. В ней обучались действующие военнослужащие, которые затем применяли свои навыки на фронте. Со слов Поликарпова, в какой-то момент этой школой заинтересовались местные чиновники, однако вместо помощи они стали вставлять палки в колеса и заявлять, что готовить таких специалистов может только Минобороны. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства из Москвы, утверждает собеседник издания. По его мнению, таких чиновников нельзя назвать предателями, однако их корпоративные механизмы и интересы вступают в противоречие с интересами страны. Такого "идиотизма" на местах хватает добавил он, это вызвано шкурными и корпоративными интересами чиновников. О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.

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новости, россия, сво, бюрократия, армия, чиновник