"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО - 08.06.2024 Украина.ру
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"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО - 08.06.2024 Украина.ру
"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
Некоторые российские чиновники своей ретивостью наносят вред воюющей армии. Чтобы таких случаев не было, нужна группа быстрого реагирования. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
2024-06-08T08:08
2024-06-08T08:08
новости
россия
сво
бюрократия
армия
чиновник
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Эксперт привел в пример ситуацию со школой операторов дронов, которую в Санкт-Петербурге открыл на свои деньги блогер Александр Картавых. В ней обучались действующие военнослужащие, которые затем применяли свои навыки на фронте. Со слов Поликарпова, в какой-то момент этой школой заинтересовались местные чиновники, однако вместо помощи они стали вставлять палки в колеса и заявлять, что готовить таких специалистов может только Минобороны. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства из Москвы, утверждает собеседник издания. По его мнению, таких чиновников нельзя назвать предателями, однако их корпоративные механизмы и интересы вступают в противоречие с интересами страны. Такого "идиотизма" на местах хватает добавил он, это вызвано шкурными и корпоративными интересами чиновников. О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.
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новости, россия, сво, бюрократия, армия, чиновник
Новости, Россия, СВО, бюрократия, Армия, чиновник

"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО

08:08 08.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Некоторые российские чиновники своей ретивостью наносят вред воюющей армии. Чтобы таких случаев не было, нужна группа быстрого реагирования. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
Эксперт привел в пример ситуацию со школой операторов дронов, которую в Санкт-Петербурге открыл на свои деньги блогер Александр Картавых. В ней обучались действующие военнослужащие, которые затем применяли свои навыки на фронте.
Со слов Поликарпова, в какой-то момент этой школой заинтересовались местные чиновники, однако вместо помощи они стали вставлять палки в колеса и заявлять, что готовить таких специалистов может только Минобороны. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства из Москвы, утверждает собеседник издания.
По его мнению, таких чиновников нельзя назвать предателями, однако их корпоративные механизмы и интересы вступают в противоречие с интересами страны.
"Для этого (решения проблемы с бюрократами - ред.) нужна карающая десница, типа бригады быстрого реагирования, которая должна приезжать и объяснять не в меру ретивым чиновникам, что они должны делать. Пока эту функцию выполняет ФСБ", - рассказал Поликарпов.
Такого "идиотизма" на местах хватает добавил он, это вызвано шкурными и корпоративными интересами чиновников.
О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.
 
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