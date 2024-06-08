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"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО - 08.06.2024 Украина.ру
"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
Некоторые российские чиновники своей ретивостью наносят вред воюющей армии. Чтобы таких случаев не было, нужна группа быстрого реагирования. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
2024-06-08T08:08
2024-06-08T08:08
2024-06-08T08:08
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бюрократия
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Эксперт привел в пример ситуацию со школой операторов дронов, которую в Санкт-Петербурге открыл на свои деньги блогер Александр Картавых. В ней обучались действующие военнослужащие, которые затем применяли свои навыки на фронте. Со слов Поликарпова, в какой-то момент этой школой заинтересовались местные чиновники, однако вместо помощи они стали вставлять палки в колеса и заявлять, что готовить таких специалистов может только Минобороны. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства из Москвы, утверждает собеседник издания. По его мнению, таких чиновников нельзя назвать предателями, однако их корпоративные механизмы и интересы вступают в противоречие с интересами страны. Такого "идиотизма" на местах хватает добавил он, это вызвано шкурными и корпоративными интересами чиновников. О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, бюрократия, армия, чиновник
"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
Некоторые российские чиновники своей ретивостью наносят вред воюющей армии. Чтобы таких случаев не было, нужна группа быстрого реагирования. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
Эксперт привел в пример ситуацию со школой операторов дронов, которую в Санкт-Петербурге открыл на свои деньги блогер Александр Картавых. В ней обучались действующие военнослужащие, которые затем применяли свои навыки на фронте.
Со слов Поликарпова, в какой-то момент этой школой заинтересовались местные чиновники, однако вместо помощи они стали вставлять палки в колеса и заявлять, что готовить таких специалистов может только Минобороны. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства из Москвы, утверждает собеседник издания.
По его мнению, таких чиновников нельзя назвать предателями, однако их корпоративные механизмы и интересы вступают в противоречие с интересами страны.
"Для этого (решения проблемы с бюрократами - ред.) нужна карающая десница, типа бригады быстрого реагирования, которая должна приезжать и объяснять не в меру ретивым чиновникам, что они должны делать. Пока эту функцию выполняет ФСБ", - рассказал Поликарпов.
Такого "идиотизма" на местах хватает добавил он, это вызвано шкурными и корпоративными интересами чиновников.
О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ
в издании Украина.ру.